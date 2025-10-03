قطع ۴۸ ساعته انترنت؛ افزایش بها و آشفتگی در بازار افغانستان

حمید باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل به رادیو آزادی گفت:

انترنت قطع شد یک بوری به ۱،۵۲۰ افغانی افزایش یافت

"قبلاً قیمت بهترین آرد یک بوری ۱،۴۳۰ افغانی بود، زمانی‌که انترنت قطع شد یک بوری به ۱،۵۲۰ افغانی افزایش یافت، یک بوری برنج قبلاً ۲،۲۵۰ افغانی بود که بعداً به ۲،۴۰۰ افغانی افزایش یافت، یک سیر بوره قبلاً ۳۶۰ افغانی بود که بعداً به ۴۲۰ افغانی افزایش یافت، همه چیز همین‌گونه بلند رفت."

مومن خان باشنده منطقه شاه شهید کابل نیز شکایت مشابهی دارد: "وقتی انترنت قطع شد، وقتی از دکانداران این‌جا پرسان کردیم، قیمت همه چیز بسیار بالا رفته بود، آرد، روغن و مواد سوخت بسیار گران شده بودند، در روز دوم گاز مایع که قبلاً فی کیلو ۵۵ افغانی بود، تا ۷۰ افغانی افزایش یافت، این برای مردم بسیار دشوار بود، زیرا آن‌ها واقعاً با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند و این‌گونه تغییرات مردم را سخت آسیب می‌رساند."

یکی از باشنده‌گان ولایت ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود نیز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم خراب است و حتی افزایش یک روزه بهای مواد خوراکی و مواد سوخت نیز مردم را صدمه می‌زند:

"در این‌جا (در ننگرهار) یک بوری آرد یک هزار و ۳۵۰ افغانی بود، اما بعداً به ۱،۶۰۰ افغانی افزایش یافت، گاز مایع که فی کیلو ۵۰ افغانی بود، به ۶۰ رسیده است، فی لیتر پطرول ۶۲ افغانی بود، اما بعدا به ۷۰ افغانی رسید، تمام مواد غذایی و غیر غذایی ۲۰۰ تا ۲۵۰ افغانی افزایش یافته بود."

آنان تقاضا دارند که با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی در کشور باید در مورد اتخاذ این‌گونه تصامیم به گونه جدی غور صورت گیرد و بهای تمام مواد خوراکی در بازارها کنترول شود.

آنان می‌افزایند که این‌گونه اقدامات در آینده می‌تواند یک بار دیگر بی‌نظمی را در بازارها ایجاد کرده و بی‌ثباتی اقتصادی را عمیق‌تر سازد.

مسئولان: افزایش در قیمت تیل و گاز بوده است

هرچند عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما خان‌جان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و مسئولان در اتاق کسبه‌کاران و دکانداران خبر افزایش بهای مواد خوراکی را در این مدت رد می‌کنند، اما می‌گویند که بهای تیل و گاز افزایش یافته است.

امیر محمد کابلی رئیس اتحادیه کسبه‌کاران و دکانداران و مواد سوختی در کابل در مورد به رادیو آزادی گفت: "قطع شدن انترنت تنها تأثیر اندکی روی گاز گذاشته است که قبلاً فی کیلو ۵۵ افغانی بود، اما حالا ۶۰ افغانی است، اما بازارهای دیگر در حالت عادی قرار دارد، یکی از مشکلات افزایش قیمت مواد سوختی ما این است که هنوز چوب سوخت از پکتیا و دیگر مناطق نیامده، تاجران و مردم مواد سوخت را از سال گذشته ذخیره و احتکار کرده و آن را به بازار نمی‌آورند. به دلیل احتکار تاجران، قیمت مواد سوخت در بازار افزایش پیدا می‌کند."

حکومت طالبان به تاریخ ۲۹ سنبله برای ۴۸ ساعت انترنت فایبر نوری و تمامی خدمات انترنتی و مخابراتی را قطع کرد که این امر سبب اختلال در سیستم بانکی، معاملات حواله، پروازها و کار در دفاتر افغانستان شد.

استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت طالبان بدون دادن هیچ وضاحتی با قطع کردن ۴۸ ساعته انترنت و ارتباطات مخابراتی در افغانستان، در کنار دیگر چالش‌ها، ثبات اقتصادی افغانستان را با خطر روبه‌رو کرد.