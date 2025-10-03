این در حالی است که روند صلح برای ختم این جنگ میان دو کشور متوقف‌شده است.

این جنگ، بزرگ‌ترین و مرگبارترین مناقشه در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم خوانده شده است.

حوالی چاشت امروز جمعه ۳ اکتوبر در منطقۀ اورسک روسیه یِوگِنی سولنتسِف، والی منطقه گفت «طیاره‌های بی‌سرنشین دشمن» بر یکی از تاسیسات صنعتی محل حمله کرده‌اند.

این منطقه حدود ۱۴۰۰ کیلومتر از خطوط مقدم جنگ در اوکراین فاصله دارد.

یِوگِنی سولنتسِف افزود: «روندهای تخنیکی در این مؤسسه مختل نشده است. خدمات اضطراری در محل مصروف کار اند.»

او پیش‌تر گفته بود که فعالیت میدان هوایی محلی به حالت تعلیق درآمده است.

این پس از آنست که در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که از سوی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تایید شده، دیده می‌شود که دود غلیظ از تصفیه‌خانه بزرگ نفت منطقه، اورسکنفتئورگسینتز، در حال بلند شدن است.

سپس ادارۀ خدمات امنیت اوکراین (SBU) تأیید کرد که طیاره‌های بی‌سرنشین این کشور حمله را انجام داده‌اند.

در ماه‌های اخیر، کی‌یف حملاتش بر زیربناهای انرژی روسیه را شدت بخشیده است.

این حملات ظاهراً سبب کمبود مواد سوختی و افزایش قیمت‌ها در داخل روسیه شده است.

تنها در ماه سپتمبر، اوکراین گفت که چندین عملیات پالایشی روسیه را در منطقۀ مرزی بریانسک و همچنان در مناطق سامارا و باشقیرستان واقع در قلمرو روسیه هدف قرار داده است.

حملۀ طیاره‌های بی‌سرنشین بر اورسک در حالی صورت گرفت که به اساس گزارش ها ایالات متحده اطلاعات استخباراتی در مورد اهداف دوربرد زیربنای انرژی در روسیه را در اختیار اوکراین خواهد گذاشت.

به نوشتۀ وال‌ستریت ژورنال، این اطلاعات تازه در دسترس قرار گرفته کار اوکراین را برای هدف قرار دادن زیرساخت روسیه آسان‌تر خواهد ساخت و هدف از آن محروم کردن مسکو از عوایدی است که برای ادامۀ جنگ استفاده می‌کند.

در پایان ماه سپتمبر، دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا در مجمع عمومی ملل متحد گفت که باور دارد اقتصاد روسیه به دلیل جنگ دچار رکود شده است.

کرملین بعداً این ادعا را رد کرد، در حالی که پذیرفت که «روسیه در بخش‌های مختلف اقتصاد با تنش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو است.»

در این حال مقام‌های محلی اوکراین گفتند که حملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در سوم اکتوبر به بمباران مناطق مختلف اوکراین ادامه داد و زیربناهای ملکی و انرژی را تخریب کرد.

نیروهای دفاع هوایی اوکراین گفتند که حملۀ شبانۀ روسیه شامل ۳۸۱ طیارۀ بی‌سرنشین و ۳۵ راکت بوده است.

آن‌ها افزودند که اهداف اصلی این حملات، تاسیسات انرژی در مناطق خارکیف و پولتاوا بوده است.

نفت‌وگاز، شبکۀ بزرگ گاز اوکراین، گفت این، «بزرگ‌ترین» حمله بر زیربنای تولید گاز از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ بوده است.