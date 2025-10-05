سازمان عفو بین‌الملل خواستار رهایی فوری مهدی انصاری، خبرنگار افغان، از بند طالبان شده است.

این سازمان روز گذشته در بیانیه‌ای در شبکۀ ایکس نوشت که در چهار سال گذشته نظام قضایی طالبان به ابزار سرکوب افرادی مبدل شده است که از فرمان‌ها، سیاست‌ها و اقدامات سخت‌گیرانهٔ طالبان انتقاد می‌کنند.

در بیانیه آمده است که حکومت طالبان از طریق بازداشت‌های خودسرانهٔ خبرنگاران، فعالان جامعهٔ مدنی و مدافعان حقوق بشر، زندانی‌ کردن غیرقانونی آن‌ها و گرفتن اعترافات اجباری، تلاش دارد صدای آنان را خاموش کند.

مهدی انصاری نزدیک به یک سال پیش از منطقهٔ دشت برچی کابل بازداشت شد و محکمۀ ابتدایی طالبان او را به اتهام «تبلیغ علیه طالبان» به یک‌ونیم سال زندان محکوم کرد.

طالبان هفتهٔ گذشته ویدیویی از انصاری را منتشر کردند که در آن ادعا شده که او با رسانه‌های «مغرض» خارجی همکاری داشته است.

اما به گفتۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، اعتراف‌ها زیر فشار و به زور از مهدی انصاری گرفته شده است.