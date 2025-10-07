در گزارش این نهاد که دوشنبه، ۶ اکتوبر، منتشر شد، آمده است که کاهش شدید بودجه بشری و بسته شدن صدها مرکز تغذیه، افغانستان را با خطر افزایش نگران‌ کنندهٔ سوء‌تغذیهٔ شدید کودکان و مرگ ‌و میر قابل پیشگیری آنان روبه‌رو کرده است.

در نیمه اول سال جاری میلادی ۲۹۸ مرکز تغذیه در سراسر افغانستان مسدود شده

معلومات این گزارش نشان می‌دهد که تنها در نیمه اول سال جاری میلادی ۲۹۸ مرکز تغذیه در سراسر افغانستان مسدود شده و تعداد تیم ‌های سیار صحی و تغذیه در مقایسه با سال ۲۰۲۴، ۵۴ درصد کاهش یافته است.

WFP افزوده است که این کاهش شدید در خدمات حیاتی، پوشش برنامه های تغذیه را به ویژه در جنوب افغانستان محدود کرده است

درگزارش آمده است که بسته شدن ۳۸مرکز تغذیه در این حوزه بیشتر از ۱۴۱۰۰۰ نفر بشمول بیشتر از ۸۲۰۰۰ کودک خرد سال را از دسترسی به درمان محروم ساخته است.

این نهاد افزوده که بحران امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان به سرعت در حال تشدید است و کاهش بودجه بشردوستانه عامل مهمی در این امر است.

به اساس ارزیابی های برنامه جهانی غذا، انتظار می‌رفت که در اوایل سال ۲۰۲۵ تعداد افراد نیازمند به کمک های فوری غذایی از ۶.۱۲ میلیون به ۵.۹ میلیون بین ماه های می و اکتوبر کاهش یابد، اما از مجموع ۳۴ ولایت خشکسالی جاری در ۱۹ ولایت این کشور تولیدات زراعتی را به شدت کاهش داده و وضعیت را بحرانی‌تر ساخته است.

معلومات ساحوی WFP نشان می‌دهد که فقر و محرومیت گسترده منجر به افزایش ۲۶درصد در مصرف ناکافی مواد غذایی شده است که بسیاری از خانواده‌ها با چیزی جز نان و چای زندگی نمی‌کنند.

این اداره تأکید کرده است که بدون تمویل فوری، افغانستان با افزایش نگران‌ کننده ضایعات شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری مواجه خواهد شد.

این گزارش همچنان پیامدهای اجتماعی این بحران را بررسی کرده و افزوده است که کاهش بودجه و فقر شدید گسترده پدیده‌های ناراحت کننده مانند کار کودکان، ازدواج زودهنگام، فروش کودکان و حتی فروش اعضای بدن در میان خانواده های بی بضاعت را عادی ساخته است.

در این حال شماری از خانواده های که با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند ، از نبود غذایی کافی شکایت دارند.

نه کار است و نه غریبی. یک خانواده پانزده نفره دارم خودم هم هر دو پایم قطع است

رحیم الله ۴۲ساله دارای معلولیت باشنده ناحیه ۲۲شهر کابل به رادیو آزادی گفت که روزگار اش به اندازه خراب است که چندین بار قصد فروش برخی اعضای بدن خود کرده است .

«نه کار است و نه غریبی. یک خانواده پانزده نفره دارم خودم هم هر دو پایم قطع است، می‌خواستم بروم یک گرده خود را بفروشم و یک کار را برای خود جور کنم و برای کودکان خود یک لقمه نان پیدا کنم به مریضی شان به غذای شان و به دیگر مشکلات شان رسیدگی کنم، چندین بار پرسان کردم که کجا فروخته می‌شود آدرس اش را تا حال پیدا نکردیم.»

کشمیرخان سرپرست یک خانواده ۱۴نفری در ناحیه هشتم شهر کابل است نیز مشکل مشابه را مطرح کرده است.

دو طفل خردسال من از دو ماه به این طرف به دلیل نرسیدن غذایی کافی به سوءتغذیه مبتلا شده اند

«دو پسر زیر سن دارم یکی ۹ساله و دیگرش ۱۲ساله است کار می‌کنند آهن پاره ها را جمع می‌کنند. بیچاره‌ها روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ افغانی هر دوی شان کار می‌کنند، این همه از مجبوری است مشکلات اقتصادی زیاد داریم، دو طفل خردسال من از دو ماه به این طرف به دلیل نرسیدن غذایی کافی به سوء تغذیه مبتلا شده اند آب بدن شان خشک شده و بسیار ضعیف شده اند.»

این نگرانی‌ها درحالی مطرح می‌شود که پیش از این جان ایلیف، رئیس برنامه جهانی غذا در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی، هشدار داد که افغانستان در زمستان پیشرو احتمالا با یک بحران قحطی بی ‌سابقه مواجه خواهد شد.

او گفت که این سازمان ظرفیت مالی برای کمک به حدود ۱۵ میلیون نفر نیازمند در این فصل را ندارد.

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا با صدور یک فرمان اجرائیوی در ماه جنوری سال جاری، تمامی کمک های خارجی امریکا را برای ۹۰ روز به حالت تعلیق در آورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع امریکا همخوانی ندارد .

قطع این کمک ها در کنار آسیب رسانیدن به سایر بخش ها در افغانستان سبب مسدود شدن بسیار از مراکز صحی در مناطق مختلف افغانستان شد.

اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد «اوچا» پیش از این گفته که با کاهش تأمین بودجه، تا پایان سال جاری میلادی بیش از ۱۹۰۰ مرکز صحی در افغانستان بسته خواهند شد.