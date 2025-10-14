رحیم الله، یکی از نظامیان جمهوری پیشین و سرپرست یک خانواده ۵ نفره در راولپندی پاکستان، می‌گوید که پس از درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی، حکومت پاکستان شرایط زندگی مهاجران افغان را به‌ شدت دشوارتر کرده است.

او سه‌ شنبه، ۱۴ اکتوبر، به رادیو آزادی گفت که مقام‌ های پاکستانی به مالکان خانه‌ها دستور داده‌ اند تا افغان‌ های را که بدون اسناد اقامت، خانه‌ ها را کرایه گرفته‌ اند، وادار به ترک خانه‌‎ها کنند.

مالک خانه خودم شب گذشته آمد و برایم گفت که شما ویزه ندارید خانه ما را تخلیه کرده و برای خود جای پیدا کنید

"درسه چهار روز گذشته که مناسبات حکومت پاکستان با امارت اسلامی افغانستان روبه خامت گذاشته است مشکلات زیاد را برای ما مهاجرین بوجود آورده است، گشت و گذار پولیس بسیار زیاد شده است. در کنار این مالکان خانه ها به تمام اتباع افغان که ویزه ندارند ابلاغ کرده اند که خانه‌ها را ترک کنند، مالک خانه خودم شب گذشته آمد و برایم گفت که شما ویزه ندارید خانه ما را تخلیه کرده و برای خود جای پیدا کنید، این مشکلات است که فعلا دامنگیر تمام مهاجرین شده است."

در شماری از ویدیوهای که توسط مهاجران افغان در شبکه‌ های اجتماعی منتشر شده و گفته می‌شود مربوط به شهر کویته پاکستان است، دیده می‌شود که پولیس با موترهای بزرگ برای بازداشت مهاجران وارد عمل شده و افغان‌ ها را بازداشت می‌کند.

طیبه حسینی، یکی از باشنده‌های منطقه هزاره تاون کویته پاکستان نیز می‌گوید که بازداشت افغان ها درمسیر راه، خانه‌ها و حتی دکان‌ها جریان دارد.

"من فعلا از کویته ازهزاره تاون با شما هم کلام هستم. در این جا شرایط بسیار خراب است ویدیو های که درصفحات اجتماعی نشر شده وضعیت از آن بدتر است و من خودم بیرون رفته بودم دیدم که همه راه ها را مسدود کرده بودند و هرکسی که از راه می‌گذرد بازداشت کرده و دکان ها را چک می‌کنند و داخل خانه ها شده و از مردم اسناد و مدارک میخواهند."

این پناهجویان افغان ازحکومت پاکستان وسازمان ملل متحد می‌خواهند تا از فشار آوردن بر مهاجران افغان جلوگیری کرده و در قسمت تمدید ویزه های شان اقدام شود.

در این جا شرایط بسیار خراب است ویدیو های که درصفحات اجتماعی نشر شده وضعیت از آن بدتر است

این در حالیست که پس از انجام حملات هوایی پاکستان بر شهر کابل و ولایت پکتیکا، بتازگی نیرو های طالبان درچندین ولایت کشور به شمول ننگرهار، کنر و کندهار با نظامیان پاکستانی درامتداد خط دیورند به درگیری پرداخته و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات بر یک دیگر شان را کردند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این درگیری را انتقام‌ گیری از نقض حریم هوایی کابل و حملات هوایی در پکتیکا از سوی پاکستان خوانده است.

پس از این درگیری‌ ها، حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داده است که در برابر مهاجرین افغان در خاک این کشور بر اساس قوانین اقدام خواهد کرد.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان ناوقت دیروز در اعلامیه‌ای در صفحه ایکس (توییتر سابق) نوشت که وضعیت در افغانستان تغییر کرده است و باید حضور مهاجران افغان در پاکستان پایان یابد.

همچنان در مکتوب که از سوی حکومت پاکستان به روز دوشنبه ۱۳ اکتوبر منتشرشده و یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده است، از مسدود شدن ده کمپ مهاجران افغان در مناطق مختلف این کشور خبرداده و گفته است که اموال غیرمنقول آن نیز به حکومت پاکستان تسلیم داده شود.

درهمین حال شورای سراسری مهاجرین افغان در اسلام آباد بخشی از مشکلات مهاجرین را تایید می‌کند، اما می‌گوید این مشکلات قبل از درگیری‌ها نیز در برابر آنان وجود داشته است.

میوند علمی افغان، رئیس این شورا درمورد به رادیوآزادی گفت: "همان مشکلات که یک ماه قبل وجود داشت، فعلا هم جریان دارد. دو مشکل اساسی وجود دارد که یکی ویزه‌ها تمدید نمی‌شود و دیگر این که پولیس میاید و افغان ها را بازداشت می‌کند."

شمار زیادی از افغان‌ها پس از سقوط حکومت جمهوری در سال ۲۰۲۱ میلادی، به دلیل تهدیدات امنیتی، نبود زمینه آموزش برای دختران، مشکلات اقتصادی و انتظار برای طی مراحل پرونده های مهاجرت به کشورهای غربی، به پاکستان و ایران پناه برده اند، آنان اکنون در کنار سایر مشکلات با خطر اخراج اجباری نیز روبه‌رو اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، تا پایان ماه سپتمبر، بیش از دو میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان بازگردانده شده اند که فشار بیشتری بر منابع و امکانات موجود وارد کرده است.