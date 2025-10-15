هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی خانه، دکان یا شغل فراهم کند، مجرم شناخته خواهد شد.
حکومت پاکستان طرح تازهای را اعلام کرده است که بر اساس آن، عدهای از شهروندان پاکستان که به پناهندگان افغان فاقد اسناد قانونی در زمینهی مسکن، اشتغال یا پنهانسازی برای جلوگیری از بازداشت پولیس کمک میکنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
طلال چودری، وزیر دولت در امور داخلی پاکستان، اخیراً در یک نشست خبری گفته است که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی خانه، دکان یا شغل فراهم کند، بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد.
در ویدیویی که در صفحهی رسمی فیسبوک حزب مسلم لیگ پاکستان نشر شده است، او میگوید که این اقدام بخشی از «اقدام ملی» برای شناسایی و اخراج مهاجران غیرقانونی است.
پس از این اعلام، شمار زیادی از خانوادههای افغان در شهرهای مختلف پاکستان با مشکلات جدی و فشار از سوی صاحبان خانهها روبهرو شدهاند.
شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اکنون مالکان خانهها به کرایهنشینان افغان هشدار دادهاند که خانههایشان را هرچه زودتر تخلیه کنند.
حکومت پاکستان اقدامات سختگیرانهای را در برابر مهاجران افغان و کسانی که با آنان همکاری میکنند، روی دست گرفته است.
آرزو احمدزی، یکی از مهاجران افغان که در شهر اَتَکِ پاکستان زندگی میکند، میگوید صاحبخانهاش او را جواب داده و سایر مالکان خانهها نیز از کرایهدادن خانه به مهاجران افغان خودداری میکنند.
«صاحبخانه پشت دروازه آمد و ما را اخطار داد. بسیار بهصورت جدی گفت که چهار روز بعد میآیم، باید یا ویزه داشته باشید یا خانه را تخلیه کنید. من با عذر و زاری از او خواهش کردم که برایم کمی مهلت دهد تا مشکل ویزه را حل کنیم، چون فعلاً تمدید ویزه هم بند است. باور کنید، دیروز به یکی از خانههای کرایی رفتم، وقتی فهمید که افغان هستم، گفت ما به افغانها خانه نمیدهیم.»
حمیدالله، یکی از مهاجران افغان در شهر کراچی پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت: «در مَلیر کراچی بسیار افغانها ساکن بودند، دو سهصد خانواده بود. صاحبهای خانه همه در برابرشان ایستاده شدند و گفتند که کوچتان را بار کرده بروید. کسانی بودند که کرایهی پیشکی نیز داده بودند، اما آن را هم برایشان برنگرداندند و خانهها را خالی کردند.»
این مهاجران میگویند که از ماه جولای سال روان، حکومت پاکستان روند تمدید ویزههای آنان را متوقف کرده است؛ اقدامی که سرنوشتشان را با تهدید جدیِ اخراج روبهرو ساخته است.
از سوی دیگر، در مکتوبی که به تاریخ ۱۳ اکتوبر از سوی حکومت پاکستان منتشر شده و یک نسخهی آن به رادیو آزادی رسیده است، از مسدود شدن حدود ده کمپ مهاجران افغان در مناطق مختلف این کشور خبر داده شده و گفته شده است که اموال غیرمنقول آنان نیز باید به حکومت پاکستان تسلیم داده شود.
پیش از این نیز، به تاریخ ۲۵ سپتمبر، شانزده کمپ مهاجران افغان در ایالتهای خیبرپختونخوا، پنجاب و بلوچستان مسدود شدند.
در عین حال، شماری از رسانههای پاکستانی از جمله روزنامهی دان گزارش دادهاند که در ایالت پنجاب، سومین مرحلهی اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی آغاز شده و حدود ۱۲۳ مهاجر شناسایی و برای اخراج به مراکز نگهداری انتقال داده شدهاند.
این در حالی است که بر اساس آمار تازهی کمیشنری عالیِ سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یواناچسیآر)، از ماه اپریل تا آخر ماه سپتمبر، پاکستان بیش از ۵۵۴ هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است.
اقدامات حکومت پاکستان در برابر مهاجران افغان در حالی شدت یافته است که پس از درگیریهای شدید مرزی میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان، پاکستان بار دیگر هشدار داده است که در برابر مهاجران افغان در خاک این کشور بر اساس قوانین اقدام خواهد کرد.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، به تاریخ ۱۳ اکتوبر در اعلامیهای در صفحهی ایکسِ خود نوشته است که وضعیت در افغانستان تغییر کرده و حضور مهاجران افغان در پاکستان باید پایان یابد.
درگیریهای شدید مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی در ۱۱ اکتوبر پس از آن رخ داد که پاکستان حملات هوایی را در کابل و پکتیکا انجام داد.
پس از این حملات، نیروهای طالبان در چندین ولایت کشور از جمله ننگرهار، کنر و کندهار با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند درگیر شدند و دو طرف ادعا کردهاند که تلفاتی نیز بر یکدیگر وارد کردهاند.