دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، می‌گوید اگر گروه حماس به توافق آتش‌بس با اسرائیل پایبند نباشد، واشنگتن اجازهٔ از سرگیری عملیات نظامی در غزه را بررسی خواهد کرد.

حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

ترمپ روز چهارشنبه، ۱۵ اکتوبر، در گفت‌وگو با شبکهٔ تلویزیونی CNN گفت: «به محض این‌که من بگویم، نیروهای اسرائیلی می‌توانند جنگ را از سر گیرند.»

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که اسرائیل، حماس را به عدم پایبندی به توافق آتش‌بس متهم کرده است. براساس این توافق، حماس باید تمامی گروگان‌های باقی‌مانده (چه زنده و چه کشته‌شده) را به اسرائیل تحویل دهد.

حماس تا صبح چهارشنبه، تمامی ۲۰ گروگان زندهٔ اسرائیلی را آزاد کرد، اما تنها اجساد هفت نفر از ۲۸ گروگان را تحویل داده است.

حماس گفته است که یافتن و بازیابی اجساد باقی‌ماندهٔ گروگان‌های اسرائیلی، به تلاش فراوان و تجهیزات ویژه نیاز دارد.

در عین حال، اسرائیل به سازمان ملل متحد اطلاع داده است که به همین دلیل، بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه با تأخیر روبه‌رو خواهد شد.