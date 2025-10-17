کشته شدن ۷ سرباز پاکستانی در وزیرستان در آستانۀ دیدار مقامهای طالبان و پاکستان در دوحه

به گفته پنج مقام امنیتی، این سربازان در حملهای از سوی شبهنظامیان به یک پایگاه نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند
این حمله ۱۳ زخمی نیز بر جای گذاشت.
یکی از مهاجمان موتری پر از مواد منفجره را به دیوار این پایگاه نظامی نظامی کوبید، در حالیکه دو مهاجم دیگر تلاش کردند وارد تأسیسات شوند اما توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.
این حادثه در حالی رخ داد که آتشبس شکنندهای میان اسلامآباد و حکومت طالبان در افغانستان، درگیریهای شدید چند روزه بین دو طرف را موقتاً متوقف کرده است.
حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان وارد درگیریهای شدید زمینی شدند و پاکستان همچنین حملات هواییای را در افغانستان انجام داد که منجر به کشته شدن دهها نفر و زخمی شدن صدها تن شد.
سپس دو طرف به یک آتشبس ۴۸ ساعته دست یافتند که قرار است شام امروز به وقت افغانستان پایان یابد.
منابع گفته اند که قرار است طالبان و مقامات پاکستانی امروز در دوحه، پایتخت قطر، در مورد تمدید آتشبس و مسائل مرتبط با آن مذاکره کنند.
طبق گزارشها، ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان در این گفتگوها شرکت میکند.
خشونتهای شبهنظامی در پاکستان، همواره یکی از موانع اصلی در روابط پاکستان با حکومت طالبان در افغانستان بوده است.
درگیری اخیر میان دو طرف پس از آن آغاز شد که اسلامآباد از حکومت طالبان خواست تا شبهنظامیانی را که حملات خود در پاکستان را افزایش داده اند مهار کند؛ افرادی که به گفته پاکستان، از پناهگاههایی در داخل افغانستان فعالیت میکنند.
طالبان این اتهامات را رد کرده و اردوی پاکستان را متهم به انتشار اطلاعات نادرست درباره افغانستان، تحریک تنشهای مرزی و پناه دادن به شبهنظامیان وابسته به داعش برای تضعیف ثبات و حاکمیت افغانستان میکند.
اسلامآباد نیز این اتهامات را رد میکند.