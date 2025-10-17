این خبرگزاری در بارۀ مهلت تمدید شدۀ آتش بس جزئیات ارائه نکرده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع امنیتی پاکستان و یک منبع طالبان که نخواسته است از آنها نام برده شود گزارش داده است که هیئت پاکستانی به دوحه سفر کرده و قرار است هیئت طالبان فردا به قطر برود.

مهلت آتش بسی که روز چهارشنبه آغاز شد، ساعت ۵:۳۰ شام امروز به وقت افغانستان به پایان رسید.

قابل یاد آوری است که تا هنوز مقامهای رسمی پاکستان و حکومت طالبان در کابل، در این باره چیزی نگفته اند.

همچنان، شبکۀ تلویزیونی طلوع نیز که در داخل افغانستان فعالیت میکند به نقل از منابع گزارش داد که هیات پاکستانی به شمول وزیر دفاع، رییس استخبارات و لوی درستیز آن کشور، برای گفت‌وگو با مقامهای طالبان وارد دوحه، پایتخت قطر، شده است.

طلوع نیز همچنان گزارش داده که قرار است هیئت طالبان به رهبری مولوی محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، نیز برای شرکت در این گفت‌وگوها فردا (شنبه) به دوحه سفر کند.

از سوی هم امروز شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان گفت که مذاکرات به هدف حل درگیری های مرزی، جریان دارد اما او در بارۀ نشستی که انتظار میرود در دوحه برگزار شود چیزی نگفت.

درگیری ها بین نظامیان پاکستانی و حکومت طالبان، پس از حملات منسوب به پاکستان بر اهدافی در کابل پایتخت افغانستان در نهم ماه اکتوبر، آغاز شد.

نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان در اوایل همین هفته در امتداد خط دیورند درگیر نبردهای خونین شدند.

در تازه‌ترین تنش‌ها، روز چهارشنبه دو حمله هوایی بر کابل انجام شد که آن هم به پاکستان نسبت داده شد.

همچنین در منطقه اسپین‌بولدک، نیروهای دو طرف با هم درگیر جنگ خونین شدند.

این جنگ ده ها کشته و صد ها زخمی به جا گذاشت.

یوناما، یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که در این درگیری ها 37 نفر کشته و 425 نفر زخمی شده اند.

یوناما دیروز از برقراری آتش بس استقبال کرد و از دو طرف خواست تا به چنین درگیری ها برای همیشه پایان دهند.



