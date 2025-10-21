برنامهٔ جهانی غذا: گرسنگی در افغانستان در حال تشدید است

این برنامه روز دوشنبه در صفحه ایکس نوشته که میزان سوتغذیه نیز در این کشور به ‌سرعت رو به افزایش است.

با این حال، برنامهٔ جهانی غذا تأکید کرده که به سبب کاهش بودجه، تنها قادر است از بخش محدودی از نیازمندان پشتیبانی کند و افزوده که این برنامه پیش از فرارسیدن زمستان، به حمایت فوری نیاز دارد.

در این حال شماری از نیازمندان در افغانستان می گویند که به کمک های فوری غذایی ضرورت دارند.

یک باشنده شهر کابل که نخواست نام اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:

«بسیار به مشکل ما پول یک بوجی آرد و یک سیر بوره و یک بوشکه روغن را پیدا می کنیم و گاهی وقت همان را هم پیدا نمی توانیم ؛ زیرا کار نیست زندگی بسیار خراب است از این که کار و بار نیست به طرف بیبنی مردم دچار مشکل است این بسیار سخت است وقتی که عاید نداشته باشی.»

همچنان یوسف باشنده ولایت بلخ می گوید که دو کودک مبتلا به سوء تغذیه دارد و نمی تواند به آنان درست رسیدگی کند.

«ما کلنیک مراجعه می کنیم آنچه را که برای اطفال می دهند یک روز می دهند و یک روز نمی دهند همین مشکلات است معاش من هم کم است نمی توانم به فرزندانم درست رسیدگی کنم، اما موادی را که کلنیک می دهد به ما به طور متواتر نمی رسد.»

هشدار برنامهٔ جهانی غذا پیش از فرارسیدن زمستان

این در حالیست که ۵ روز پیش از این برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد (WFP) همچنان هشدار داده بود که افغانستان یکی از شش کشور جهان است که به‌ خاطر کاهش کمک‌ های بشردوستانه در معرض خطر گرسنگی شدید قرار دارد و ۱۴ میلیون تن در این کشور ها با قحطی یک گام فاصله دارند.

در گزارشی این برنامه که چهارشنبه، ۱۵ اکتوبر منتشر شد آمده که در افغانستان نزدیک به ۹.۵ میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجه هستند؛ رقمی که برنامه جهانی غذا از افزایش آن ابراز نگرانی کرده است، زیرا گفته که تنها می ‌تواند به ۸ درصد از اهداف خود برای پاسخگویی به نیازهای بشری در زمستان پیشرو دست یابد.

همچنین برنامهٔ جهانی غذا اشاره کرده است که ایالات متحده، بزرگترین حامی مالی این سازمان، از زمان آغاز ریاست ‌جمهوری دونالد ترمپ، کمک‌ های خارجی خود را به ‌طور قابل توجه کاهش داده است.

تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در ٨ اپریل امسال گفت که واشنگتن کمک های اش با برنامه جهانی غذا (WFP) در یمن و افغانستان را به دلیل "نگرانی های مبنی بر اینکه این کمک مالی به نفع گروه های تروریستی مانند حوثی‌ ها و طالبان است، بر اساس یک فرمان اجرايی، به حالت تعلیق درآورده است".

گفتنی است که به دنبال محدودیت‌ های طالبان بر فعالیت زنان افغان در اداره های غیردولتی که در دسمبر ۲۰۲۲ از سوی حکومت طالبان اعلام شد، بسیاری از کشورهای کمک‌ کننده و نهادهای بین‌ المللی، کمک‌ های بشردوستانه خود به افغانستان را کاهش داده یا قطع کرده‌ اند.

بر اساس گزارش ها این اقدام باعث شده میلیون ‌ها تن در افغانستان با کمبود غذا، خدمات صحی و آموزشی مواجه شوند .

دو هفته قبل پارلمان اروپا در اعلامیه که سیاست های طالبان به ویژه در بخش وضع محدودیت ها بر زنان به کاهش قابل توجه حمایت‌ های بین ‌المللی کمک‌ کنندگان منجر شده و چالش ‌های بشردوستانه پیش روی این کشور را تشدید کرده است.

بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)در سال جاری میلادی ۲۳.۷ میلیون تن در افغانستان به کمک‌ های بشردوستانه نیاز دارند.