این اظهارات چند روز پس از آن بیان شد که ترمپ گفته بود نشست دیگری با همتای روسی‌اش در حال تدارک است.

رییس جمهور ترمپ گفته است که نگرانی از یک «نشست بی‌نتیجه» باعث شده تا برنامه‌ریزی برای دیدار با پوتین را متوقف سازد.

با این حال، او باری دیگر تأکید کرده که به باورش، هم پوتین و هم رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، خواهان پایان جنگ هستند.

ترمپ به خبرنگاران در قصر سفید گفت: «در جبههٔ جنگ، خیلی چیزها در حال رخ دادن است»، و افزود که در «چند روز آینده» جزئیات بیشتری روشن خواهد شد.

در همین حال، سخنگوی مارک روته سرمنشی ناتو، اعلام کرده که آقای روته به تاریخ ۲۱ تا ۲۲ اکتوبر به واشنگتن سفر می‌کند و با ترمپ دیدار خواهد داشت.

یک منبع به نقل از خبرگزاری رویترز گفته که روته در این دیدار دیدگاه‌های اروپا را در مورد آتش‌بس و هرگونه گفت‌وگو برای صلح در اوکراین مطرح خواهد کرد.

از سوی دیگر، کایریل دیمیتریف، نمایندهٔ ویژهٔ پوتین در امور سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی، نیز در شبکهٔ اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشته است که آمادگی‌ها برای برگزاری نشست بین رهبران روسیه و امریکا همچنان جریان دارد.

او گفت: «رسانه‌ها اظهار نظر دربارهٔ "آیندهٔ نزدیک" را طوری تحریف می‌کنند که گویا هدف‌شان ضربه‌زدن به نشست پیش‌رو است. آمادگی‌ها ادامه دارد.»

پیش از این، در تاریخ ۲۱ اکتوبر، یک مقام ارشد قصر سفید گفته بود که «هیچ برنامه‌ای برای دیدار رئیس‌جمهور ترامپ با رئیس‌جمهور پوتین در آیندهٔ نزدیک وجود ندارد» — این اظهارات پس از آن مطرح شد که وزیر خارجهٔ ایالات متحده، مارکو روبیو، و وزیر خارجهٔ روسیه، سرگی لاوروف، تماس تلفنی «سازنده‌ای» داشتند، اما تصمیم گرفتند که فعلاً دیدار حضوری نداشته باشند.

پاسخ رد مسکو به آتش‌بس فوری در اوکراین به نظر می‌رسد که نقطهٔ اصلی اختلاف بوده است.

سرگی لاوروف وزیر خارجۀ روسیه بار دیگر مخالفت روسیه با آتش‌بس فوری را تکرار کرد و گفت که لازم است راه‌حلی پیدا شود که آنچه کرملین «علل ریشه‌ای» جنگ می‌نامد، از بین ببرد.

وزیر خارجه روسیه با این حال گفت که او و مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا، توافق کرده‌اند که مشورت‌های تلفنی خود را ادامه دهند تا به گفتۀ او «بهتر بفهمیم وضعیت کجاست و چگونه به سمت درست حرکت کنیم.»

لاوروف افزود که اهداف جنگ روسیه تغییر نکرده است و آنچه او «عملیات ویژه نظامی» مسکو به اهدافش خواند، ادامه خواهند یافت.