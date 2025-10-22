خبر ها
حملات هوایی شبهنگام روسیه بر پایتخت اوکراین دستکم دو کشته به جا گذاشت
تیمور تکاچنکو یک مقام شهر کییف امروز چهارشنبه گفت که این حملات بخشی از یک «حملهٔ گسترده» شبانه بر زیرساختهای انرژی اوکراین بوده است.
او در تلگرام نوشت: «شمار قربانیان در پایتخت به دو تن رسیده است»، در حالیکه مقامهای دیگر نیز از حملهٔ گستردهٔ طیارههای بیسرنشین بر کییف خبر دادند.
سویتلانا گرینچوک، وزیر انرژی اوکراین، در فیسبوک تأیید کرد که روسیه در جریان شب، حملاتی «گسترده» را بر زیرساختهای انرژی اوکراین انجام داده است.
ویتالی کلیچکو، شاروال کییف، نیز در اعلامیهای گفت که یک حملهٔ طیارههای بیسرنشین، بامداد روز چهارشنبه پایتخت را هدف قرار داد، که منجر به زخمیشدن افراد و خسارات بر ساختمانهای مسکونی شده است.
مقامهای اوکراینی همچنین گزارش دادند که در دستکم سه منطقهٔ دیگر، از جمله زاپوریژیا، حملات مشابه طیارههای بیسرنشین صورت گرفته است؛ جایی که مقامها از زخمیشدن چند تن و قطع برق خبر دادند.
این حمله در حالی صورت گرفته که رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، که از مسکو و کییف خواسته جنگ را در خطوط نبرد فعلی متوقف کنند، روز سهشنبه گفت که برنامهریزی برای دیدار با ولادیمیر پوتین در بوداپست را لغو کرده، چراکه نمیخواست درگیر یک «نشست بینتیجه» شود.
مرکز زلزلۀ دیشب در افغانستان ولسوالی اشکاشم بدخشان بود
یک زلزلهٔ نسبتاً قوی به شدت ۵.۱ درجه ریشتر، شماری از مناطق افغانستان از جمله کابل را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مرکز تحقیقات زلزلههای مدیترانهٔ اروپا (EMSC) اعلام کرده است که مرکز این زلزله در کوههای هندوکش و در عمق ۲۴۴ کیلومتری زمین ثبت شده است.
ادارهٔ جیولوژیکی ایالات متحده نیز گفته است که این زلزله حوالی ساعت ۱۰:۱۴ شب در افغانستان رخ داده و مرکز آن ولسوالی اشکاشم، در ۴۲ کیلومتری شهر فیضآباد مرکز ولایت بدخشان، موقعیت داشته است.
در کابل و مناطق اطراف آن، این زلزله باعث هراس مردم شد و بسیاری را وادار کرد که از خانههایشان بیرون شوند.
تلفات یا خساراتی ناشی از این زلزله تا هنوز گزارش نشده است.
ملل متحد از "خطر خشکسالی جدی" در افغانستان هشدار داد
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانهٔ سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده است که در جریان سال جاری میلادی، میزان بارندگی در سراسر افغانستان کمتر از حد اوسط بوده و خطر خشکسالی در این کشور بهگونهٔ جدی افزایش یافته است.
اوچا در گزارش تازهاش که روز گذشته نشر شده، گفته است که وضعیت کنونی شباهت زیادی به خشکسالی سال ۲۰۱۸ دارد؛ سالی که در آن بیش از ۳۰۰ هزار نفر به دلیل خشکسالی بیجا شده بودند و حدود ۳.۶ میلیون تن با بحران شدید امنیت غذایی مواجه شده بودند.
در این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر با چندین بحران همزمان روبهرو است — از جمله زلزله های مرگبار در مناطق شرقی کشور، موج بازگشت اجباری مهاجرین از کشورهای همسایه، و کاهش شدید بودجهٔ کمکهای بشردوستانه.
اوچا هشدار داده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمکهای فوری نیاز دارند.
اوچا افزوده است که زنان و دختران افغان به دلیل محدودیتهای اجتماعی و محرومبودن از آموزش و کار، با مشکلات شدید مواجهاند و کمکهای بشردوستانه هنوز هم یگانه راه نجات برای آنان شمرده میشود.
در این گزارش آمده است که مهاجرین بازگشته به کشور در حالی برمیگردند که زیرساختهای خدماتی محدود است، فقر عمیقتر شده و خشکسالی گسترش یافته است — عواملی که بحران انسانی را در افغانستان بیش از پیش وخیم ساختهاند.
یک محکمه در پاکستان حکم بازداشت منظور پشتین را صادر کرده است
یک محکمهٔ ضد تروریزم در اسلامآباد، حکم بازداشت منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون (PTM) را صادر کرده است.
قاضی تنویـر عباس سپرا این حکم را به دلیل آن صادر کرده که به گفتهٔ وی، منظور پشتین از حاضر شدن در محکمه خودداری کرده است.
عطاءالله جان یکی از اعضای ارشد این جنبش در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی گفته است که این حکم امروز (۲۱ اکتوبر) صادر نشده بلکه چند روز پیش صادر شده بود.
به باور عطاءالله جان، این حکم موضوعی جدی نیست و چنین اقدامات از سوی محاکم در پاکستان یک امر عادی بهشمار میرود.
منظور پښتین، رهبر PTM، از مدتی به اینسو در محافل عمومی دیده نشده و با رسانهها نیز گفتگو نکرده است.
اتریش یک مهاجر افغان را اخراج کرد
وزارت داخلۀ اتریش امروز اعلام کرد که یک مرد ۳۱ ساله افغان که به اتهام ارتکاب جرم جنسی و وارد کردن جراحات شدید، به چهار سال زندان محکوم شده بود، از ویانا، از طریق استانبول، به کابل فرستاده شد.
به گفته گروه حقوق بشری موسوم به اسیل کوآردینیشن وکلای این مرد افغان، که بهعنوان یک نوجوان بدون همراه وارد اتریش شده بود، نتوانستند حکم قضایی برای توقف اخراج او دریافت کنند، با وجود اینکه او دچار «اختلال شدید روان" بوده است.
اتریش یکی از ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپاست که از کمیسیون اروپا خواستهاند شرایطی را فراهم کند تا بازگشت داوطلبانه و اجباری افغانهایی که حق اقامت قانونی را ندارند، امکانپذیر شود.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، این نخستین بار است که اتریش یک مهاجر افغان را به افغانستان میفرستد.
معاون رییسجهور امریکا وارد اسرائیل شد
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، امروز سهشنبه وارد اسرائیل شد.
قرار است ونس امروز با نماینده ارشد امریکا در امور شرق میانه و کارشناسان نظامی که بر آتشبس نظارت دارند، دیدار کند.
طبق گزارش رسانههای اسرائیلی، معاون رییس جمهور امریکا فردا چهارشنبه در بیتالمقدس با رهبران اسرائیل از جمله صدر اعظم، بنیامین نتانیاهو، دیدار خواهد کرد.
جنگ دوساله در غزه بین اسرائیل و حماس، سازمانی که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته میشود، به میانجیگری امریکا و چند کشور دیگر پایان یافت.
توافق آتش بس، که برخی از طرح بزرگتر صلح در شرق میانه است، هفتۀ گذشته توسط دو طرف و کشور های دخیل در مذاکرات، در مصر امضا شد.
دیدار ترمپ پوتین ممکن است به تعویق بیافتد
دیدار اعلامشده بین رئیسجمهور امریکا، دونالد ترامپ، و رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، به نظر میرسد که با تأخیر مواجه خواهد شد، زیرا گفتوگوهای مقدماتی بین دیپلماتهای ارشد دو کشور به تعویق افتاده است.
شبکه CNN امروز سه شنبه، ۲۱ اکتوبر، گزارش داد که گفتوگوها بین وزیر امور خارجه امریکا، مارکو روبیو، و وزیر خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، به تعویق افتاده است.
در واکنش، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که چنین دیداری حتی برنامهریزی هم نشده بود.
موضوع برگزاری نشست ترامپ و پوتین در بوداپست، در جریان تماس تلفنی بین دو رهبر در تاریخ ۱۷ اکتبر مطرح شد.
انتظار میرفت که روبیو و لاوروف برای فراهم کردن مقدمات این دیدار، با یکدیگر ملاقات کنند.
وزارت امور خارجه امریکا تأیید کرده که لاوروف در تاریخ ۲۰ اکتوبر تماس تلفنیای با روبیو داشته است.
رییس جمهور پیشین فرانسه زندانی شد
نیکولا سرکوزی، رئیسجمهور پیشین فرانسه، امروز سهشنبه وارد زندانی در پاریس شد تا دوران محکومیت پنجساله خود را آغاز کند.
سرکوزی ۷۰ ساله، به دلیل مشارکت در یک سازمان جنایتکار در ارتباط با تأمین مالی کمپین انتخاباتیاش توسط دیکتاتور پیشین لیبیا، معمر قذافی، مجرم شناخته شده است.
سارکوزی تا پایان بر بیگناهی خود پافشاری کرد و در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس، تویتر سابق، نوشت که بیگناه است.
او در این بیانیه نوشت که به "افشای این رسوایی قضایی" ادامه خواهد داد، و اضافه کرد که محکومیتش نتیجه تحقیقاتی طولانیمدت بوده که بر اساس "سندی صورت گرفته که جعلی بودن آن اکنون ثابت شده است".
سرکوزی در زندان لا سانته در مرکز پاریس دوران محکومیت خود را میگذراند و قرار است در واحد ویژهای برای زندانیانی با نیاز به محافظت بیشتر نگهداری شود، هرچند هیچ رفتار ترجیحی یا ویژهای نسبت به او صورت نخواهد گرفت.
سانائه تاکایچی، نخستین صدراعظم زن جاپان شد
پارلمان جاپان روز سهشنبه سانائه تاکایچی را به عنوان نخستین صدراعظم زن این کشور انتخاب کرد.
تاکایچی، سیاستمدار ۶۴ ساله و محافظهکار که به تازگی به حیث رئیس حزب لیبرال دموکرات جاپان (اِلدیپی) برگزیده شده بود، از مدتی پیش به عنوان گزینهٔ احتمالی رهبری دولت مطرح بود.
تاکایچی پس از دیدار امروز با امپراتور، رسماً کار خود را به عنوان صدراعظم آغاز خواهد کرد.
او روز دوشنبه تعهد سپرد که «اقتصاد جاپان را نیرومندتر بسازد و این کشور را به گونهای بازسازی کند که بتواند در برابر نسلهای آینده مسئولیتپذیر باشد.»
بانو تاکایچی یک سیاستمدار ملیگرای محافظهکار است که مارگارت تاچر، صدراعظم پیشین بریتانیا، را از الگوهای خود میداند. او همچنان از نزدیکان شینزو آبه، صدراعظم پیشین جاپان، است که ترور شد و طولانیترین دورهٔ رهبری را در تاریخ معاصر این کشور داشت.
تاکایچی، که پیشتر وزیر امنیت اقتصادی و امور داخلی بوده، طرحهای اقتصادی توسعهطلبانهای برای چهارمین اقتصاد بزرگ جهان دارد.
خواجه آصف: آتشبس میان افغانستان و پاکستان وابسته به اقدام طالبان در برابر تندروان است
وزیر دفاع پاکستان، خواجه محمد آصف، میگوید توافق آتشبس میان افغانستان و پاکستان وابسته به این است که حکومت طالبان تا چه اندازه جلو حملات تندروان ضد پاکستان را از خاک افغانستان بگیرد.