افغانستان

دیدبان حقوق بشر: طالبان آزادی رسانه‌ها را در افغانستان پایمال کرده‌اند

سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، رسانه‌های این کشور را با سانسور، نظارت و مجازات روزنامه‌نگاران به شدت سرکوب کرده‌اند.

این سازمان در بیانیه روز پنجشنبه اول عقرب افزوده که اداره استخبارات طالبان محتوای رسانه‌ها را کنترول می‌کند و «پولیس امر به معروف و نهی از منکر» رعایت مقررات مذهبی و محدودیت‌های شدید علیه زنان را اعمال می‌کند.

فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر، گفته است: «طالبان خبرنگاران را مجبور می‌کنند فقط گزارش‌های تأییدشده و بی‌خطر منتشر کنند، و هر کس از خط سرخ عبور کند با بازداشت و شکنجه روبه‌رو می‌شود.»

طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده اند. اما در گذشته گفته اند که رسانه ها باید در «چوکات شریعت اسلامی و ارزش‌های افغانی» نشرات کنند.

دیدبان حقوق بشر تأکید کرده است که با افزایش سرکوب رسانه‌ها، نیاز به رسانه‌های مستقل در افغانستان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

حکومت طالبان از بریتانیا تقاضای همکاری در زمینهٔ اسکان عودت‌کنندگان افغان کرد

ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان
ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان

مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان، در دیدار با ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان، خواستار کمک بیشتر آن کشور در ساخت شهرک‌های دایمی برای عودت‌کنندگان شد.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز (پنج‌شنبه، ۲۳ اکتوبر) با نشر اعلامیه‌ای در صفحۀ ایکس خود نوشته است که نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در این دیدار از آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده است که دو طرف برای برقراری آتش‌بس دایمی تلاش کنند.

هرچند آقای لیندسی در مورد این دیدار چیزی نگفته است، اما او در ۱۶ اکتوبر، به مناسبت روز جهانی غذا، در صفحۀ ایکس خود نوشته بود که بریتانیا با نزدیک شدن زمستان، میزان کمک‌هایش را به افغان‌هایی که با مشکلات شدید روبه‌رو هستند، افزایش می‌دهد.

او گفته بود که ۶۳۶ میلیون افغانی برای تهیه مواد غذایی و سایر نیازهای اولیه اختصاص یافته است تا به خانواده‌های آسیب‌پذیر در مناطق دوردست کمک‌رسانی شود.

ریچارد بنیت: «اعدام‌های علنی طالبان، ابزاری برای ترس و کنترل مردم است»

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، می‌گوید طالبان از اعدام در محضر عام به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و کنترول مردم استفاده می‌کنند.

آقای بنیت روز چهارشنبه، ۲۲ اکتوبر، با نشر بیانیه‌ای و با اشاره به اعدام اخیر یک تن در ولایت بادغیس، مجازات‌های علنی از سوی طالبان را یک‌بار دیگر به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که اجرای مجازات اعدام در هر حالت نگران‌کننده است، اما زمانی که در چارچوب نظام قضایی طالبان که به گفتهٔ او «مستقل نیست و روند قانونی عادلانه ندارد» انجام می‌شود، بسیار هشداردهنده است و باید به‌گونهٔ قاطع محکوم گردد.

آقای بنیت از طالبان خواست تا فوراً اجرای همهٔ مجازات‌های اعدام را متوقف کنند.

طالبان هفتهٔ گذشته (۱۶ اکتوبر) اعلام کردند که یک مرد را به اتهام «قتل» در ولایت بادغیس اعدام کرده‌اند.
ستره‌محکمهٔ طالبان ادعا کرده بود که دوسیهٔ این فرد که متهم به «قتل» دو باشندهٔ ولسوالی جوند بود، در محاکم ابتدائیه، استیناف و تمیز بررسی شده و پس از آن حکم نهایی صادر گردید.

با این حال، پیش‌تر شماری از خانواده‌های اعدام‌شدگان در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفته بودند که به متهمان اجازهٔ دفاع از خود یا گرفتن وکیل داده نشده بود.

طالبان در ماه حمل امسال نیز چهارتن را در ولایت های بادغیس، فراه و نمیروز در محضر عام اعدام کرده بودند.

زلمی خلیل‌زاد و امیر خان متقی چهارشنبه در کابل دیدند

افغانستان - زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ حکومت طالبان دیدار کرد.
افغانستان - زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ حکومت طالبان دیدار کرد.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان امروز با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ حکومت طالبان در کابل دیدار کرد.

این وزارت امروز در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار غیررسمی در مورد راه های چگونگی گسترش روابط دوجانیه میان ایالات متحده و افغانستان بحث شد.

در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است.

زلمی خلیلزاد در ترکیب هیئت امریکایی در ماه سنبله نیز به کابل رفت. رهایی زندانیان امریکایی یکی از مسائل اصلی مورد بحث میان دو طرف بود.

اتحادیۀ اروپا یک میلیون یوروی دیگر به بخش صحت افغانستان کمک کرد

بیرق اتحادیۀ اروپا
بیرق اتحادیۀ اروپا

سازمان جهانی صحت، دبلیو اچ او از کمک جدید اتحادیۀ اروپا به افغانستان خبر داده است.

دفتر این سازمان برای افغانستان روز سه‌شنبه در صفحۀ اکس خود نوشت که اتحادیۀ اروپا یک میلیون یورو کمک بشردوستانۀ اضافی در اختیارشان گذاشته است.

با این کمک تازه، میزان کمک‌های اتحادیۀ اروپا در بخش صحت به افغانستان از ماه مارچ ۲۰۲۵ به هفت میلیون یورو می‌رسد.

به گفتۀ دبلیو اچ او ، با استفاده از این کمک اضافی، می‌تواند خدمات صحی عاجل را در افغانستان گسترش دهد.

در ادامه آمده است که بر ارائه‌ی کمک‌های نجات‌دهندۀ زندگی به جوامعی که از خدمات محدود برخوردارند و همچنان به تازه‌برگشته‌گان به کشور، تمرکز بیشتر کرده می‌‌تواند.

وزارت دفاع حکومت طالبان: در توافق آتش‌بس با پاکستان هیچ چیز پنهانی وجود ندارد

ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان
ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان

وزارت دفاع حکومت طالبان می‌گوید که در توافق آتش‌بس با پاکستان هیچ چیز پنهانی وجود ندارد.

این وزارت روز چهارشنبه در صفحۀ اکس خود در بیانیه‌ای نوشت، که ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان در نشست خبری اش توضیحات کامل ارائه کرده و غیر از آن هیچ چیز دیگر وجود ندارد.

در ادامه آمده است که در توافق‌نامه، به‌طور کامل آتش‌بس، احترام متقابل، خودداری از حمله بر نیروهای امنیتی، غیرنظامیان و تأسیسات یک‌دیگر، حل تمام مسائل از راه گفت‌وگو و عدم حمایت از حملات بر یک‌دیگر ذکر شده است.

به گفتۀ وزارت دفاع طالبان، اگر کسی چیزی در این مورد بیشتر بگوید، حقیقت ندارد.»

این پس از آنست که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در این هفته گفت جزئیات توافق آتش‌بس با حکومت طالبان در دوحه پنهان است.

او گفت توافق‌نامه‌ای که امضا شده با آنچه در اعلامیه آمده متفاوت است و آن را فاش نخواهد کرد.

حکومت طالبان «شهرک سید اسحاق گیلانی» را مصادره کرد

افغانستان - «شهرک سید اسحاق گیلانی»
افغانستان - «شهرک سید اسحاق گیلانی»

حکومت طالبان شهرک موسوم به «شهرک سید اسحاق گیلانی» را مصادره کرد.

وزارت عدلیه‌ حکومت طالبان امروز چهارشنبه گفت که محکمۀ اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده، این شهرک را ملکیت «امارتی» تثبیت کرده است.

گفته شده اس که این فیصله پس از بررسی دقیق سندها، مدارک، دفترهای املاکی، گرفتن معلومات از اداره‌های مربوط و عدم اثبات این‌که زمین مذکور از دولت خریداری شده، اتخاذ شده است.

«شهرک سید اسحاق گیلانی» با مساحت بیش از پنج هزار جریب زمین در ولسوالی سرخ‌رود ولایت ننگرهار موقعیت دارد.

در بیانیه وزارت عدلیه آمده است، کسانی که در این شهرک زمین خریده‌اند، به فروشنده مراجعه کنند.

تا هنوز مالکان این شهرک در مورد این تصمیم تبصره نکرده‌اند.

در حملات روسیه بر اوکراین شش تن بشمول دو کودک کشته شدند

اوکراین - حملۀ روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین، ۲۲ آکتوبر ۲۰۲۵
اوکراین - حملۀ روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین، ۲۲ آکتوبر ۲۰۲۵

در حملات طیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های روسیه بر اوکراین دست‌کم شش تن بشمول دو کودک کشته شدند.

این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در مسیر سفرش به سویدن خواستار افزایش فشار بر کرملین شد.

او در تلاش است تا کشورش توانایی‌های دفاعی بیشتر به‌دست بیآورد.

زلنسکی حملۀ ۲۲ اکتوبر را «نفرت‌انگیز» خواند.

او گفت که در این حمله تأسیسات انرژی و زیربناهای ملکی در دست‌کم ده منطقۀ اوکراین، از جمله پایتخت کیف، هدف قرار داده شدند.

مرکز زلزلۀ دیشب در افغانستان ولسوالی اشکاشم بدخشان بود

ولایت بدخشان افغانستان - تصویر از آرشیف
ولایت بدخشان افغانستان - تصویر از آرشیف

یک زلزلهٔ نسبتاً قوی به شدت ۵.۱ درجه ریشتر، شماری از مناطق افغانستان از جمله کابل را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مرکز تحقیقات زلزله‌های مدیترانهٔ اروپا (EMSC) اعلام کرده است که مرکز این زلزله در کوه‌های هندوکش و در عمق ۲۴۴ کیلومتری زمین ثبت شده است.

ادارهٔ جیولوژیکی ایالات متحده نیز گفته است که این زلزله حوالی ساعت ۱۰:۱۴ شب در افغانستان رخ داده و مرکز آن ولسوالی اشکاشم، در ۴۲ کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان، موقعیت داشته است.

در کابل و مناطق اطراف آن، این زلزله باعث هراس مردم شد و بسیاری را وادار کرد که از خانه‌های‌شان بیرون شوند.

تلفات یا خساراتی ناشی از این زلزله تا هنوز گزارش نشده است.

ملل متحد از "خطر خشک‌سالی جدی" در افغانستان هشدار داد

تصویر از آرشیف
تصویر از آرشیف

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانهٔ سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده است که در جریان سال جاری میلادی، میزان بارندگی در سراسر افغانستان کمتر از حد اوسط بوده و خطر خشک‌سالی در این کشور به‌گونهٔ جدی افزایش یافته است.

اوچا در گزارش تازه‌اش که روز گذشته نشر شده، گفته است که وضعیت کنونی شباهت زیادی به خشک‌سالی سال ۲۰۱۸ دارد؛ سالی که در آن بیش از ۳۰۰ هزار نفر به دلیل خشک‌سالی بی‌جا شده بودند و حدود ۳.۶ میلیون تن با بحران شدید امنیت غذایی مواجه شده بودند.

در این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر با چندین بحران هم‌زمان روبه‌رو است — از جمله زلزله های مرگبار در مناطق شرقی کشور، موج بازگشت اجباری مهاجرین از کشورهای همسایه، و کاهش شدید بودجهٔ کمک‌های بشردوستانه.

اوچا هشدار داده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان برای زنده ‌ماندن به کمک‌های فوری نیاز دارند.

اوچا افزوده است که زنان و دختران افغان به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و محروم‌بودن از آموزش و کار، با مشکلات شدید مواجه‌اند و کمک‌های بشردوستانه هنوز هم یگانه راه نجات برای آنان شمرده می‌شود.

در این گزارش آمده است که مهاجرین بازگشته به کشور در حالی برمی‌گردند که زیرساخت‌های خدماتی محدود است، فقر عمیق‌تر شده و خشک‌سالی گسترش یافته است — عواملی که بحران انسانی را در افغانستان بیش از پیش وخیم ساخته‌اند.

