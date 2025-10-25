او روز جمعه، در شهر سیالکوت ایالت پنجاب هنگام صحبت با رسانه‌ها گفت که در جریان گفت‌وگوهایش با طالبان در دوحه احساس کرده است «آنها خواهان صلح‌اند».

آصف افزود: «این‌که آنان تحت چه شرایطی صلح می‌خواهند، بخشی از آن در دوحه روشن شد و بخشی دیگر در گفت‌وگوهایی که امروز (در استانبول) جریان دارد، مشخص خواهد شد.»

به گفتهٔ او، «اگر شرایط طالبان برای ما قابل‌قبول و سودمند باشد، توافق حتماً صورت خواهد گرفت.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که امروز شنبه در شهر استانبول ترکیه، مقام‌های حکومت طالبان و مقام‌های پاکستانی دومین دور گفت‌وگوها را دربارهٔ توافق آتش‌بس دوحه آغاز کرده‌اند.

پیش‌تر، در ۱۸ اکتوبر، با میانجی‌گری قطر و ترکیه، مقام‌های پاکستانی و طالبان در دوحه گفت‌وگوهای صلح و آتش‌بس را آغاز کردند و وزارت خارجهٔ قطر در ۱۹ اکتوبر اعلامیهٔ رسمی توافق آتش‌بس را منتشر کرد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز ۲۴ اکتوبر در شبکهٔ «ایکس» نوشت که هیئتی به ریاست حاجی رحمت‌الله نجیب، معاون وزارت داخله طالبان، برای گفت‌وگو با طرف پاکستانی به استانبول سفر کرده است. او گفت در این نشست «دربارهٔ مسائل باقی‌مانده گفت‌وگو خواهد شد» اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

در همین حال، ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان که در دوحه توافق آتش‌بس را از جانب افغانستان با خواجه محمد آصف امضا کرده بود، چند روز پیش گفت در نشست استانبول دربارهٔ راه‌های اجرای آتش‌بس و ایجاد سازوکاری گفت‌وگو خواهد شد که بتواند نه‌تنها میان افغانستان و پاکستان، بلکه در سراسر منطقه صلح و ثبات پایدار به‌وجود آورد.

از سوی دیگر، خواجه محمد آصف روز ۲۱ اکتوبر گفته بود آتش‌بس با افغانستان بدون محدودیت زمانی برقرار است و تا زمانی که نقض نشود، ادامه خواهد داشت.

در توافق دوحه بر «آتش‌بس فوری» تأکید شده بود که به دنبال آن، درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد. بر اساس این توافق، حکومت طالبان تعهد کرده است که از گروه‌های مسلح مخالف پاکستان حمایت نکند و اجازه ندهد خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.

همچنین، طاهر حسین اندرا‌بی، سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان، روز ۲۴ اکتوبر در یک نشست خبری در اسلام‌آباد ابراز امیدواری کرد که در نشست استانبول «یک سازوکار مؤثر و قابل‌اعتماد برای نظارت و تأیید اجرای توافق» ایجاد شود.

منابع دولتی پاکستان به رسانه‌ها گفته‌اند هیأت پاکستانی شامل هفت عضو از مقام‌های امنیتی و دیپلماتیک است.