به‌گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، نتانیاهو روز یک‌شنبه، ۲۶ اکتوبر، در نشست کابینه اسرائیل گفت: "ما کنترول امنیت خود را در دست داریم و به‌صورت واضح اعلام کرده‌ایم که در مورد نیروهای بین‌المللی، اسرائیل تصمیم خواهد گرفت کدام نیروها برای ما غیرقابل‌قبول هستند."

او افزود که این رویکرد از سوی ایالات متحده امریکا نیز تأیید شده است.

قرار است نیروهای بین‌المللی در چارچوب طرح دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، برای برقراری ثبات و پایان جنگ میان اسرائیل و گروه حماس همکاری کنند.

حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، که برای حمایت از آتش‌بس شکننده به اسرائیل سفر کرده بود، روز جمعه گفت که «نیروی بین‌المللی باید از کشورهایی تشکیل شود که اسرائیل با آن‌ها احساس راحتی می‌کند».

آقای روبیو افزود که مسئله حاکمیت آینده غزه هنوز باید میان اسرائیل و شرکای آن مشخص شود.

اداره ترمپ خواهان آن است که کشورهای عربی نیرو و منابع مالی برای این مأموریت تأمین کنند و او روز شنبه در دیدار با امیر قطر اعلام کرد که به‌زودی نیروی بین‌المللی حافظ صلح در غزه مستقر خواهد شد.