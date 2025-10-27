او روز دوشنبه ۵ عقرب افزود ایالات متحده یک تحت البحری هستهای «در نزدیکی سواحل روسیه» مستقر کرده و نیازی ندارد موشکهایی با برد هزاران کیلومتر پرتاب کند.
پوتین روز یکشنبه اعلام کرده بود که روسیه موشک کروز هستهای «بوروِستنیک» را با موفقیت آزمایش کرده است؛ سلاحی با توانایی حمل کلاهک هستهای که به گفته مسکو قادر است هر سپر دفاعی را درنوردد.
به گزارش رویترز روسیه قصد دارد بهزودی این موشک را در نیروهایش مستقر کند.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در مسیر پرواز از مالیزیا گفت:
«آنها میدانند ما بهترین تحتالبحری هستهای جهان را درست کنار سواحلشان داریم، پس نیازی نیست موشکهایمان را تا هشتهزار مایل پرتاب کنیم.»
او همچنین گفت: «پوتین بهجای این نمایشهای موشکی باید جنگی را تمام کند که قرار بود یکهفتهای تمام شود اما اکنون وارد سال چهارم شده است.»
ترامپ تأکید کرد که پایان دادن به جنگ اوکراین هدف اصلی اوست، هرچند به گفته خودش، یافتن صلح در آنجا از برقراری آتشبس در غزه یا پایان درگیری میان هند و پاکستان دشوارتر بوده است.
از زمان معرفی موشک بوروستنیک در سال ۲۰۱۸، پوتین آن را پاسخی به خروج یکجانبه واشنگتن از پیمان ۱۹۷۲ ضد موشکهای بالستیک و گسترش ناتو عنوان کرده است.
ترامپ در ادامه گفت: «ما همواره موشکهای خود را آزمایش میکنیم؛ نه آنها با ما شوخی دارند، نه ما با آنها.»
بر اساس گزارش رویترز از واشنگتن، دولت ترامپ بستهای از تحریمهای جدید آماده کرده تا در صورت ادامه جنگ از سوی مسکو، بخشهای کلیدی اقتصاد روسیه را هدف بگیرد.
در پاسخ به اینکه آیا تحریمهای تازه علیه روسیه در راه است یا نه، ترامپ تنها گفت: «خواهید فهمید.»