امریکا و جا پان توافق کردند که وابستگی خود به چین را کاهش دهند
ایالات متحده و جاپان توافق کردند روابط اقتصادی خود را گسترش دهند و وابستگی به چین را در زمینهٔ مواد معدنی کمیاب کاهش دهند.
این توافق در جریان سفر دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا به توکیو صورت گرفت.
رییس جمهور ترمپ سرگرم سفری به جاپان است.
ترمپ امروز در دیدار با صدر اعظم جاپان، سانائیه تاکایچی، از او به عنوان نخستین صدر اعظم زن در کشورش، تمجید کرد.
زلزلۀ نیرومند شب گذشته در ترکیه تلفات نداشت
غرب ترکیه شب گذشته شاهد زلزلۀ به قدرت ۶.۱ درجۀ ریشتر و چندین پسلرزه بود.
بهگفتهٔ ادارهٔ مدیریت حوادث ترکیه، صبح امروز سهشنبه چند پس لرزۀ دیگر نیز ثبت شده که یکی شدت یکی از آنها ۴.۶ درجۀ ریشتر بود.
مرکز این پسلرزهها در ولسوالی سندیرگی، در ولایت بالیکِسیر، واقع در غرب ترکیه گزارش شده است.
علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه، گفت که سه ساختمان خالی و یک دکان در زلزلۀ شام دوشنبه فرو ریختند.
این ساختمانهای رهایشی از ماه آگست به اینسو، پس از آسیب دیدن در زلزلۀ قبلی که یک تن در آن کشته شده بود، غیرقابل استفاده بودند.
ترکیه یکی از کشورهای بهشدت زلزلهخیز است؛ بهویژه شهر استانبول در معرض خطر جدی قرار دارد.
یوناما از بازداشت "خود سرانه" ده ها زن و دختر توسط طالبان در ماه جولای خبر داد
سازمان ملل متحد در گزارشی امروز گفت که در ماه جولای امسال، تنها در سه روز، حکومت طالبان ده ها زن و دختر را به اتهام رعایت نکردن حجاب "به طور خودسرانه" در کابل بازداشت کرده است.
در گزارشی که امروز یوناما نشر کرد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از ماه جولای تا سپتمبر بررسی شده است.
در گزارش آمده است که بیش از ۶۰ زن و دختر از ۱۶ تا ۱۹ ماه جولای، بازداشت شده اند که "از چند ساعت تا یک شب" را در بازداشت طالبان سپری کرده اند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) همچنان گفته است که اقارب مرد زنان بازداشت شده، برای رهایی آنان "مکلف شدند تا ضمانت کتبی امضا کنند".
این گزارش به اساس نظارت انجام شده توسط بخش حقوق بشر یوناما، تهییه شده است.
طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی، قوانین سختگیرانۀ را نافذ کردند، از جمله ممنوعیت کار زنان و ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم.
هرچند حکومت طالبان ادعا دارد که به اساس قوانین شریعت اسلامی با زنان رفتار میکند، اما سازمانهای جهانی مدافع از حقوق بشر، از جمله ملل متحد، این اقدامات حکومت طالبان را "تبعیض سیستماتیک" علیه زنان خوانده اند.
زلینسکی: حاضریم در هرجا مذاکره کنیم، به جز در روسیه و بلاروس
رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، گفت که کییف آماده است برای پایان دادن به جنگ، در هر جایی به جز روسیه و بلاروس در گفتوگوهای صلح شرکت کند، اما نیروهای اوکراینی «هیچ قدمی به عقب برنمیدارند» تا بخشی از خاک خود را به روسیه واگذار کنند.
زلنسکی در سخنانی که امروز سهشنبه منتشر شد، از قانونگذاران امریکایی خواست تا تحریمهای شدیدتری بر روسیه وضع کنند.
او افزود که اوکراین برای دو یا سه سال دیگر به تأمین مالی باثبات از سوی متحدان اروپایی خود نیاز خواهد داشت.
زلنسکی، از دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، خواست تا در دیدار این هفتهاش با شی جینپینگ، رهبر چین، بر او فشار وارد کند تا حمایت خود از روسیه را کاهش دهد.
زلنسکی در یک نشست خبری امروز به خبرنگاران گفت، فکر میکند این کار میتواند یکی از اقدامات قوی آقای ترمپ باشد.
ترمپ هفتهٔ گذشته دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرد و از خریداران عمدهٔ صادرات انرژی روسیه — بهویژه چین و هند — خواسته است تا خریدهای خود را کاهش دهند؛ خریدهایی که به گفتهٔ واشنگتن و کییف، هزینههای تهاجم روسیه را تأمین میکند.
ترامپ با صدراعظم جدید جاپان دیدار کرد
رئیسجمهور امریکا، دونالد ترامپ، روز سهشنبه در نخستین دیدار خود با صدراعظم جدید جاپان، سانائه تاکایچی، گفت واشنگتن و توکیو در قویترین سطح متحد هستند.
ترامپ که در آغاز سفر آسیایی خود وارد توکیو شده، در دیدار با تاکایچی در اقامتگاه صدراعظم گفت افتخار میکند در نخستین روزهای کاری «یکی از بزرگترین صدراعظمان جاپان را ملاقات میکند.
تاکایچی نیز با تأکید بر پیوند دو کشور گفت میخواهد «عصر طلایی تازهای» در اتحاد جاپان و امریکا ایجاد کند.
این دیدار در حالی انجام میشود که ترامپ در تلاش است پیش از گفتوگو با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، درباره توافق تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان، موضع واشنگتن را تقویت کند.
دو طرف انتظار میرود در توکیو بر مسائل امنیتی و تجاری تمرکز کنند، در حالی که جاپان بهدلیل تنش با چین، بودجه دفاعی خود را به دو درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است.
شرکت نفت روسیه لوکاویل داراییهای خارجی خود را پس از تحریمهای امریکا میفروشد
شرکت نفتی روسی «لوکاویل» اعلام کرد در پی تحریمهای تازه امریکا بهدلیل جنگ اوکراین، داراییهای خارجی خود را خواهد فروخت.
تحریمها که شامل مسدود شدن داراییهای لوکاویل و روسنِفت در امریکا و ممنوعیت همکاری شرکتهای آمریکایی با آنهاست، بخشی از بسته تحریمی جدید دولت ترامپ علیه مسکو است.
واشنگتن هشدار داده است که در صورت ادامه جنگ اوکراین، تحریمهای بیشتری اعمال خواهد کرد و شرکتهای بینالمللی باید ظرف یک ماه روابط خود را با این نهادهای روسی قطع کنند.
اسرائیل: صلیب سرخ جسد یک گروگان دیگر را از غزه تحویل داد
دفتر صدراعظم اسرائیل اعلام کرد که کمیته بینالمللی صلیب سرخ جسد یکی دیگر از گروگانهای اسرائیلی را از غزه به اردوی این کشور تحویل داده است.
در بیانیه روز دوشنبه دفتر صدراعظم آمده است که در صورت تأیید هویت این جسد، شمار گروگانهای کشتهشده اسرائیلی در غزه به ۱۲ تن خواهد رسید.
گروه حماس که در حمله ماه اکتوبر ۲۰۲۳ حدود ۲۵۰ نفر را گروگان گرفته بود، میگوید به دلیل ویرانی گسترده در غزه بر اثر حملات اسرائیل، یافتن باقی گروگانها دشوار شده است.
اما سخنگوی اردوی اسرائیل روز یکشنبه گفت که حماس «میداند اجساد گروگانهای باقیمانده در کجا هستند».
حماس در فهرست تروریستی امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
ترکیه ۲۰ جنگنده یوروفایتر تایفون به ارزش نزدیک ۱۱ میلیارد دالر از بریتانیا میخرد
ترکیه قراردادی به ارزش نزدیک ۱۱ میلیارد دالر با بریتانیا امضا کرده تا ۲۰ جت «یوروفایتر تایفون» خریداری کند.
این توافق در دیدار صدراعظم بریتانیا، کییر استارمر، با رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه روز دوشنبه ۵ عقرب در انقره انجام شد و بخشی از همکاریهای تازه دفاعی میان دو کشور است.
وزارت دفاع ترکیه گفته که میخواهد ۲۴ جت دیگر را نیز از عمان و قطر خریداری کند.
کارشناسان میگویند قیمت این معامله «بسیار بلند و غیرعادی» است.
ترکیه میخواهد با این خرید، نیروی هوایی خود را نوسازی کند و فاصلهاش را با رقیبان منطقهای مانند اسرائیل کاهش دهد.
ترامپ وارد جاپان شد
رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز دوشنبه ۵ عقرب در تازهترین مرحله از سفر آسیایی خود وارد جاپان شد.
بهگزارش خبرگزاری فرانسپرس قرار است ترامپ شام دوشنبه با امپراتور جاپان دیدار کند.
او روز سهشنبه با صدراعظم جدید این کشور، سانائه تاکایچی، ملاقات خواهد کرد.
ترامپ در جریان پرواز با طیاره اختصاصی «ایرفورس وان» گفت که امیدوار است هنگام دیدار با شی جینپینگ رئیسجمهور چین در روز پنجشنبه در کوریای جنوبی، به توافقی دست یابد.
او افزود که در صورت نیاز، حاضر است سفر خود را تمدید کند تا با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، ملاقات کند.
ترامپ در مسیر پرواز از مالیزیا به خبرنگاران گفت: «من برای رئیسجمهور شی احترام زیادی قائلم و فکر میکنم... با یک توافق از این دیدار بیرون خواهیم آمد.»
معین ارشد امنیتی وزارت داخله طالبان به ایران سفر کرده است
ملا محمد ابراهیم صدر، معین ارشد امنیتی وزارت داخله حکومت طالبان، در رأس یک هیئت به ایران سفر کرده است.
این وزارت روز یکشنبه (۲۶ اکتوبر) با نشر اعلامیهای گفته است که او در چهارمین نشست سازمان همکاری اقتصادی ایکو اشتراک خواهد کرد.
وزارت داخله طالبان، هدف از این سفر را توسعهٔ همکاریهای منطقهای و تقویت روابط با کشورهای عضو ایکو عنوان کرده است.
خبرگزاری ایسنا ایران گزارش داده است که تهران امروز و فردا میزبان نشست ایکو خواهد بود که در آن، مسایل اقتصادی، تجاری و امنیتی مورد بحث قرار میگیرد.