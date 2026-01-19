جهان
جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال ؛ برای امروز سه بازی برنامه ریزی شده
در ادامه رقابتهای جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، امروز دوشنبه (۲۹جدی) سه دیدار برگزار میشود. تیم پاکستان با اسکاتلند، سریلانکا با ایرلند و افریقای جنوبی با تانزانیا به میدان خواهند رفت.
در بازیهای روز گذشته، تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان توانست تیم ویستاندیز را با تفاوت ۱۳۸ دوش شکست دهد. همچنان تیم انگلستان بر زیمبابوه پیروز شد و دیدار میان تیمهای ایالات متحده امریکا و نیوزیلند به دلیل بارندگی لغو اعلام گردید.
پیش از این، تیم افغانستان در نخستین دیدار خود در این رقابتها، تیم افریقای جنوبی را با تفاوت ۲۸ دوش شکست داده بود.
قرار است بازی بعدی تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان روز چهارشنبه در برابر تیم تانزانیا برگزار شود.
دیدار نهایی تیم کریکت زیر ۱۹ افغانستان در جام جهانی در ششم ماه فبروری انجام خواهد شد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
دستکم شش نفر در آتش سوزی در یک مرکز خرید در شهر کراچی پاکستان جان باختند
آتش سوزی در یک مرکز خرید در شهر کراچی پاکستان بخش هایی از ساختمان آن را تخریب کرده و جان شش نفر را گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، در تصاویر ویدیویی دیده می شود که شعله های آتش از ساختمان بلند می شود وکارمندان اطفائیه برای مهار آتش تلاش می کنند.
آتش سوزی شنبه شب )۲۷جدی) رخداد و علت آن هنوز مشخص نشده است.
یک مقام پولیس گفته که شش جسد به شفاخانۀ ملکی کراچی منتقل شده و یازده زخمی رویداد در شفاخانه تحت درمان قرار دارند.
رسانه های محلی گزارش داده اند که بخش های از ساختمان به فروریختن آغاز کرده و مقام های نجات بیم دارند که تمام ساختمان فرو خواهد ریخت.
در ادامۀ بحث مالکیت گرینلند؛ دونالد ترمپ بر واردات کالا از هشت کشور اروپایی تعرفه وضع می کند
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده می گوید که تا زمان موافقت با فروش گرینلند به ایالات متحده، بر واردات کالا از هشت کشور اروپایی تعرفه وضع خواهد کرد.
آقای ترمپ روز شنبه (۲۷جدی) در شبکۀ اجتماعی تروث سوشیال نوشت که تعرفههای وارداتی کالا از دنمارک، ناروی، سویدن، فرانسه، آلمان، هالند، فنلند و بریتانیا از اول ماه فبروری ۱۰ درصد افزایش مییابد و این رقم از اول جون به ۲۵ درصد خواهد رسید.
گرینلند، سرزمینی خودمختار در قلمرو دنمارک است.
مقام های دنمارک و دولت محلی گرینلند پیوسته گفته اند که این جزیره «برای فروش » نیست.
رئیس جمهور ترمپ گفته است که گرینلند به دلیل موقعیت استراتیژیک آن و منابع معدنی غنی، برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است و حتی احتمال استفاده از زور را نیز رد نکرده است.
این تهدید با واکنش تند کشورهای اروپایی روبه رو شده است.
در دو رویداد ترافیکی در پنجاب و بلوچستان پاکستان ۲۴ نفر جان باختند
در دو رویداد ترافیکی در ایالتهای پنجاب و بلوچستان پاکستان، دست کم ۲۴ نفر کشته و ۴۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
طبق گزارش رسانههای پاکستانی، هر دو حادثه روز شنبه رخ داده است.
برخی از قربانیان این رویدادها کودکان هستند.
به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، بیشتر کشتهشدگان رویداد ترافیکی در بلوچستان، کارگرانی از ایالت سند بودهاند.
جادههای نامناسب، بیتوجهی به قوانین رانندگی و بیاحتیاطی رانندگان از علل اصلی تصادفات رانندگی در پاکستان به شمار میرود.
رئیس جمهور سوریه نوروز را تعطیل رسمی و زبان کردی را هم زبان رسمی سوریه اعلام کرد
احمد شرع، رئیس جمهور سوریه اواخر روز جمعه، ۲۶ جدی با صدور فرمانی این موضوع را اعلام کرد. پیش از این تنها زبان عربی، زبان رسمی سوریه بود.
این فرمان همچنان تصریح میکند که به کردهایی که در سرشماری سال ۱۹۶۲ از آنها سلب تابعیت شده بود، تابعیت سوری اعطا خواهد شد.
این اولین بار از زمان استقلال سوریه در سال ۱۹۴۶ است که دولت مرکزی حقوق ملی کردها را اعطا کرده است.
از ۲۰ میلیون نفر جمعیت سوریه، حدود دو میلیون نفر کرد هستند که در شمال و شمالشرقی این کشور زندگی میکنند.
احمد شرع در کنار نوروز را پیش از این تنها به عنوان یک جشن فرهنگی تجلیل میشد، تعطیلی رسمی اعلام کرد.
هند صادرات گندم به کشور های دیگر را دوباره آغاز کرد
حکومت هند روز جمعه ۲۶ جدی پس حدود چهارسال ممنوعیت، اجازه داد تا ۵۰۰ هزار متریک تُن آرد گندم و محصولات مرتبط به آن به خارج از این کشور صادر شود، زیرا به گفتهٔ مقامات هند، میزان عرضۀ گندم در آن کشور، بهبود یافته است.
هند پس از چین، دومین بزرگترین تولیدکنندهٔ گندم در سطح جهان، محسوب می شود.
براساس گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آنکه یک موج شدید گرما در هند، باعث کاهش حاصلات گندم شد و قیمتهای داخلی را بطور بیسابقه به بلندترین سطح رسانید، دهلی جدید در ماه می سال ۲۰۲۲ میلادی صادرات گندم را ممنوع اعلام کرده بود.
جنجالها بر سر تهدید ترمپ مبنی بر الحاق گرینلند؛ گروهی از قانونگذاران امریکایی وارد کپنهاگ شدند
گروهی از قانونگذاران امریکایی شامل نمایندگانی از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، برای ابراز حمایت کانگرس ایالات متحده از دنمارک در مواجهه با تهدید دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا مبنی بر الحاق گرینلند، وارد کپنهاگ شدهاند.
این هیئت ۱۱ نفره به رهبری سناتور دموکرات کریس کونز است. دفتر مته فردریکسن، صدر اعظم دنمارک اعلام کرد که هیئت امریکایی با فردریکسن و ینس فردریک نیلسن، صدر اعظم گرینلند دیدار خواهد کرد.
ترمپ گفته است که گرینلند به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی گستردهاش برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است. او همچنین تهدید کرده است که برای تصرف این جزیره از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد.
کشورهای اروپایی این هفته به درخواست دنمارک، نیروهای نظامی محدودی را به گرینلند اعزام کردند.
وزیر خارجه ترکیه: برای پیوستن به ائتلاف دفاعی جدید، در حال گفتوگو استیم
وزیر خارجه ترکیه میگوید که این کشور عضو ناتو در حال گفتوگو با پاکستان و عربستان سعودی برای پیوستن به یک ائتلاف دفاعی است که در ماه سپتامبر میان این دو کشور ایجاد شده است.
هاکان فیدان، روز پنجشنبه، ۲۵ جدی به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر بحثها و گفتوگوهایی جریان دارد، اما تاکنون هیچ توافقی به امضا نرسیده است.»
او افزود که دیدگاه رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، «گستردهتر و جامعتر است و هدف آن ایجاد یک پلتفرم بزرگتر» میباشد.
از سوی هم رضا حیات حراج، وزیر صنایع دفاعی پاکستان، روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که این توافق احتمالی میان سه قدرت منطقهای، جدا از توافق دوجانبه عربستان سعودی و پاکستان است که سال گذشته اعلام شده بود.
به گفته او، برای نهایی شدن این توافق، رسیدن به اجماع کامل میان هر سه کشور ضروری است.
توافق دفاعی میان پاکستان و عربستان چند ماه پس از درگیری شدید چهارروزه میان پاکستان و هند در ماه می سال گذشته میلادی امضا شد.
وزارت خارجه پاکستان: بستن مرز با افغانستان در صورت جلوگیری از حملات تروریستی، «دستاورد» است
وزارت خارجه پاکستان می گوید که بستن مرز با افغانستان در صورت جلوگیری از حملات تروریستی، از نظر امنیتی یک دستاورد به شمار میرود.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه، ۲۵ جدی در نشست خبری هفتگی در اسلامآباد گفت که هرچند بستهبودن مرز به تجارت آسیب رسانده و برای تاجران زیانبار بوده، اما اگر این اقدام مانع حملات و تلفات پاکستانی شده باشد، از دیدگاه امنیتی قابل توجیه است.
او همچنان تأکید کرد که تروریسم برخاسته از خاک افغانستان تنها مسئله اساسی میان دو کشور است و پاکستان خواستار بهبود روابط، مشروط به جلوگیری از استفاده خاک افغانستان برای حملات تروریستی، میباشد.
پس از درگیریهای شدید میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند در تاریخ ۱۱ اکتوبر سال ۲۰۲۵، تمامی گذرگاههای میان دو کشور به روی هرگونه تجارت و رفتوآمد بسته شد.
هرچند نشستهایی میان هیئتهای حکومت طالبان و حکومت پاکستان در دوحه، استانبول و ریاض برگزار شد، اما این گفتوگوها بهطور آشکار نتیجهٔ مثبتی در پی نداشت و گذرگاهها همچنان به روی هرگونه رفتوآمد بسته باقی ماندهاند.
مقام ارشد ملل متحد تا پایان ماه جنوری به افغانستان سفر خواهد کرد
سازمان ملل متحد تأیید کرد که رزماری دیکارلو، معاون سرمنشی این سازمان در امور صلح و سیاست، تا پایان ماه جنوری به افغانستان سفر خواهد کرد.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل دیروز در یک نشست خبری در نیویارک گفت که پس از تکمیل شدن ترتیبات، تاریخ دقیق این سفر اعلام خواهد شد.
دوجاریک هدف این سفر را پیگیری روند دوحه خواند.
این روند در ماه می سال ۲۰۲۳ از سوی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل آغاز شده بود.