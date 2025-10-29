ترمپ در صحبت با خبرنگاران در مسیر سفر از جاپان به کوریای جنوبی، در طیارۀ مخصوص رئیس ‌جمهور، گفت که اسرائیل حق دارد به حملات پاسخ دهد.

او افزود: "حماس یک سرباز اسرائیلی را کشت. بنابراین اسرائیلی‌ها پاسخ دادند و باید پاسخ می‌دادند."

وی همچنین گفت: «ما با آنها [حماس] توافق کرده‌ایم که رفتار مناسب داشته باشند و باید این کار را انجام دهند. اگر رعایت نکنند، حذف خواهند شد."

این اظهارات یک روز پس از تشدید خشونت‌ها در غزه مطرح شد.

اسرائیل حماس را به حمله به نیروهای خود در جنوب غزه متهم کرد که به گفتۀ اسرائیل در آن یک سرباز اسرائیلی کشته شد.

اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور در پاسخ به حملات، بر چندین هدف حماس حمله کرد.

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، دیروز سه‌شنبه (۲۸ اکتوبر) گروه حماس را به نقض آتش‌بس متهم کرده و به اردوی آن کشور دستور داد تا حملات گسترده و شدید را بر نوار غزه آغاز کند.

براساس گزارش‌ها، نتانیاهو پیش از صدور این دستور، با وزیران کابینه و رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی نشست مهم امنیتی برگزار کرده بود.

دفتر صدراعظم اسرائیل در اعلامیه‌ای گفت "پس از مشوره‌های امنیتی، صدراعظم نتانیاهو به اردو دستور داده است که فوراً حملات قوی و گسترده را در نوار غزه آغاز کند."

حماس که در فهرست گروه های تروریستی از سوی امریکا و اتحادیه اروپا جا داده شده است، ادعا کرده که چند نفر در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند.

این گروه مسئولیت حمله به نیروهای اسرائیلی را رد کرده، اما صحت این ادعاها به طور مستقل تائید نشده است.

از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۰ اکتبر، حوادث مرگبار همچنان ادامه داشته است.

حدود یک هفته پیش، دو سرباز اسرائیلی در حمله با راکت‌انداز کشته شدند.

اسرائیل همچنین حماس را به تأخیر در تحویل اجساد گروگان‌ها متهم کرده است.



