براساس گزارشها، نتانیاهو پیش از صدور این دستور، با وزیران کابینه و رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی نشست مهم امنیتی برگزار کرده بود.
دفتر صدراعظم اسرائیل در اعلامیهای گفت "پس از مشورههای امنیتی، صدراعظم نتانیاهو به اردو دستور داده است که فوراً حملات قوی و گسترده را در نوار غزه آغاز کند."
هرچند در اعلامیه علت دقیق این اقدام مشخص نشده است، اما یک مقام نظامی اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای حماس بر یک منطقه تحت کنترل اسرائیل حمله کردهاند، و این اقدام از دید تلآویو «نقض آشکار آتشبس» پنداشته میشود.
نتانیاهو پیش از این نیز حماس را متهم کرده بود که در روند بازگرداندن جسدهای گروگانها تقلب کرده و جسدهای نا مطلوب را به اسرائیل تحویل داده است.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، تابوتی که حماس دوشنبهشب به عنوان جسد یک گروگان اسرائیلی تحویل داده بود، در واقع مربوط به فردی نبود که اسرائیل خواستار آن بود، بلکه بخشی از بقایای گروگان دیگری بوده است که قسمت عمدهٔ جسد او پیشتر به اسرائیل انتقال یافته بود.
در واکنش به دستور تازهٔ نتانیاهو، گروه حماس اعلام کرد که روز سهشنبه جسد یک گروگان دیگر را که در یکی از تونلها یافته است، به اسرائیل تحویل خواهد داد.
با این حال، چند ساعت بعد شاخهٔ نظامی حماس اعلام کرد که انتقال این جسد به تعویق افتاده و دلیل آن را نقض آتشبس از سوی اسرائیل عنوان کرد.
رسانههای اسرائیلی نیز گزارش دادهاند که میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان حماس در جنوب شهر رفح درگیری و تبادل آتش رخ داده است، اما اردوی اسرائیل از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است.
در مقابل، حماس تأکید کرده است که همچنان به شرایط آتشبس متعهد است و ادعا کرده که نتانیاهو "به دنبال بهانه برای فرار از تعهدات خود" میگردد.
گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
بر اساس توافق آتشبس در غزه، حماس تعهد کرده بود که همهٔ گروگانهای زنده را در بدل آزادی حدود ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی رها کند و در مقابل، اسرائیل نیروهای خود را عقب بکشد و حملات را متوقف سازد.
حماس همچنین پذیرفته بود که جسدهای گروگانهای کشتهشده را که هنوز پیدا نشدهاند، نیز تحویل دهد، اما گفته که این روند زمانگیر است، زیرا بیرون آوردن جسدها از زیر آوار دشوار است.
اما مقامهای اسرائیلی ادعا دارند که حماس توانایی مشخصکردن محل بسیاری از گروگانها را دارد.