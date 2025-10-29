افزایش فشار بر مهاجران افغان در پاکستان؛ برای مهاجران بدون اسناد خانه کرایه داده نمی شود

وزیر اعلای ایالت پنجاب اعلام کرده که علیه خارجیان فاقد اسناد قانونی، به‌ویژه افغان‌ها، اقدامات قاطع روی‌ دست گرفته شود.

به گزارش شماری از رسانه‌های پاکستانی، از جمله جیونیوز، مریم نواز روز سه‌شنبه، ۲۸ اکتوبر، در نشست بررسی وضعیت امنیتی و نظم در ایالت پنجاب، به مقام‌های این ایالت دستور داده تا برای شناسایی افغان‌های غیرقانونی از طریق مساجد اعلان‌های عمومی پخش شود.

او همچنان به پولیس این ایالت هدایت داده است تا علیه افرادی که خانه، دکان یا هرگونه ملک را به افغان‌ها یا سایر اتباع خارجی اجاره می‌دهند، پرونده‌های جنایی «گزارش اولیه جرم» را ثبت کرده و اطمینان حاصل کند که هیچ خانه، ملکیت، دکان یا هوتلی به افراد فاقد اقامت قانونی کرایه داده نشود.

در عین حال برخی از مهاجران افغان در ایالت پنجاب پاکستان نیز می‌گویند که همزمان اعلان‌های در مساجد این ایالت در پیوند به این دستور پخش شده و برخی مالکان خانه‌ها برای افغان‌های بدون اسناد اقامت حتی ضرب‌الاجل دو روزه تعیین کرده‌اند.

از دیروز حوالی ساعت چهار یا پنج شام در مساجد اعلان صورت گرفت که هیچ پاکستانی حق ندارد که به افغان بدون اسناد و ویزه خانه یا مکان بدهد

آرزو احمدزی یک مهاجر افغان در شهر اتک ایالت پنجاب در صحبت با رادیو آزادی گفت: «از دیروز حوالی ساعت چهار یا پنج شام در مساجد اعلان صورت گرفت که هیچ پاکستانی حق ندارد که به افغان بدون اسناد و ویزه خانه یا مکان بدهد، این جای نگرانی و تاسف است، صاحب‌های خانه‌های ما با ما تماس گرفته حتی برای بعضی‌ها صبح وقت مالکان خانه پشت دروازه آمده بودند و برای‌شان دو روز وقت دادند.»

روزنامه جیونیوز همچنان افزوده که در این نشست ایالت پنجاب تصمیم گرفته شد که مسئولان در سراسر ایالت پنجاب، سروی حضوری را در محل برای شناسایی اتباع خارجیِ غیرقانونی انجام دهند.

در ادامه آمده که مقامات مربوط در این نشست گفته‌اند که برای شناسایی افغان‌ها از تکنولوژی پیشرفتهٔ تشخیص چهره استفاده می‌شود.

همچنین، در تمام ولسوالی‌های این ایالت، ۴۵ مرکز نگهداری برای شهروندان افغان ایجاد شده که به گفتهٔ مقام‌ها، به افغان‌های غیرقانونی مقیم، محل اقامت موقت، غذا و ترانسپورت تا گذرگاه تورخم فراهم می‌شود.

در ادامه آمده که تاکنون ۵ پرونده در شهر خانیوال علیه کسانی ثبت شده است که املاک خود را به افغان‌های فاقد اسناد کرایه داده‌اند.

در عین حال شماری از مهاجران افغان در برخی شهرهای دیگر پاکستان نیز می‌گویند که پولیس روند بازداشت افغان‌ها را شدت بخشیده است.

یک مهاجر افغان در منطقهٔ اف–۱۷ اسلام‌آباد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت: «آمدند حتی دروازه‌های خانه‌های مردم را شکستانده و آنان را با خود برده‌اند، این کار دیشب در مناطق اف–۱۷ و اف–۱۸ صورت گرفته است.»

در شهر کراچی نیز مهاجران افغان با روند فزایندهٔ بازداشت و اخراج روبه‌رو هستند.

در کراچی بازاری است به نام سهراب‌گوت ال‌آصف، دیروز در مساجد اینجا اعلان کردند و سه روز وقت دادند که حتماً این مکان را خالی کنید و وسایل‌تان را جمع کنید

حمیدالله، یکی از مهاجران افغان در این شهر، می‌گوید یک روز قبل سه‌شنبه، ۲۸ اکتوبر، از طریق مساجد در منطقهٔ سهراب‌گوت برای آنان اعلان شد که ظرف سه روز پاکستان را ترک کنند:

«در کراچی بازاری است به نام سهراب‌گوت ال‌آصف، دیروز در مساجد اینجا اعلان کردند و سه روز وقت دادند که حتماً این مکان را خالی کنید و وسایل‌تان را جمع کنید، دکان‌ها و خانه‌ها را قفل کردند و بسیاری از مردم را بازداشت نمودند، برای کسانی که باقی مانده‌اند نیز سه روز مهلت تعیین شده است.»

هرچند روند اخراج پناهجویان فاقد اسناد افغان از پاکستان از سال ۲۰۲۳ تا کنون ادامه دارد، اما افزایش اخیر بازداشت پناهجویان افغان در ایالت‌های مختلف این کشور، پس از درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، به شکل بی‌سابقه افزایش یافته است.

بر بنیاد گزارش‌ها، برعلاوه میلیون‌ها تن که از سال‌های قبل در پاکستان بسر می‌بردند، ده‌ها هزار نفر پس از تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان به‌دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی، مشکلات سیاسی و دلایل متعدد دیگر خوانده‌اند به این کشور پناه برده‌اند، اما اکنون با خطر اخراج اجباری روبه‌رو هستند.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، از آغاز سال جاری تا کنون تا اواخر ماه سپتمبر حدود ۲.۸ میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند؛ روندی که منابع و ظرفیت‌های داخلی افغانستان را زیر فشار شدید قرار داده است.