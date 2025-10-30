ملل متحد: قطع اینترنت در افغانستان نشان داد که ارتباط برای زنان تا چه اندازه مهم است

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که قطع شدن اخیر اینترنت و تماس‌های تلفونی در افغانستان نشان داد که ارتباط برای زنان افغان تا چه اندازه مهم است و وقتی این ارتباط از بین برود، امید نیز از میان می‌رود و جای آن را انزوا می‌گیرد.

این نهاد روز چهارشنبه در صفحهٔ ایکس خود و به مناسبت روز جهانی اینترنت (۲۹ اکتوبر) این موضوع را مطرح کرد.

در گزارشی که این اداره در ۱۶ اکتوبر در وب‌سایت خود منتشر کرد، آمده است: «وقتی طالبان اینترنت را قطع کردند، زنان فرصت آموزش و یاری‌رسانی به یکدیگر را که برای بقا لازم بود از دست دادند.»

در این گزارش آمده است که با قطع شدن اینترنت و تماس‌های تلفونی، میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان دچار سکوت شدند.

همچنین گفته شده است که برای کسانی که به اینترنت دسترسی داشتند، این قطع شدن، آخرین ارتباط آن‌ها با دنیای بیرون را برید، همان ارتباط حساسی که آموزش، کار و امید آن‌ها را زنده نگه می‌داشت.

در آغاز ماه جاری، با قطع دو شبانه روز خدمات اینترنت و تلفون همراه از سوی طالبان در سراسر افغانستان، زنان و دختران فرصت آموزش آنلاین را نیز از دست دادند.