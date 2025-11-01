لینک‌های قابل دسترسی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۰۲

خبر ها

وزارت خارجه اوکراین: حملات روسیه تروریزم هسته‌ای است

آرشیف
آرشیف

وزارت خارجه اوکراین حملات روسیه بر تأسیسات ملکی انرژی این کشور را محکوم کرده و مسکو را به «تروریزم هسته‌ای» متهم کرده است.

وزارت خارجه اوکراین روز گذشته در اعلامیه‌ای گفت که حملات عمدی روسیه بر بخش ملکی انرژی، به‌طور مستقیم بر روند فعالیت‌های ایمن انرژی هسته‌ای این کشور تأثیر منفی می‌گذارد.

در اعلامیه ګفته شده که این اقدام معادل با تروریزم هسته‌ای بوده و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

در اعلامیه به بیانیه‌ی اخیر اداره‌ی بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده است که در آن نهاد وابسته به سازمان ملل متحد گفته است، روسیه در این حمله آن سب‌استیشن یا ایستگاه برق را هدف قرار داده که برای امنیت و مصونیت هسته‌ای اوکراین اهمیت حیاتی دارد.

سازمان ملل متحد گفته است که در نتیجه‌ی این حمله، خطوط خارجی برق نیروگاه هسته‌ای «خمیلنیتسکی» در جنوب اوکراین قطع شده است.

همچنین، گروه هفت کشور صنعتی جهان (G7) روز گذشته در بیانیه‌ای دیگر، تجاوز روسیه بر اوکراین و تأثیرات مخرب آن بر بخش انرژی اوکراین را محکوم کرده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

سومین و آخرین دیدار تیم‌های ملی کریکت افغانستان و زیمبابوی

آرشیف
آرشیف

قرار است تیم‌های ملی کریکت افغانستان و زیمبابوی روز یک‌شنبه یازده عقرب در سومین و آخرین دیدار بیست‌اوره خود با هم روبه‌رو شوند.

این بازی به میزبانی زیمبابوې، فردا ساعت چهار پس از چاشت به وقت کابل، در هراره پایتخت این کشور برگزار خواهد شد.

تیم افغانستان در دیدار های قبلی این سلسله، بازی نخست را با برتری ۵۳ دوش و بازی دوم را با تفاوت ۷ ویکت در برابر زیمبابوې پیروز شده بود.

ادامه خبر ...

پژوهشگران پوهنتون ییل: کشتارهای جمعی همچنان در شهر الفاشر ادامه دارد

آرشیف
آرشیف

تصاویر تازه‌ی ماهواره‌ای نشان می‌دهد که احتمالاً کشتارهای جمعی همچنان در داخل و اطراف شهر الفاشر در سودان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پژوهشگران پوهنتون ییل این موضوع را چند روز پس از آن اعلام کردند که این شهر به دست نیروهای حمایت سریع یا RSF سقوط کرد.

نیروهای حمایت سریع که از اپریل ۲۰۲۳ با اردوی منظم در جنگ هستند، روز یک‌شنبه گذشته الفاشر را تصرف کردند و پس از محاصره‌ی ۱۸ ماهه، اردو را از آخرین پایگاه در منطقه دارفور غربی بیرون راندند و کنترل آنرا به دست گرفتند.

پس از سقوط شهر، گزارش‌هایی از اعدام‌های فوری، خشونت جنسی، حمله به امدادگران، چپاول و کشتار افراد منتشر شده، در حالی که ارتباطات در این منطقه تقریباً به‌طور کامل قطع شده است.

در گزارشی که روز جمعه از سوی لابراتوار پژوهش‌های بشردوستانه دانشگاه ییل منتشر شد، آمده است که تصاویر تازه آن‌ها را به این باور رسانده که بخش بزرگی از جمعیت ممکن است کشته، اسیر یا پنهان شده باشند.

این لابراتوار دست‌کم در ۳۱ منطقه اشیایی را شناسایی کرده که با اجساد انسان‌ها مطابقت دارد؛ این مناطق شامل محله‌ها، محوطه‌های دانشگاه و مکان‌های نظامی بین دوشنبه تا جمعه می‌باشد.

در گزارش آمده است که نشانه‌های ادامه‌ی کشتار جمعی به‌وضوح قابل مشاهده است.

بازماندگانی از الفاشر که به شهر نزدیک تَوِیله رسیده‌اند، به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که شاهد کشتارهای جمعی، تیراندازی به کودکان در برابر والدین‌شان، و ضرب و شتم و غارت غیرنظامیان در هنگام فرار بوده‌اند.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیش از ۶۵ هزار نفر از الفاشر گریخته‌اند، اما ده‌ها هزار تن هنوز در شهر گیر مانده‌اند.

در طول این جنگ، هم نیروهای حمایت سریع و هم اردوی سودان به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده‌اند.

ادامه خبر ...

اردوی اسرائیل: سه جسد مربوط به گروگان‌ ها نیست

آرشیف، سربازان اردوی اسرائیل در مرز با قلمرو فلسطین به ساختمان‌های ویران شده در نوار غزه نگاه می‌کنند.
آرشیف، سربازان اردوی اسرائیل در مرز با قلمرو فلسطین به ساختمان‌های ویران شده در نوار غزه نگاه می‌کنند.

اردوی اسرائیل روز شنبه اول نومبر اعلام کرد سه جسدی را که شب گذشته از طریق صلیب سرخ از غزه دریافت کرده، مربوط به گروگان‌هایی که در قلمرو فلسطینی نگهداری می‌شدند، نیست.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل گفته که بررسی‌های عدلی نشان داده این اجساد متعلق به هیچ‌یک از ۱۱ گروگان درگذشته‌ای که هنوز تحویل داده نشده اند، نمی باشد.

پس از آغاز آتش‌بس در ۱۰ اکتبر، گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته شده است، ۲۰ گروگان زنده‌ای را که هنوز در اختیار داشت آزاد کرد و روند بازگرداندن اجساد گروگان‌های کشته‌شده را نیز آغاز نمود.

این آتش‌بس که به میانجی‌گری ایالات متحده صورت گرفت تاکنون، در مجموع ۱۷ جسد بازگردانده شده که شامل ۱۵ اسرائیلی، یک تبعه تایلندی و یک تبعه نیپالی است.

اسرائیل حماس را متهم می‌کند که با تأخیر در بازگرداندن اجساد، به تعهدات خود عمل نکرده است، اما حماس می‌گوید یافتن اجساد در میان ویرانه‌های غزه به زمان نیاز دارد.

ادامه خبر ...

افراد مسلح دو سرباز را در پاکستان ربودند

آرشیف
آرشیف

مقام‌های پولیس در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا، می‌گویند افراد مسلح ناشناس در منطقه‌ی «هوېد» یک سرباز اداره‌ی مبارزه با تروریزم (CTD) و در «سردی خېل» یک سرباز بخش ویژه‌ی پولیس را ربوده‌اند. پولیس افزوده است که هر دو رویداد در تاریخ ۳۱ اکتبر رخ داده و عملیات جستجو برای یافتن آنان آغاز شده است.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت ربودن این دو سرباز پولیس را بر عهده نگرفته است.

در همین حال، پولیس و باشندگان محل به رادیو مشال بخش پاکستان رادیواروپای آزاد – رادیوآزادی گفته‌اند که در واکنش به این رویداد ها، کمیته‌ی صلح «هوېد» پدر و برادر یکی از افراد مظنون را ربوده و نزد خود نگه داشته است.

رهبران کمیته‌ی صلح طرفدار حکومت به رادیو مشال گفته‌اند تا زمانی که سربازان پولیس آزاد نشوند، پدر و برادر فرد مظنون در نزد آنان باقی خواهند ماند.

در منطقه بنو و مناطق همجوار آن، از جمله وزیرستان شمالی، افراد مسلح بارها بر نیروهای نظامی و پولیس حمله کرده‌اند و گاهی نیز سربازان را به اسارت گرفته‌اند.

اردوی پاکستان و پولیس می‌گویند که به تأمین امنیت در منطقه متعهد هستند و هر از گاهی عملیات نظامی در آنجا انجام می‌دهند.

ادامه خبر ...

زمین ۹ شهرک رهایشی از سوی طالبان دولتی اعلام شد

آرشیف
آرشیف

وزارت عدلیه حکومت طالبان امروز دهم عقرب در اعلامیه‌ای گفته است که در این روند، ۹ شهرک به صورت کامل به اساس فیصله شرعی محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده به ګفته آنها امارتی، ملکیت دولت اعلام شده است.

بر اساس اعلامیه، این شهرک‌ها در مجموع بیش از ۵۰ هزار جریب زمین غصب ‌شده را در بر می‌گیرند.

در اعلامیه از شهرک‌های ملا تره‌خیل، سردار محمد داوود خان و ملا عزت در کابل، شهرک خالد بن ولید در ولایت بلخ، شهرک شهرنو در میدان وردک، شهرک‌های حکیم سنایی و نوآباد در غزنی و شهرک‌های حاجی قدیر و اسحاق گیلانی در ننگرهار به‌عنوان شهرک‌هایی یاد شده که به‌طور کامل مسترد گردیده ‌اند.

در اعلامیه همچنان آمده است که زمین‌های برخی دیگر از شهرک‌ها نیز به ‌صورت جزئی یا کامل بازگردانده شده و به‌عنوان ملکیت امارت یا دولت تثبیت گردیده‌اند.

وزارت عدلیه حکومت طالبان می‌گوید که در سه سال گذشته، علاوه بر شهرک‌های رهایشی، حدود چهار میلیون جریب زمین دیگر نیز در سراسرکشور به‌عنوان ملکیت امارت تثبیت شده است.

ادامه خبر ...

پس از بیش از ۲۰ روز بسته بودن، تورخم برای «بازگشت پناهجویان افغان» بازگشایی شد

پس از بیش از ۲۰ روز بسته‌بودن، گذرگاه مرزی تورخم میان پاکستان و افغانستان از اول نومبر برای فعالیت‌های محدود بازگشایی شده است.

به گزارش خبرنگار رادیو مشال رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی از محل، سایر گذرگاه‌های مرزی همچنان بسته هستند.

بر اساس مقررات فعلی، تنها پناهجویان افغان اجازه عبور از مرز را دارند.

در همین حال خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان هم خبر داده است که این دروازه فقط برای پناهندگان افغان که به کشور بازمی‌گردند باز خواهد بود.

در خبر به نقل از مقامات محلی گفته شده که سایر مسافران تا اطلاع ثانوی از استفاده گذرگاه تورخم خودداری کنند.

مقام‌های رسمی می‌گویند این فعالیت محدود امروز و احتمالاً فردا ادامه خواهد داشت، در غیر این صورت، مرز برای تجارت و عبور و مرور عمومی بسته خواهد ماند.

خبرنگار مشال همچنین افزوده است که صدها لاری و هزاران نفر در دو سوی مرز همچنان سرگردان مانده‌اند. این مرز از ۱۲ اکتوبر، پس از درگیری‌های مرگبار میان نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان افغان، بسته شده بود.

ادامه خبر ...

وزیر دفاع پاکستان می‌گوید که افغانستان (حکومت طالبان) باید صلح در پاکستان را تضمین کند

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان گفته که پاکستان تروریسم را از هیچ گروهی، از جمله تحریک طالبان پاکستان و یا ارتش آزادی‌بخش بلوچستان، تحمل نخواهد کرد و حملات مرزی با واکنش شدیدی روبه‌رو می‌شود.

او در گفت‌وگو با یک رسانۀ پاکستان به نام "تلویزیون سما" مدعی شده که حکومت طالبان برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) خواستار ۱۰ میلیارد روپیۀ پاکستانی شده است.

به گفتۀ خواجه آصف، پاکستان آمادۀ پرداخت این مقدار پول است، اما حکومت طالبان آمادۀ ارائۀ هیچ تضمینی نیست.

حکومت طالبان تا به حال به این اظهارات جدید وزیر دفاع پاکستان واکنش نشان نداده است، اما پیش از این ادعاها در بارۀ استفاده از خاک افغانستان بر علیۀ پاکستان را رد کرده است.

خواجه آصف افزوده که در دور بعدی مذاکرات با حکومت طالبان اعضای فعلی هیئت‌شان شرکت خواهد کرد و اگر پیشرفتی حاصل شود، مقامات ارشد می‌توانند به هیئت‌ها اضافه شوند و در ۶ نوامبر یک مکانیزم جدید برای رسیدگی به عبور و مرور مرزی ایجاد خواهد شد.

ادامه خبر ...

امریکا آزمایش هسته‌ای‌اش را بار دیگر از سر خواهد گرفت

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در هواپیمای ویژۀ ریاست جمهوری امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در هواپیمای ویژۀ ریاست جمهوری امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهورامریکا روز جمعه بار دیگر تأیید کرد که ایالات متحده آزمایش‌های هسته‌ایش را بار دیگر از سر خواهد گرفت.

وقتی از دونالد ترمپ پرسیده شد که آیا این شامل آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی قدیمی که در دوران جنگ سرد رایج بودند نیز می‌شود یا خیر، پاسخ مستقیمی نداد.

او که در هواپیمای ویژهٔ ریاست‌جمهوری به سمت فلوریدا پرواز می‌کرد، در پاسخ به پرسشی در بارۀ آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی به خبرنگاران گفت: "خیلی زود متوجه خواهید شد، اما ما قرار است آزمایش‌هایی انجام دهیم."

رئیس‌جمهور امریکا افزود: "کشورهای دیگر هم این کار را می‌کنند. اگر آن‌ها قرار است این کار را انجام دهند، ما هم انجام خواهیم داد."

او به نوع آزمایش‌هایی که قرار است انجام شود اشاره نکرد.

آخرین آزمایش هسته‌ای ایالات متحده در سال ۱۹۹۲ بوده است.

رئیس‌جمهور امریکا روز پنج‌شنبه، هشتم عقرب به وزارت دفاع این کشور دستور داد تا فوری آزمایش‌ سلاح‌های هسته‌ای را از سرگیرد.

این اظهارات با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد و شماری از رهبران جهان خواستار ادامهٔ توقف آزمایش‌های هسته‌ای در جهان شدند.

ادامه خبر ...

انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان از مشکلات در روند صدور ویزه برای دانشجویان افغان از سوی پاکستان نگرانی کرده است

گروهی از دانشجویان افغان که فراغت‌شان را در اسلام‌آباد جشن گرفتند. (تصویر آرشیف
گروهی از دانشجویان افغان که فراغت‌شان را در اسلام‌آباد جشن گرفتند. (تصویر آرشیف

انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان روز جمعه، ۳۱ اکتوبر با صدور اعلامیه‌ای گفته که حکومت پاکستان سیاست‌هایش در قمست صدور ویزه به دانشجویان افغان را تغییر داده و شمار زیادی از دانشجویان افغان از حدود هشت ماه به این سو منتظر صدور ویزه هستند.

به گفتۀ انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان، بر اساس این سیاست، دانشجویان افغان باید یک حامی پاکستانی داشته باشند که به گفتۀ این انجمن، چنین امری غیرواقعی است.

انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان می‌افزاید، دانشجویان افغان قبلاً توسط برنامه‌های بورسیۀ دولتی بررسی و تأیید شده‌اند و الزامیت داشتن حامی پاکستانی موانع غیرضروری ایجاد می‌کند.

این انجمن همچنان از راه‌اندازی یک کمپاین جهانی برای افزایش آگاهی و جلب توجۀ دیپلوماتیک و بشردوستانه خبر داده و گفته که تا هنوز تلاش‌هایشان در راستای حل این مشکل دانشجویان افغان بی‌نتیجه بوده است.

این درحالیست که به دلیل درگیری‌های چند هفته قبل میان نظامیان پاکستان و افراد طالبان، پاکستان تمام گذرگاه‌هایش با افغانستان را بسته است و این اقدام مشکلات زیادی را برای افرادی که منتظر عبور از گذرگاه‌ها هستند و تاجران ایجاد کرده است.

ادامه خبر ...

