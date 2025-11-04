پیشتر حکومت طالبان شمار کشته شدگان را ۲۷ نفر گزارش کرده بود.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) اعلام کرده است که در اثر زلزله در شمال این کشور، حداقل ۲۰ نفر جان باخته و ۹۴۵ نفر زخمی شده‌اند.

در گزارش (اوچا) که روز دوشنبه ۳ نوامبر منتشر شد، آمده است که ۹ نفر در بلخ و ۱۱ نفر در سمنگان کشته شده‌اند و همچنان از میان زخمی‌ها، ۶۱۶ نفر در بلخ و ۳۲۹ نفر در سمنگان بوده‌اند.

در ادامه آمده که شمار تلفات احتمالاً با ادامهٔ ارزیابی‌ها افزایش خواهد یافت.

گزارش افزوده که بیش از ۹۰ خانه تخریب شده‌اند، از جمله بیش از ۵۰ خانه در ولسوالی خُلم ولایت سمنگان و همچنین ریزش کوه در درهٔ تنگی تاشقرغان به‌طور موقت شاهراه بلخ–کابل را به‌دلیل سقوط سنگ‌ها مسدود کرد، اما این مسیر پس از پاک‌سازی دوباره باز شد.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که تاکنون پنج تیم در بلخ و چهار تیم در سمنگان برای ارزیابیِ اولیه اعزام شده‌اند.

به گفتهٔ (اوچا) در ولایت بلخ، ولسوالی‌های چارکنت، چمتال، کشنده، مارمل، مزار شریف و شولگره بیشترین آسیب را دیده‌اند و در ولایت سمنگان، ولسوالی‌های فیروزنخچیر، حضرت سلطان و خُلم بیشترین خسارت را متحمل شده‌اند.

(اوچا) افزوده که علاوه بر این، در ولایت بدخشان، ادارهٔ ملی مدیریت بحران افغانستان (ANDMA) گزارش داده که چندین خانه در مرکز ولسوالی تیشکان تخریب و آسیب دیده‌اند و تیم ارزیابیِ مشترک برای اعزام فوری در حال تشکیل است.

ادارهٔ زمین‌شناسی ایالات متحده گفته که این زلزله بامداد دوشنبه ۳ نوامبر در نزدیکیِ شهر مزار شریف ولایت بلخ به شدت ۶.۳ ریشتر در عمق ۲۸ کیلومتری زمین رخ داد و در چندین ولایت شمالی از جمله سمنگان، بلخ، بغلان، کندز و بدخشان احساس شد.

سازمان جهانیِ صحت (WHO) و برنامهٔ جهانیِ غذا (WFP) نیز گفته‌اند که تیم‌های آنان در ساحه حضور یافته‌اند تا به زخمی‌ها کمک و نیازهای فوریِ مردم آسیب‌دیده را ارزیابی کنند.

از سوی دیگر سازمان ملل متحد می‌گوید که ارزیابی‌های اولیهٔ هوایی نشان می‌دهد میزان خسارات ناشی از زلزله در شمال افغانستان کمتر از حد انتظار بوده است.

این سازمان روز دوشنبه ۳ نوامبر با نشر اعلامیه‌ای گفته که پرواز شناساییِ سازمان ملل متحد هیچ نشانه‌ای از بی‌جاشدگی گسترده در میان ساکنان مناطق آسیب‌دیده نشان نداده است.

وزارت صحت عامهٔ حکومت طالبان، تعداد کشته‌شده‌ها در نتیجهٔ این زلزله را ۲۰ نفر و زخمی‌ها را ۵۳۴ نفر اعلام کرده است.

در این حال دفتر مطبوعات والی طالبان در سمنگان بر اساس آمار ارائه‌شدهٔ صحت عامهٔ این ولایت در اعلامیه‌ای گفته که در این ولایت ۱۲ تن کشته و ۳۲۹ تن زخمی شده‌اند.

در اعلامیه آمده که زخمی‌ها از ولسوالی‌ها و مناطق مختلف این ولایت بوده‌اند، از جمله ۲۴۸ زخمی از آیبک و متباقی از خُلم، حضرت سلطان، دره‌صوف پایین، بازار دره‌صوف بالا، مقصود و سر‌باغ بوده‌اند.

سید عبداللطیف، یک مسئول صحی در یک شفاخانه در ولسوالی دره‌صوف سمنگان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:

بیشتر زخمی‌هایی که نزد ما مراجعه کرده بودند، وضعیت‌شان خوب نبود

«بیشتر زخمی‌هایی که نزد ما مراجعه کرده بودند، وضعیت‌شان خوب نبود. آنان را به شفاخانهٔ ملکیِ شهر مزار شریف فرستادیم؛ از این‌که زیر دیوار شده بودند، از ناحیهٔ پا و کمر آسیب دیده بودند.»

یک دکاندار در بازارچه‌ای در امتداد جادهٔ تنگی تاشقرغان در شمال افغانستان می‌گوید که دکانش در اثر زلزله آسیب دیده و خواهان کمک مالی است.



او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که از سی سال به این‌سو مالک این دکان خوراکه‌فروشی بوده است.

«اینجا تقریباً دو لک افغانی مال داشتیم، حالا ممکن به ارزش سی هزار افغانی مال آن باقی مانده باشد، دیگر تمامش از بین رفته است. خانوادهٔ ما هشت نفر است؛ از دولت و مؤسسات می‌خواهیم آن‌چه از عهده‌شان برمی‌آید، با ما کمک کنند.»

زلزله‌ای که شمال افغانستان را لرزاند، حدود دو ماه پس از زلزلهٔ ۶ ریشتریِ ۳۱ اگست در شرق کشور، به‌ویژه ولایت کنر، رخ داده است؛ زلزله‌ای که در اثر آن بیش از ۲۲۰۰ نفر جان باختند و نزدیک به ۴ هزار نفر زخمی شدند.

این در حالی است که افغانستان هنوز از پیامدهای زلزلهٔ شرق کشور رهایی نیافته است و بر اساس گزارش‌ها، هزاران نفر که خانه‌های خود را در کنر از دست داده‌اند، هنوز سرپناهِ مناسب ندارند و شب و روز خود را زیر خیمه‌ها سپری می‌کنند.