زهران ممدانی شهردار جدید نیویارک انتخاب شد

در گزارشی که در ویب سایت خبرنگاران بدون سرحد منتشر شده از قول سیلیا مرسیه، نماینده این نهاد، گفته شد که هدف طالبان از انتشار ویدیوهای اجباری اعترافات، مجرم جلوه دادن خبرنگاران و مشروعیت بخشیدن به توقیف آنهاست

آر اس اف افزوده که اکثر خبر‌نگاران مجبور به ضبط اعترافاتی شده‌اند که بعداً در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده،‌ تا دیگران را بترسانند و مانع از گزارش‌دهی مستقل آنها شوند.

به گفته این نهاد، شماری از خبرنگاران‌ از جمله حمید فرهادی، مهدی انصاری، ابوذر صارم سرپلی، محمد بشیر هاتف و شکیب نظری به اتهام تبلیغ بر ضد حکومت طالبان زندانی ‌اند. این نهاد افزوده که سه خبر‌نگار دیگر نیز به طور خودسرانه در زندان هستند، اما نام های آنها افشا نشده است.

به گفتۀ آر اس اف، از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، حداقل ۱۶۵ روزنامه‌نگار دستگیر شده‌اند و افغانستان اکنون در شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ میلادی از بین ۱۸۰ کشور جهان، در ردیف ۱۷۵ قرار دارد.

آر اس اف، خواستار آزادی فوری همه خبر‌نگارانی شد که در حال حاضر توسط طالبان زندانی شده اند.