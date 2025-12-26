جهان
زلنسکی از دیدار "قریب الوقوع" با ترمپ خبر داد
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز جمعه اعلام کرد که در روزهای آینده برای دیدار با رییس جمهور دونالد ترمپ، به ایالات متحده، سفر خواهد کرد.
زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس (تویتر سابق) نوشت: "حتی یک روز را هم از دست نمیدهیم. با رئیسجمهور ترمپ در مورد دیداری در بالاترین سطح در آینده نزدیک، توافق کردهایم."
زلنسکی نوشته است: "پیش از سال نو (میلادی) میتوان تصمیمهای زیادی گرفت."
روزنامه کییف پُست به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که این دیدار ممکن است در تاریخ ۲۸ دسمبر در اقامتگاه ترمپ در ایالت فلوریدا برگزار شود.
در هفتههای اخیر، تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین شدت گرفته است – جنگی که نزدیک به چهار سال است ادامه دارد و ده ها هزار قربانی گرفته.
تیم مذاکرهکننده رییس جمهور ترمپ، متشکل از ستیف ویتکوف، نماینده ویژه، و جرد کوشنر، داماد ترمپ، گفتوگوهای فشردهای با مقامهای اوکراینی داشتهاند.
زلنسکی همچنین روز پنجشنبه با ویتکوف و کوشنر گفتوگوی تلفونی کرد.
پس از آنکه یک طرح صلح ٢٠ مادهای برای مدت طولانی محرمانه نگه داشته شده بود، زلنسکی در ٢٤ دسمبر این طرح را علنی ساخت.
این طرح شامل تضمینهای امنیتی برای اوکراین است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
جداییطلبان در یمن می گویند، عربستان مواضع آنها را هدف حملات هوایی قرار داده است
جداییطلبان در کشور یمنِ جنگزده می گوید که عربستان سعودی مواضع نیروهای آنها را در منطقه شرقی این کشور هدف حملات هوایی قرار داده است.
براساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، تلویزیون «عدن ایندیپندنت»، وابسته به شورای انتقالی جنوب امروز (جمعه ۲۶ دسمبر) (STC)گزارش داد که طیارات رزمی سعودی صبح امروز برخی مواضع را در ولایت نفتخیز حضرموت در شرق یمن که در اختیار نیروهای وابسته به این شورا قرار دارد، بمباران کردند.
منابع محلی به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته اند که در اثر درگیریهای جداگانه با گروههای قبائیلی، حداقل دو جنگجوی وابسته به STC کشته و ۱۲ تن دیگر زخمی شدهاند.
تا اکنون عربستان سعودی در این مورد واکنشی نشان نداده است.
عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ برای حمایت از حکومت به رسمیت شناختهشده بینالمللی یمن، در برابر شورشیان حوثیِ مورد حمایت ایران، مداخله نظامی در آن کشور را آغاز کرد.
شورای انتقالی جنوبی (STC) که از سوی ابوظبی حمایت می شود، اخیراً حکومت تحت حمایت عربستان سعودی و شناخته شده توسط جامعۀ بین المللی یمن را از مقر آن در شهر عدن بیرون کرد.
سازمان صحی جهان: مرگومیر ناشی از سرخکان، از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۸۸ درصد کاهش یافته است
سازمان صحی جهان می گوید که مرگومیر ناشی از بیماری سرخکان بین سالهای ۲۰۰۰ میلادی تا ۲۰۲۴ میلادی حدود ۸۸ درصد کاهش یافته و تلاشهای واکسیناسیون در این مدت، جان حدود ۵۹ میلیون انسان را نجات داده است.
این سازمان روز پنجشنبه (۲۵ دسمبر) در یک خبرنامه گفت که با وصف این دستاوردهای درازمدت، بیماری سرخکان بار دیگر در سطح جهان در حال افزایش و این موضوع پیشرفتهای سالهای گذشته در زمینه کنترل این بیماری را با تهدید روبهرو کرده است.
بر اساس این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱ میلیون مورد ابتلا به سرخکان در سراسر جهان ثبت شده که این امر خلاها و کمبودها در پوشش واکسیناسیون و نظامهای صحت عامه را متبارز می سازد.
سازمان صحی جهان تأکید کرده که برای جلوگیری از شیوع سرخکان، حداقل ۹۵ درصد مردم باید دو دوز واکسین این بیماری را دریافت کنند، اما این هدف تا هنوز در بسیاری از کشورها تحقق نیافته است.
این نگرانی ها درحالی مطرح شده که سازمان ملل متحد در ماه گذشته اعلام کرده که زندگی ۱۲.۹ میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری سرخکان، اسهالات و سایر بیماریها در معرض تهدید قرار دارد.
امریکا به درخواست نایجریا، حملات هوایی را بر شماری از پایگاه های داعش انجام داد
ایالات متحدۀ امریکا می گوید به درخواست حکومت نایجریا حملات هوایی را بر شماری از پایگاه های گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در شمال غرب آن کشور انجام داده است.
بر اساس خبرگزاری رویترز، دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز پنجشنبه(۲۵ دسامبر) اعلام کرد که اردوی امریکا عملیات نظامی را علیه شبهنظامیان داعش در قلمرو ایالت سوکوتو در نایجریا انجام داده است.
به گفته ترمپ، این عملیات به هدف جلوگیری از حملات داعش علیه مسیحیان در منطقه، صورت گرفته است.
قوماندانی بخش افریقای اردوی امریکا (افریکام) نیز تأیید کرده که این حملات هوایی در هماهنگی با مقامات نایجریا انجام شده و منجر به کشته شدن تعدادی از اعضای داعش شده است.
افریکام، در یک اعلامیه که منتشر و بعداً حذف شد، گفته که این عملیات ها به درخواست رسمی حکومت نایجریا صورت گرفته است.
اسرائیل یک تن را به اتهام همکاری با ایران دستگیر کرد
مقامات امنیتی اسرائیل می گویند که یک تن را به اتهام همکاری با ایران دستگیر کرده اند.
بر اساس اعلامیۀ مشترک پولیس و ادارۀ استخبارات داخلی"شین بت" اسرائیل، این شخص که هویت او افشا نشده، متهم به عکاسی و نقشه برداری از مناطق حساس از جمله اقامتگاه نفتالی بنت، صدراعظم سابق اسرائیل به هدایت"عناصر ایرانی" است.
این در حالیست که اردوی اسرائیل روز پنجشنبه(۲۵ دسامبر) در یک اعلامیه گفت که حسین محمود مرشد الجوهری یک عضو «کلیدی» واحد عملیات «نیروی قدس» سپاه پاسداران ایران را در لبنان کشته است.
براساس اعلامیه الجوهری در یک عملیات مشترک ادارات استخبارات و امنیت داخلی اسرائیل، در منطقهٔ نصریهٔ در لبنان کشته شده است.
ایران تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است.
پولیس استانبول ۱۱۵ تن را در تلاش جلوگیری از حملات احتمالی داعش، دستگیر کرد
پولیس استانبول می گوید که ۱۱۵ تن را در تلاش جلوگیری از حملات احتمالی گروۀ دولت اسلامی موسوم به داعش، دستگیر کرده است.
پولیس استانبول روز پنجشنبه(۲۵ دسامبر) در اعلامیه گفت که این افراد پس از دریافت هشدارها در مورد حملات احتمالی داعش در جریان جشن کریسمس و سال نو، دستگیر شده اند.
به گفته ادارۀ سارنوالی استانبول، حکم دستگیری ۱۳۷ فرد مظنون به برنامهریزی حملات صادر شده، پولیس به ۱۲۴ محل در مناطق مختلف این شهر یورش برده که منجر به دستگیری ۱۱۵ تن شد و تلاشها برای دستگیری ۲۲ مظنون باقیمانده، ادامه دارد. نیروهای امنیتی در جریان تلاشیها، مقداری سلاحهای خفیف، مهمات و شماری از اسناد را به دست آوردهاند.
ادارۀ سارنوالی استانبول همچنین گفته که شماری از افراد دستگیر شده، به دست داشتن در منازعات مسلحانه در خارج از ترکیه متهم اند و حکم دستگیری آنها به اتهام جرایم تروریستی ملی و بین المللی صادر شده است.
پیش از این قوماندانی امنیۀ انقره در ۱۹ دسمبر هشدار داده بود که ممکن است داعش قبل از سال نو در انقره و استانبول حملاتی انجام دهد.
ایران یک شهروند افغان را اعدام کرد
ایران یک شهروند افغان به نام نذیر را اعدام کرد.
سازمان حقوق بشری «ههنگاو» روز پنجشنبه گزارش داد که در چند زندان ایران، دوازده زندانی بهشمول یک افغان اعدام شدهاند.
سازمانهای حقوق بشری از دیر زمان به این سو از مجازات اعدام در ایران انتقاد کرده و میگویند که روند محاکمۀ این افراد عادلانه و شفاف نبوده است.
بر بنیاد گزارش ههنگاو، از آغاز سال میلادی تا کنون دستکم یکهزار و دو تن بشمول شصت و پنج افغان در ایران اعدام شدهاند.
اسرائیل یک عضو «کلیدی» واحد عملیات «نیروی قدس» سپاه پاسداران ایران را کشت
اردوی اسرائیل میگوید که یک عضو «کلیدی» واحد عملیات «نیروی قدس» سپاه پاسداران ایران را در لبنان کشته است.
اردوی اسرائیل روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که حسین محمود مرشد الجوهری در عملیات مشترک با سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور، در منطقهٔ نصریهٔ لبنان کشته شده است.
به گفتهٔ اردوی اسرائیل، الجوهری از سوریه و لبنان برای حمله علیه اسراییل طرحریزی میکرد.
ایران تاکنون در این باره واکنشی نشان نداده است.
باشندگان وزیرستان شمالی: در درگیری میان نظامیان و افراد مسلح به غیرنظامیان زیان رسیده است
باشندگان ساحۀ میرعلی در منطقۀ وزیرستان شمالی پاکستان میگویند که پس از آغاز درگیری میان نظامیان و افراد مسلح در این منطقه در نتیجهٔ اصابت راکت و مرمی به خانهها، حدود ۱۵ غیرنظامی بهشمول کودکان زخمی شدهاند.
ملک نثار علی خان، از باشندگان محلی و رئیس ولسوالی حزب عوامی نیشنل، به رادیو مشال گفته است که درگیری صبح امروز پنجشنبه، ۲۵ دسمبر آغاز شد و دو طرف بر یکدیگر «گلولهباری شدید» کردند.
او میگوید که در نتیجهٔ اصابت راکت به خانهاش، دختر، برادر و برادرزادهاش زخمی شدهاند.
مقتدر شفقت داور، یکی دیگر از باشندگان محلی، هم امروز به رادیو مشال گفت که مردم دچار «ترس شدید» هستند، زیرا نیروهای امنیتی و افراد مسلح بر یکدیگر مرمیهای مارتر شلیک میکنند که در نتیجهٔ آن به غیرنظامیان تلفات جانی و مالی وارد میشود.
ادارهٔ ملکی وزیرستان شمالی و اردو تاکنون در مورد این درگیریها و ادعاهای باشندگان میرعلی ابراز نظر نکردهاند، اما پیش از این در جریان عملیاتها، اطمینان داده بودند که از غیرنظامیان محافظت میشود.
یک شهروند اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد
حکومت اسراییل امروز از بازداشت یک شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داد.
این فرد چند روز پس از آن بازداشت شده است که ایران یک شهروند ایرانی را به اتهام جاسوسی برای اسراییل اعدام کرد.
فرد بازداشتشده در اسراییل مردی حدود چهلسالـه است که در شهر ریشون لتسیون زندگی میکند.
در اعلامیهٔ مشترک پولیس و سازمانهای استخباراتی اسراییل آمده است که این فرد در نزدیکی خانهٔ نفتالی بنت، صدراعظم پیشین اسرائیل، عکسبرداری کرده بود.
در این اعلامیه گفته شده است که این مرد در شهر محل زندگیاش از مکانهای مختلف عکس گرفته و آنها را فروخته است.