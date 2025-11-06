خبر ها
پایان نیمۀ نخست بازی فوتسال؛ افغانستان ۱ -۲ ایران
تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین مسابقهاش در سلسلۀ رقابتهای «همبستگی کشور های اسلامی» امروز به مصاف ایران رفت.
نیمۀ نخست بازی میان دو تیم با نتیجۀ ۲-۱ به نفع ایران در ریاض، پایتخت عربستان سعودی به پایان رسید.
افغانستان به روز سهشنبه، ۱۳ ماه عقرب تاجیکستان را ۹ - ۵ مغلوب کرد.
افغانستان در گروه B با تاجیکستان، مراکش و ایران همگروه است.
تیم فوتسال زیر سن ۱۷ سال افغانستان اخیراً در مسابقات آسیایی جوانان، قهرمان شد.
دور سوم گفتوگوهای طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شد
دور سوم گفتوگوهای هیئتهای طالبان و پاکستان امروز در شهر استانبول آغاز شد.
این گفتوگوها برای دو روز برنامه ریزی شده است. برخی منابع گفتهاند که در صورت نیاز، ممکن است زمان گفتوگوها تمدید شود.
در این گفتوگوها، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان، هیئت طالبان را رهبری میکند.
عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد.
گفتوگوهای استانبول سیام آکتوبر پس از سر و صداهای زیادی با انتشار اعلامیهای مشترک به پایان رسید.
این گفتوگوها در ۲۵ آکتوبر آغاز شده بود.
در اعلامیه آمده است که هدف گفتوگوهای استانبول تحکیم آتشبسی بود که روی آن در ماه آکتوبر با میانجیگری ترکیه و قطر در شهر دوحه توافق حاصل شد.
در ادامه آمده است که در نشست استانبول تمامی طرفها بر ادامۀ آتشبس توافق کردند و در بارۀ جزئیات بیشتر در مورد چگونگی تطبیق توافق، در نشستی بحث و توافق خواهد شد که در ۶ نومبر در استانبول برگزار میشود.
پایان بازی تیمهای ملی فوتسال؛ افغانستان ۲ -۲ ایران
بازی تیمهای ملی فوتسال افغانستان و ایران با نتیجۀ ۲-۲ پایان یافت.
افغانستان در دومین مسابقهاش در سلسلۀ رقابتهای «همبستگی کشور های اسلامی» امروز به مصاف ایران رفت.
این بازی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شد.
افغانستان به روز شنبه به مصاف مراکش خواهد رفت.
ملل متحد: کشت خشخاش در افغانستان کاهش یافته، اما تولید متامفتامین زیاد شده
دفتر ملل متحد در بخش مواد مخدر و جرایم از کاهش کشت خشخاش در افغانستان، تولید تریاک و درامد دهقانان از درک فروش تریاک و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی به ویژه متامفتامین خبر داده است.
این اداره به روز پنجشنبه، ۱۵ ماه عقرب، با پخش خبرنامهای گفت، یافتههای سروی تازهاش نشان میدهد که کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۵ نسبت به ۲۰۲۴ بیست درصد کاهش یافته است.
در ادامه آمده است که سال گذشته میلادی در حدود ده هزار و دو صد هکتار زمین خشخاش کشت شده است. بر اساس بیانیه، در سال ۲۰۲۴، دوازده هزار و هشت صد هکتار زمین خشخاش کشت شده بود.
در اعلامیه گفته شده که تولید مجموعی تریاک در سال ۲۰۲۵ دوصد و نود و شش تن برآورد شده که نشان دهندۀ کاهش ۳۲ درصدی در مقایسه به سال ۲۰۲۴ است.
در بیانیه آمده است که پس از فرمان هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان در مورد ممنوعیت کشت خشخاش و تولید مواد مخدر، تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی ، بویژه متامفتامین در حال افزایش است.
در ادامه آمده است که در مقایسه به ربع سوم سال ۲۰۲۳، موارد ضبط این مواد در افغانستان و کشور های اطرافش تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۵۰ در صد می رسید.
تا هنوز حکومت طالبان در این مورد تبصره نکرده است.
در بخش دیگر اعلامیه آمده است که درامد دهقانان از درک فروش تریاک ۴۶ درصد کاهش یافته است.
بر اساس بیانیه، عواید دهقانان در سال ۲۰۲۵ از این درک به ۱۳۴ میلیون کاهش یافته است، در حالی که آنها در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۶۰ میلیون دالر عاید به دست آورده بودند.
تسماگامبتوف: افغانستان یک"تهدید جدی" برای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی باقی مانده
سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که افغانستان همچنان یک "تهدید جدی" برای امنیت کشورهای عضو این سازمان باقی مانده است.
خبرگزاری اینترفاکس از قول ایمانقلی تسماگامبتوف نوشته که روز چهارشنبه(5 نوامبر) در سیزدهمین نشست شورای امنیت کشورهای مشترک المنافع در مسکو همچنین گفته که هنوز راه طولانی برای ثبات و آرامش سیاسی در افغانستان در پیش است.
روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند.
افغانستان نیز عضو ناظر این سازمان است، ولی معلوم نیست که آیا نمایندگانی حکومت فعلی در نشست دیروز حضور داشتند، یا خیر.
حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر چیزی نگفته، اما پیش از این نیز نگرانیهای مشابه کشورهای همسایه و آسیای میانه را بی اساس خوانده بود.
جرمنی به افغان هایی منتظر انتقال پول وعده کرده، تا از رفتن به جرمنی دست بر دارند
الکساندر دوبریندت، وزیر داخله جرمنی گفته، به افغانهای گیر مانده در پاکستان پیشنهاد پرداخت نقدی را در صورتی که از تلاشهای خود برای انتقال به جرمنی دست بردارند، داده است.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه(5 نوامبر) گزارش داد که این اقدام بخشی از اقدامات ضد مهاجرت حکومت محافظه کار صدراعظم فدریش مرتس است.
حدود دو هزار افغان که واجد شرایط انتقال به جرمنی هستند، سالهاست که در پاکستان گیر مانده اند و بر اساس گزارش ها در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی به سر می برند.
تاکنون مشخص نیست که جرمنی به این افغانها چه مقدار پول وعده کرده، اما برخی از رسانههای جرمنی از مبلغ «چند هزار یورو» خبر دادهاند.
وزیر داخله جرمنی گفته منطقی است که اگر کسی نمی تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود.
احتمال دارد که تا 10 درصد پروازها، در 40 میدان بزرگ امریکا، سر از جمعه قطع شود
شان دافی وزیر ترانسپورت ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه(5 نوامبر) گفت که دستور خواهد داد تا 10 درصد پروازها در 40 میدان بزرگ این کشور سر از روز جمعه قطع شود، مگر اینکه یک توافق برای پایان دادن به تعطیلی ادارات فدرال حاصل شود.
براساس خبرگزاری رویترز، این تعطیلی ادارات فدرال که طولانی ترین تعطیلی ادارات در تاریخ امریکا است، ۱۳ هزار کنترول کنندۀ ترافیک هوایی و ۵۰ هزار مامور ادارات امنیت ترانسپورت را مجبور به کار بدون مزد کرده است. این کمبود باعث تاخیر های گستردۀ پرواز ها و اخلال در میدان های هوایی شده است.
حکومت امریکا از 40 میدان هوایی متاثر شده نام نبرده و هدف این حرکت از بین بردن فشار بالای کنترول کننده های ترافیک هوایی خوانده شده است.
تعداد تلفات سقوط طیارۀ باربری در کنتاکی به ۱۱ تن افزایش یافت
تعداد تلفات سقوط طیارۀ باربری در ایالت کنتاکی در جنوب امریکا، روز چهارشنبه به ۱۱ تن افزایش یافت و تحقیق کنندگان می گویندکه این حادثه ناشی از آتش گرفتن یکی از انجن ها و جدا شدن آن از بدنۀ طیاره، هنگام پرواز بوده است.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، طیارۀ مک دونیل دوگلاس MD-11، که توسط شرکت UPS اداره می شد و به هاوایی میرفت، روز سه شنبه اندکی بعد از حرکت از میدان هوایی بین المللی محمد علی در لویس وایل، سقوط کرد.
هیئت ملی ایمنی ادارۀ ترانسپورت که برای تحقیق در مورد این حادثه به لویس وایل فرستاده شده، به خبرنگاران گفته که تحقیقات نشان میدهد که انجن چپ طیاره در جریان پرواز از بال آن جدا می شود.
در اثر این حادثه و آتش سوزی ناشی از آن، چندین تن در زمین و سه خدمۀ پرواز آن کشته شدند.
در اثر حمله جنگجویان اسلام گرا بر یک پایگاه در نایجریا، چهارده عسکر زخمی شدند
منابع نظامی و ملیشه های محلی می گویند که در پی حمله جنگجویان اسلام گرا بر یک پایگاه در شمال شرق نایجریا در نزدیک سرحد با نایجر، چهارده عسکر زخمی شده اند.
این منابع که از افشای نام هایشان خودداری شده روز چهارشنبه(5 نوامبر) به خبرگزاری فرانسپرس گفته اند که در این حمله چندین مهاجم کشته و ۹ تن هم اسیر شده اند.
شاخۀ ولایت غرب افریقای گروۀ دولت اسلامی موسوم به داعش در اعلامیه ای مسؤلیت حمله بر پایگاه مالم فتوری را به عهده گرفته است.
در سال 2014 میلادی پایگاه مالم فتوری توسط اسلام گرایان بوکو حرام اشغال شده بود، اما در 2015 توسط اردوی نایجریا پس گرفته شد.
شماری از داکتران و محصلین طب افغان در پاکستان دستگیر شده اند
شماری از داکتران و محصلین طب افغان در پاکستان میگویند که از سوی حکومت پاکستان دستگیر شدهاند.
داکتر صبغتالله صافی، محصل پوهنتون طبی قائد اعظم در بهاولپور پنجاب به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که از چهارم نوامبر تاکنون، حدود بیست داکتر افغان به شمول او در توقیف پولیس به سر میبرند.
صبغتالله میگوید که یکونیم سال قبل برای تمدید اسناد اقامت در پاکستان به ادارهی ملی دیتابیس و ثبتنام آن کشور و دیگر نهادهای مرتبط مراجعه کرده، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
او میگوید که پولیس و مقامات اداره تحقیقات فدرال پاکستان در 4 نومبر گفتند که اسناد اقامت او فاقد اعتبار شده است.
صبغتالله میگوید که هنوز هم در مهمانخانۀ شفاخانه ملکی بهاولپور در توقیف پولیس به سر میبرند و به آنها لباس و غذای مناسب داده نمیشود.
به گفتۀ صبغت الله این داکتران که در شفاخانه ویکتوریا در بهاولپور نیز کار می کنند، پنج محصل طب و 15 داکتر دیگر را شامل می شوند که برای کسب تخصص به پاکستان آمده اند.
صبغتالله و سایر داکتران افغان در صحبت با رادیو مشعل، از حکومت پاکستان خواستهاند که اسناد اقامتشان را تمدید کنند.
تاکنون حکومت های پاکستان و طالبان در افغانستان در این مورد چیزی نگفته اند.