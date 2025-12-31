آب قطع است و وقتی آب نباشد، طبعاً مردم با مشکل روبه‌رو می‌شوند

در پی افزایش فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان، شماری از مهاجران افغان ساکن کمپ‌ها در ایالت خیبرپشتونخوا می‌گویند که قطع آب، زندگی روزمره آنان را با دشواری‌ های جدی روبه‌رو ساخته است.

یکی از این مهاجران در کمپ صوابی ایالت خیبرپشتونخوا که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید پیامدهای این اقدام اکنون دامن‌گیر حدود یک‌هزار خانواده در این کمپ شده است.

او چهارشنبه ۳۱ دسمبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"آب قطع است و وقتی آب نباشد، طبعاً مردم با مشکل روبه‌رو می‌شوند و مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. مردم فعلاً به‌طور شخصی سولر نصب کرده و از جنراتور استفاده می‌کنند، اما آب دولتی کاملاً قطع شده است."

از سوی هم محمد ظریف کامه‌وال، یکی از مهاجران افغان از کمپ زندی پشاور می‌گوید که از مکاتب دولتی فعال در این کمپ و سایر کمپ‌ های مهاجران، تمام وسایل، از جمله میز و چوکی، جمع‌آوری شده و اطفال با مشکلات جدی در زمینه آموزش روبه‌رو هستند:

"از تمام مکاتب دولتی خیبرپشتونخوا که در کمپ‌ها بود، همه وسایل را برده‌اند. تنها در کمپ شمشتو و کمپ که مردم کمی مقاومت کرده‌اند، شاید برخی وسایل باقی مانده باشد، اما در دیگر کمپ‌ها همه وسایل برده شده و اطفال روی زمین می‌نشینند."

بریالی میاخیل، مسئول شورای سراسری مهاجران افغان در ایالت خیبرپشتونخوا به رادیو آزادی گفت که اخیرا در تمامی کمپ‌ های این ایالت، دسترسی مردم به خدمات اساسی، از جمله آب و برق قطع شده است:

"بر تمام مردم آب را قطع کرده‌اند، در همه‌جا آب قطع است، برق هم قطع است، مکتب‌ها نیز همین‌گونه؛ همه چیز را بر آنان قطع کرده‌اند."

این در حالی است که چند روز پیش، شماری از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مقام‌های محلی در صوابی به باشندگان دو کمپ مهاجران افغان گفته‌اند که باید تا تاریخ ۳۰ دسمبر کمپ‌ها را تخلیه کرده و خارج شوند؛ در غیر آن، این کمپ‌ها به تاریخ ۳۱ دسمبر در جریان یک سلسله عملیات تخریب خواهند شد.

بر اساس گزارش رسانه ‌های پاکستانی، از جمله روزنامه «دان»، بسیاری از این کمپ‌ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی و پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان ایجاد شده بودند و هنوز هم هزاران مهاجر افغان در آنجا زندگی می‌کنند.

پیش از این، قیصر خان افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان، در صحبت با رسانه‌های پاکستانی از تصمیم بسته‌شدن این کمپ‌ها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که مهاجران افغان که سال‌ها در این کمپ‌ها زندگی کرده‌اند، اکنون از پیامدهای این تصمیم بر زندگی‌شان به‌شدت نگران هستند.

این در حالی است که در چند ماه اخیر، روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان به‌گونهٔ بی‌سابقه‌ای شدت یافته است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که به تاریخ ۲۴ دسمبر منتشر شد، گفته است که در جریان سال روان میلادی، شمار افغان‌هایی که از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند، از یک میلیون تن فراتر رفته است.

به گفتهٔ این کمیشنری، افغان‌ها در پاکستان با محیطی ناامن و نامناسب روبه‌رو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری، ضبط اسناد و باج‌گیری می‌شود.