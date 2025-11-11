یک گروه یازده نفری مهاجران افغان از پاکستان به جرمنی منتقل شدند

پنجمین گروه از مهاجران افغان امروز از پاکستان وارد جرمنی شدند.

خبرگزاری جرمنی اعلام کرده که این گروه شامل یازده نفر اند که با یک پرواز تجاری از طریق استانبول راهی شهر هانوفر جرمنی شدند.

براساس اعلام مقام‌های دولت فدرال جرمنی، شمار افغانهای که پذیرش سفر به چرمنی را دریافت کردند حدود یک هزار و نه صد افغان میرسد.

پیش از این نیز در چهار پرواز مشابه، افغان‌های در معرض خطر به شمول فعالان، کارمندان سابق دولتی، خبرنگاران و افراد که با دولت جرمنی کار کردند به شهر هانوفر منتقل شدند.

با وجود توقف رسمی برنامه انتقال مهاجران افغان در ماه می، هنوز برخی افغان‌ها پس از پیروزی در محمکمه توانسته‌اند ویزهٔ ورود به جرمنی دریافت کنند.

این درحالی است که اخیراً حکومت جرمنی به شماری از افغان‌ها پیشنهاد کمک مالی در صورت انصراف از مهاجرت داده که با واکنش تند روبه‌رو شده است.

مهاجران افغان این پشنهاد جرمنی را« شرم آور» خواهد است.

اما وزیر داخله جرمنی هفته گذشته گفته منطقی است که اگر کسی نمی تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود.

خبرگزاری جرمنی اعلام کرده که این گروه شامل یازده نفر اند که با یک پرواز تجاری از طریق استانبول راهی شهر هانوفر جرمنی شدند.

براساس اعلام مقام‌های دولت فدرال جرمنی، شمار افغانهای که پذیرش سفر به چرمنی را دریافت کردند حدود یک هزار و نه صد افغان میرسد.

پیش از این نیز در چهار پرواز مشابه، افغان‌های در معرض خطر به شمول فعالان، کارمندان سابق دولتی، خبرنگاران و افراد که با دولت جرمنی کار کردند به شهر هانوفر منتقل شدند.

با وجود توقف رسمی برنامه انتقال مهاجران افغان در ماه می، هنوز برخی افغان‌ها پس از پیروزی در محمکمه توانسته‌اند ویزهٔ ورود به جرمنی دریافت کنند.

این درحالی است که اخیراً حکومت جرمنی به شماری از افغان‌ها پیشنهاد کمک مالی در صورت انصراف از مهاجرت داده که با واکنش تند روبه‌رو شده است.

مهاجران افغان این پشنهاد جرمنی را« شرم آور» خواهد است.

اما وزیر داخله جرمنی هفته گذشته گفته منطقی است که اگر کسی نمی تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود.