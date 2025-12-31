لینک‌های قابل دسترسی

پولیس بریتانیا یک جوان افغان را دستگیر کرد

پولیس بریتانیا می گوید که یک جوان ۲۰ ساله افغان دستگیر شده است.

بر اساس گزارش پولیس، این حادثه شب سه‌شنبه در شفاخانۀ نیوتن لی ویلوز در شمال غرب بریتانیا رخ داد و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند.

پولیس گفته که فرد مظنون برای ملاقات با داکتر به شفاخانه آمده بود، اما زمانیکه درخواست او رد شد، او عصبانی شده، یک میز را شکست و سپس به مردم حمله کرد.

تا هنوز در مورد هویت این جوان معلومات ارائه نشده است.

ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان به رهبری راشد خان برای جام جهانی اعلام شد

راشد خان (آرشیف)
راشد خان (آرشیف)

کرکت بورد افغانستان، روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر) ترکیب تیم ملی کرکت این کشور را به رهبری راشد خان برای جام جهانی اعلام کرد.

در این تیم، عبدالله احمدزی و اسحق رحیمی چهره‌هایی هستند که تاکنون کمتر در تیم ملی کرکت افغانستان بازی کرده‌اند.

قرار است جام جهانی کرکت بیست آوره از تاریخ هفتم فبروری به میزبانی هند و سریلانکا آغاز شود و به مدت یک ماه ادامه یابد.
در این جام، بیست تیم از سراسر جهان در چهار گروه رقابت می‌کنند و افغانستان با تیم های نیوزیلند، افریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا، همگروه است.

در راستای آمادگی برای جام جهانی، تیم کرکت افغانستان پس از تاریخ بیستم جنوری با تیم ویست اندیز سه بازی بیست اووره، برگزار خواهد کرد.

ترکیه ۱۲۵ عضو مشکوک داعش را دستگیر کرده است

آرشیف
آرشیف

ترکیه از دستگیری ده‌ها فرد مشکوک وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) خبر داده است.

علی یرلیکایا، وزیر امور داخلهٔ ترکیه روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که"۱۲۵ عضو مشکوک داعش صبح امروز در ترکیه دستگیر شده‌اند".

به گفتهٔ وزیر داخلهٔ ترکیه، این افراد در جریان عملیات هم‌زمان نیروهای امنیتی در ۲۵ ولایت این کشور دستگیر شده‌اند.

ترکیه یک هفته پیش نیز ادعای دستگیری ۱۱۵ تن دیگر از اعضای داعش شده، گفته بود که این افراد قصد داشتند که هم‌زمان با مراسم کریسمس و سال نو میلادی، در ترکیه حملاتی انجام دهند.

تعدادی از افراد گیرمانده در سیلاب در ولایت فراه، نجات داده شده‌اند

آرشیف(عکس جنبۀ تزینی دارد)
آرشیف(عکس جنبۀ تزینی دارد)

در ولایت فراه شماری از افراد گیرمانده در جریان سیلاب‌ها نجات داده شده‌اند.

مقام‌های محلی طالبان در فراه امروز گفتند که در ساحات قرغ‌زرد و دزدک مرکز این ولایت، حدود ۲۰۰ تن را نجات داده و به مکان‌های امن انتقال داده‌اند.

شب سه‌شنبه بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت فراه، یک تن جان باخته، چهار تن دیگر زخمی شده و خسارات مالی به مردم وارد شده است.

همچنین گزارش‌هایی از وارد شدن خسارات جانی و مالی در مناطق دورافتاده فراه نیز منتشر شده، اما تا کنون آمار دقیق آن با رسانه‌ها شریک نشده است.

سخنگوی طالبان می‌گوید که روابط حکومت آنها با جامعۀ جهانی گسترش یافته است

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان(آرشیف)
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان(آرشیف)

سخنگوی طالبان می‌گوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی روابط حکومت آنها با جامعۀ جهانی گسترش یافته است.

ذبیح‌الله مجاهد روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر)، در آخرین روز سال ۲۰۲۵ میلادی در در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که در جریان این سال، روسیه حکومت آنها را به رسمیت شناخت و اعضای کابینۀ حکومت طالبان، به‌شمول معاونان ریاست‌الوزرا، ۹۹ سفر خارجی را انجام داده‌اند که باعث گسترش روابط دیپلوماتیک شده است.

حکومت طالبان در بیش از چهار سال گذشته از زمان تسلط بر کابل، تلاش کرده تا روابط خود را با کشورهای خارجی تقویت کند، اما جامعه جهانی تاکنون حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و از طالبان به‌دلیل نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق دختران و زنان افغان، انتقاد می‌کند.

طالبان این ادعاها را رد کرده، تأکید می‌کنند که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت کرده‌اند.

اعتراضات در ایران از تهران، به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته است

تظاهرات در ایران(آرشیف)
تظاهرات در ایران(آرشیف)

این اعتراضات که به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ایران آغاز شد، از تهران به سایر شهرها سرایت کرده است.

این اعتراضات روز یک‌شنبه(۲۸ سپتمبر) پس از آن آغاز شد که ارزش واحد پولی ایران"ریال" در برابر دالر امریکایی به پایین‌ترین سطح آن رسید؛ در پی آن و دکان‌داران "بازار بزرگ تهران" دست به اعتصاب زدند.

بر اساس گزارش‌ها، علاوه بر تهران، در شهرهای کرج، همدان، ملارد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان و یزد نیز تظاهرات برگزار شده است.

پولیس ایران در برخی مناطق برای پراکنده‌ساختن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است.

امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا، صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار می‌شود

عکس خالده ضیا در میان هوادارانش
عکس خالده ضیا در میان هوادارانش

امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا، صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار می‌شود.

ضیا، نخستین زن صدراعظم این کشور ۱۷۰ میلیونی، روز سه‌شنبه در سن ۸۰ سالگی درگذشت.

او با وجود سال‌ها بیماری و زندان، او قصد داشت در انتخابات ۱۲ فبروری شرکت کند.

دولت موقت بنگلادش به رهبری محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، سه روز عزای ملی اعلام کرده و مراسم تشییع جنازه با اقامه نماز در خارج از پارلمان برگزار خواهد شد.

جسد ضیا در کنار همسرش، ضیاءالرحمن رئیس جمهور پیشین این کشور دفن خواهد شد.

همچنان دولت موقت اعلام کرده که پرچم‌ها نیمه‌افراشته شده و نیروهای امنیتی در سراسر پایتخت داکا مستقر خواهند بود.

در این مراسم، مقامات بین‌المللی از جمله وزرای خارجه هند و پاکستان نیز حضور دارند.

ضیا که سه بار صدراعظم شده بود، در سال ۲۰۱۸ تحت دولت حسینه به فساد متهم و زندانی شد و همچنین از سفرهای درمانی خارج از کشور محروم گردید.

مقام‌های اوکراین: چهار تن به شمول سه کودک در حملات امروز روسیه در این کشور زخمی شدند

آرشیف
آرشیف

مقام‌های محلی در اوکراین روز چهارشنبه ۱۰ جدی اعلام کرد که حملات روسیه چهار نفر به شمول سه کودک را در شهر اودیسا زخمی کرده است.

رئیس اداره نظامی منطقه‌ای اودیسا در پیام تلگرامی خود نوشت: «طیاره های بی سرنشین به زیرساخت‌های مسکونی، لجستیکی و انرژی منطقه ما حمله کردند.»

این حملات پس از آن رخ داد که اوکراین حمله طیاره های بی سرنشین به یکی از اقامتگاه‌های رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را رد کرده و مسکو را به پخش اطلاعات نادرست برای دستکاری مذاکرات پایان جنگ متهم کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، که ادعای روسیه را «کاملاً ساختگی» خوانده است، گفت قصد دارد ششم جنوری با رهبران متحدان کیف در فرانسه دیدار کند تا تلاش‌های صلح را از سر گیرد.

کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد حمله طیاره های بی سرنشین ادعایی به اقامتگاه دورافتاده پوتین در منطقه نووگورود را «عمل تروریستی» و «حمله شخصی به پوتین» می‌داند.

رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترمپ، یکشنبه گفت که توافق برای پایان تهاجم روسیه به اوکراین از همیشه نزدیک‌تر است، اما هیچ پیشرفت مشخصی درباره مسئله پرتنش سرزمین‌ها پس از گفت‌وگوهای جدید با رهبران کشورهای درگیر گزارش نشد.

مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت: حملات مسلحانه در پاکستان در سال روان ۱۷ درصد افزایش یافته است

مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت در پاکستان اعلام کرده که در سال ۲۰۲۵ میلادی، حملات مسلحانه در این کشور ۱۷ درصد افزایش یافته است.

این مرکز در گزارش سالانه‌اش که در ۲۹ دسامبر منتشر شد، گفته است که تلفات ناشی از حملات امنیتی نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد افزایش یافته و این سال، از سال ۲۰۱۵ تاکنون خونین‌ترین سال بوده است.

در گزارش آمده که در سال ۲۰۲۵، بیشترین حملات انتحاری صورت گرفته و بسیاری از تلفات به غیرنظامیان وارد شده است.

بر اساس این گزارش، بیشتر این حوادث امنیتی در خیبرپختونخوا و بلوچستان رخ داده است.

همچنین در این گزارش آمده که امسال در سراسر پاکستان بیش از هزار حادثه امنیتی ثبت شده، در حالی که در سال ۲۰۲۴ این تعداد ۹۰۸ مورد بوده است.

به گفته گزارش، در این حوادث امنیتی بیش از ۳۳ هزار نفر کشته شده‌اند.

آی او ام: افزایش بلایای طبیعی، نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را بیشتر کرده است

خشکسالی در افغانستان
خشکسالی در افغانستان

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) اعلام کرد که درسال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۷ هزار خانواده آسیب‌دیده از حوادث طبیعی در افغانستان کمک کرده است.

این سازمان روز سه‌شنبه ۹ جدی در صفحهٔ ایکس خود نوشت که این کمک‌ها شامل سرپناه اضطراری، اقلام غیرخوراکی، پول نقد و خدمات آب و صحت می‌شود

آی او ام می گوید که ازین میان ۱۵ هزار و ۳۰ خانواده کمک‌های اضطراری شامل پول نقد و خیمه دریافت کردند.

این سازمان افزوده که افغانستان هر سال با حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله روبه‌رو است و تغییرات اقلیمی این مشکلات را شدیدتر کرده است.

آی او ام هشدار داده است که با افزایش حوادث طبیعی و تأثیر تغییرات اقلیمی، نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان همچنان زیاد است.

این سازمان پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۳۰۰ هزار افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای بی‌ثباتی‌های گذشته، در داخل کشور آواره شده یا از خارج بازگشته‌اند.

