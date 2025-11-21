خبر ها
در حملۀ روسیه بر شهر زاپوروژیا ۵ تن کشته شدند
اوکراین میگوید که در پی حملۀ روسیه بر شهر زاپوروژیا در جنوبشرق این کشور، دستکم ۵ تن کشته و ۳ نفر دیگر زخمی شدهاند.
ایوان فیدوروف، والی زاپوروژیا، این خبر را دیشب از طریق تلگرام اعلام کرد، اما نگفت که این حمله با چه نوع سلاحی انجام شده است.
پیش از این، مقامهای اوکراین درباره استفاده از بمبهای هدایتشونده هشدار داده بودند.
زاپوروژیا یک شهر صنعتی اوکراین است که تنها ۲۰ کیلومتر از خط مقدم جنگ فاصله دارد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
رئیسجمهور ایران گفت پایتخت ایران از تهران به مکان دیگر منتقل شود
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، گفته که به دلیل ازدحام جمعیت و بحران شدید آب، باید پایتخت ایران از تهران به مکان دیگری منتقل شود.
در تهران امسال باران بسیار کم باریده و به گزارش برخی منابع، در یک قرن گذشته این کاهش باران سابقه نداشته است.
خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه بهنقل از پزشکیان گزارش داد که او گفته است: «واقعیت این است که هیچ چارهای باقی نمانده؛ انتقال پایتخت یک ضرورت است، زیرا مشکل آب این منطقه قابل حل نیست.»
پزشکیان در آغاز همین ماه گفته بود اگر باران کافی نبارد، ممکن است تهران پیش از زمستان تخلیه شود، اما در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرده بود.
وزیر خارجه هند با وزیر کابینۀ حکومت طالبان دربارۀ راههای تقویت تجارت و اتصال گفتوگو کرد
اس جی شنکر، وزیر خارجه هند گفته که با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان دربارۀ راههای تقویت تجارت، اتصال و روابط میان مردم کابل و دهلینو گفتوگو کرده است.
او این را پس از دیدار با عزیزی، روز گذشته در صفحۀ ایکس نوشت.
نورالدین عزیزی روز چهارشنبه در راس یک هیئت برای سفر پنج روزه عازم هند شد.
اخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به رسانهها گفته که در این دیدار روی صدور ویزا برای اعضای سکتور خصوصی افغانستان بحث شده و بر سر فعالسازی دوبارۀ کار گروه مشترک، ایجاد اتاق مشترک تجارت و حل چالشهای بندر چابهار نیز توافق صورت گرفته است.
او نگفته که درباره بندر چابهار چه توافقی انجام شده است.
این بندر زیر تحریمهای ایالات متحده بود و حدود سه هفته پیش دهلینو اعلام کرد که برای فعالیت بندر چابهار ، معافیت ششماهه از تحریمها دریافت کرده است.
مقام روسیه: بخاطر حضور شاخۀ ولایت خراسان داعش در افغانستان نگران استیم
آنا اوستیگنیوا، معاون نمایندۀ روسیه در سازمان ملل متحد گفت که بخاطر حضور شاخۀ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان نگران است.
او روز پنجشنبه در یکی از نشستهای شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که این گروه در حال گسترش نفوذ خود است و میخواهد افغانستان و منطقه را بیثبات سازد.
این مقام روسیه مدعی شده که اقدامات طالبان علیه داعش بسنده نیست و برای جلوگیری از فعالیت این گروه تروریستی، یک استراتژی جامع لازم است.
حکومت طالبان مدعی است که داعش در افغانستان سرکوب شده و جنگجویان خارجی در این کشور حضور ندارند.
پیش از این سرگی شویگو، نمایندۀ روسیه در شورای امنیت هم گفته بود که در افغانستان بیش از دو هزار و سه صد جنگجوی وابسته به گروههای افراطی بینالمللی حضور دارند.
به گفتۀ او این موضوع برای منطقه و جهان تهدید جدی محسوب میشود.
تصادم قطار در جمهوری چک؛ نزدیک ۶۰ تن زخمی شدند
در نتیجۀ برخورد قطار در جنوب جمهوری چک دستکم ۵۷ تن زخمی شدند.
خبرگزاری چک (CTK) امروز گزارش داد که پنج تن بهگونۀ جدی آسیب دیدهاند.
یک قطار تیزرفتار با یک قطار مسافربری دیگر که از سمت مخالف در حرکت بود، حوالی ۶:۰۰ صبح در نزدیکی شهر چسکه بودیوویتسه تصادم کرد.
این شهر در حدود ۵۰ کیلومتری مرز جرمنی و اتریش موقعیت دارد.
علت رویداد تا هنوز روشن نیست، اما مقامات از تحقیقات در این مورد خبر دادهاند.
روز جهانی کودکان؛ حامد کرزی، بر رعایت حق آموزش کودکان تاکید کرد
در روز جهانی کودکان، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان بر رعایت حق آموزش کودکان تاکید کرده است.
آقای کرزی امروز در شبکه ایکس نوشت که هرچه زودتر درهای مکاتب و پوهنتونها به روی تمامی دختران بازگشایی شود.
به گفتۀ آقای کرزی، با فراهم شدن فرصت آموزش و تحصیل برای همگان، راه برای ترقی و شکوفایی افغانستان گشوده میشود.
بیش از چهار سال است که طالبان درهای مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم مکتب بستهاند.
آنان از ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ نیز مانع رفتن دختران به پوهنتونها شدهاند، اقدامی که با نکوهش گستردۀ جهانی به همراه شده است.
به مناسبت این روز، در وبسایت سازمان ملل متحد به نقل از انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان آمده است: «در این «روز جهانی کودک» بگذارید به سخنان کودکان گوش دهیم و بگذارید صدای آنان را هنگامی که برای حقوقشان میایستند، رساتر بسازیم.»
طیارۀ حامل گروهی از افغانها از پاکستان به جرمنی پرواز کرد
طیارۀ حامل گروهی از افغانها از پاکستان به جرمنی پرواز کرد.
این را یک خبرنگار خبرگزاری دی پی ای در میدان هوایی اسلام آباد گزارش داده است.
به گزارش دی پی ای، درخواستهای اسکان مجدد این افغانها تایید شده بود.
در گزارش زمان دقیق پرواز آنها مشخص نشده است.
دی پی ای به نقل از منابع نوشته است که این گروه شامل ۵۲ تن میشود که قرار است در شهرهای هانوفر و برلین منتقل شوند.
تاکنون، تنها افغانهایی که بر اساس برنامهٔ فدرال اسکان مجدد، تایید شدهاند و ویزا گرفتهاند، از سوی حکومت جدید جرمنی اجازهٔ سفر به آن کشور را دریافتهاند.
مهاجران افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفتهاند که در وضعیت اقتصادی دشوار بسر میبرند و از جرمنی و دیگر کشورها انتظار دارند تا روند انتقال شان را سرعت بخشند.
اردوی پاکستان از کشتن ۲۳ جنگجو در نزدیکی مرز افغانستان خبر داد
اردوی پاکستان امروز اعلام کرد که نیروهای این کشور دستکم ۲۳ جنگجو را در نزدیکی مرز افغانستان کشتند.
در بیانیۀ اردوی پاکستان آمده است که این جنگجویان در دو عملیات هدفمند در ولسوالی کرم ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند.
این پس از آنست که یک هفته پیش در یک حملهٔ انتحاری در اسلامآباد ۱۲ نفر جان باختند.
اردوی پاکستان گفته است که جنگجویان کشته شده به طالبان پاکستانی یا گروههای وابسته به آن متعلق بودند.
در بیانیه هند، رقیب دیرینهٔ پاکستان، به حمایت از این جنگجویان متهم شده است. اردوی پاکستان برای اثبات این ادعایش اسناد و شواهد ارائه نکرده است.
هند تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است.
نتیجۀ یک ارزیابی به رهبری ملل متحد: حدود ۱۲۹ میلیون دالر برای مناطق زلزله زدۀ شرق افغانستان نیاز است
یک ارزیابی به رهبری سازمان ملل متحد نشان می دهد که برای بازسازی خانه ها، مکاتب و خدمات کلیدی در ولایت های زلزله زدۀ شرق افغانستان به ۱۲۸.۸ میلیون دالر نیاز است.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه (۲۸ عقرب ،۱۹ نوامبر) گزارش داد که ارزیابی مشترک «نیازهای بازیابی سریع» که همراه با بانک جهانی، اتحادیۀ اروپا و بانک انکشاف آسیایی انجام شده است یک پلان سه ساله را برای بازسازی خانه ها، تاسیسات صحی، سیستم های آبرسانی و زمین های زراعتی در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان شرح می دهد.
این در حالی است که کمک ها به افغانستان کاهش یافته است.
سازمان ملل متحد برآورد می کند که امسال به ۳.۲ میلیارد دالر نیاز دارد و در سال ۲۰۲۶ نیز به همین میزان نیاز خواهد داشت ؛ اما تااکنون کمتر از نیمی از این پول فراهم شده است.
بر اساس ارقام حکومت طالبان ، در زلزلۀ ویرانگر و مرگبار ماه سنبله در شرق افغانستان بیش از دوهزار نفر جان باختند و اضافه از ۳۶۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
رئیس سازمان حقوق بشر ایران: دستکم ۷۲ افغان امسال در ایران اعدام شده اند
سازمان حقوق بشر ایران می گوید که بیش از ۷۰ شهروند افغانستان در جریان امسال میلادی در ایران اعدام شده اند.
محمود امیری مقدم رئیس این سازمان مستقر در ناروی به رادیو آزادی گفت که این اعدام ها از آغاز سال تا اواسط اکتوبر انجام شده است.
او افزود:
« امسال در ده و نیم ماه سال ۷۲ نفر [افغان] اعدام شدند که به نظر می رسد ، تعداد اعدام افغان ها امسال از سال گذشته بالاتر خواهد بود.»
آقای مقدم گفت که سال گذشته هشتاد افغان در ایران اعدام شده بودند.
رئیس سازمان حقوق بشر ایران همچنان گفت که شهروندان افغانستان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شده اند ؛ اما او تاکید کرد که دادرسی عادلانه وجود ندارد.
به گفتۀ او ، متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند.
شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست.
وزارت خارجۀ ایران سال گذشته گفته بود که تعداد «قابلتوجه» افغانها در زندانهای آن کشور زندانی اند.