زلنسکی، در مورد طرح صلح امریکا، با رئیس جمهور ترمپ گفتگو خواهد کرد

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، گفته که به دلیل ازدحام جمعیت و بحران شدید آب، باید پایتخت ایران از تهران به مکان دیگری منتقل شود.

در تهران امسال باران بسیار کم باریده و به گزارش برخی منابع، در یک قرن گذشته این کاهش باران سابقه نداشته است.

خبرگزاری ایرنا روز پنج‌شنبه به‌نقل از پزشکیان گزارش داد که او گفته است: «واقعیت این است که هیچ چاره‌ای باقی نمانده؛ انتقال پایتخت یک ضرورت است، زیرا مشکل آب این منطقه قابل حل نیست.»

پزشکیان در آغاز همین ماه گفته بود اگر باران کافی نبارد، ممکن است تهران پیش از زمستان تخلیه شود، اما در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرده بود.