سه شنبه ۴ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۲۰

خبر ها

مقام های اوکراینی: حملات تازۀ روسیه در کییف ۶ کشته و ۱۳ زخمی برجای گذاشته

مقام ها می گویند که روسیه بار دیگر به کییف پایتخت اوکراین حمله کرده و دستکم شش تن را کشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش ، مقام های ایالات متحده برای ملاقات های جداگانه با مقامات روسی و اوکراینی در ابوظی حضور دارند.

مقام های امریکایی تلاش می کنند که در مورد طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده برای پایان جنگ در اوکراین توافق حاصل شود.

مقام ها در کییف می گویند که در حملات تازۀ روسیه به ساختمان های مسکونی امروز سه شنبه ۲۵ نوامبر حداقل سیزده نفر نیز زخمی شده اند.

به گفتۀ آنها ، بر اثر حملات خدمات آبرسانی و برق در برخی مناطق مختل شده است.

آنسو ، مقام های روسیه امروز از حملات پهپاد های اوکراینی به مناطق روستوف و کراسنودار خبر داده اند.

یوری سلی یوسار ، والی منطقه ای روستوف گفته است که در یک حملۀ شبهنگام سه تن کشته شده اند.

مقام ها در کراسنودار گفته اند که در حملات پهپاد به شهر نووروسیسک چهار نفر زخمی شده اند و به ۴ ساختمان مسکونی و دو خانۀ شخصی آسیب رسیده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

یوناما: شمار دختران و زنانی در معرض خطر بالای خشونت در افغانستان ۴۰ درصد افزایش یافته

AFGHANISTAN- KABUL:UN- UNAMA: In the first 6 months of this year
AFGHANISTAN- KABUL:UN- UNAMA: In the first 6 months of this year

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و بخش زنان این سازمان می گویند که در کمتر از دو سال شمار دختران و زنانی که در معرض خطر بالای خشونت قرار دارند، چهل درصد افزایش یافته است و ۱۴.۲ میلیون زن به حفاظت و کمک نیاز دارند.

این دو نهاد در اعلامیه ای مشترک امروز سه شنبه به‌ مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفتند که زنان افغان با طیف گسترده و بی سابقۀ خشونت رو به رو اند.

جورجیت گانیون، سرپرست یوناما و معاون نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است: «خشونت برای زنان افغان تنها آنچه نیست که دیده و شنیده می‌شود بلکه خشونت در برگیرندۀ خاموش‌ساختن صدای آنان، بسته ‌شدن دروازه‌ها به ‌روی آیندۀ ‌شان و حقوقی که از آنان سلب شده است نیز است.»

او افزوده است که در کنار درخواست از مقام های حاکم درافغانستان برای رفع محدودیت ها ، از جامعۀ جهانی نیز می خواهد که تمام روزنه ها برای حمایت حیاتی از زنان را حفظ کند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته ، از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کرده اند.

با وجود درخواست های مکرر برای رفع این محدودیت ها ، طالبان موضع خود را در قبال زنان تغییر نداده و گفته اند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است.

ادامه خبر ...

پولیس پاکستان بیش از ۱۰۰ خانواده پناهجوی افغان را با ضرب و شتم بازداشت کرد.

پناهجویان افغان در حال ترک پاکستان
پناهجویان افغان در حال ترک پاکستان

مهاجرین افغان در اسلام آباد می گویند که دست کم ۱۰۰ خانواده پناهجوی افغان را پولیس پاکستان دستگیر کرده که با بعضی آنها از خشونت هم کار گرفته شده .

پناهجویان بعضی از ویدیو های خودرا در رسانه های اجتماعی هم به نشر رسانده اند.

در بین آنها دیبا فرهمند فعال حقوق زنان دیده میشود که از ناحیه سر زخمی شده و در ویدیو یک بار دیگر به او حمله میشود.

اوشکایت میکندکه در‌استانه ۲۵ نومبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ، او از سوی پولیس پاکستان سخت جراحت برداشته .

نظر به گزارش ها پولیس پاکستان در منطقه پارک ارجنتینای اسلام آباد بر خانه های پناهجویان مقیم در اینجا حمله کرده است.

در بین بازداشت شده گان تعداد زیاد زنان و دختران هم شامل اند.

انتظار میرود که پناهجویان افغان به کمپهای موقتی برده شده و از آنجا به افغانستان اخراج خواهند شد.

ادامه خبر ...

گسترش تجارت با هند، رقیب منطقوی پاکستان

نورالدین عزیز، وزیر صنعت و تجارت طالبان با یکی از مقامات هند در دهلی نو
نورالدین عزیز، وزیر صنعت و تجارت طالبان با یکی از مقامات هند در دهلی نو

حکومت طالبان گفته است که برای گسترش تجارت با هند تعرفه‌ها را به‌صورت متقابل کاهش می‌دهند.

وزارت صنعت و تجارت طالبان در صفحه اکس نوشته است که نور الدین عزیز وزیر این وزارت در سفرش به هند و در دیدار با مقامات هندی بر گسترش تجارت از مسیر هوایی، زمینی و بحری و فعال‌سازی گروه‌کاری مشترک تجارت و سرمایه‌ گذاری و دایر نمودن نمایشگاه‌های مشترک تفاهم نمودند.

عزیزی تأکید کرده است که کابل از سکتور خصوصی هند استقبال می‌کند و آماده است تا تسهیلات لازم را برای طرح‌های جدید در بخش‌های مختلف فراهم سازد.

در همین حال رسانه های هندی از جمله هندیا تودی INDIA TODAY گزارش داده است که دهلی نو و کابل گام‌های مهمی در راستای احیای دوباره و گسترش تجارت دوجانبه برداشته‌اند و هر دو طرف مشکلات ویزه و اتصال را که مانع روابط تجاری شده بود، حل کرده‌اند.

در خبر گفته شده است که به‌منظور گسترش همکاری‌های تجارتی، هند و افغانستان یک اتاق مشترک تجارت ایجاد خواهند کرد و تعرفه‌ها به‌صورت متقابل کاهش می‌یابد تا از گسترش تجارت حمایت شود.

پس از آن که پاکستان گذرگاه‌‌های خود را به روی هر گونه رفت و آمد و تجارت با افغانستان مسدود کرد، حکومت طالبان در تلاش شد تا مسیر دیگری را جایگزین پاکستان کند.

پیش از این مقامات هندی گفته بودند که به‌زودی پروازهای کارگو بین کابل–دهلی و امریتسر–کابل آغاز می‌شوند.

ادامه خبر ...

بازداشت یک خبرنگار افغان در پاکستان

آرشیف، خبرنگاران افغان هنگام پوشش یک کنفرانس خبری
آرشیف، خبرنگاران افغان هنگام پوشش یک کنفرانس خبری

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان AMSO از بازداشت یک خبرنگار افغان به نام نورالله اکبری در پاکستان خبر داده است.

این سازمان با نشر بیانیه در صفحه فیسبوکش باز داشت این خبرنگار افغان را محکوم کرده و گفته است که او توسط پولیس پاکستان در منطقه‌ی فیصل‌تاون اسلام‌آباد بازداشت شده است.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان این اقدام را نقض آشکار آزادی رسانه‌ها و حقوق پناهندگان افغان خوانده و خواستار آزادی فوری وی شده است.

در بیانیه گفته شده که آقای اکبری در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارد و تا کنون هیچ یک از نهادهای دولتی پاکستان دلیل بازداشت او را روشن نکرده‌اند.

شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان در صحبت با رادیوآزادی بازداشت نورالله اکبری خبرنگار افغان را نیز تایید کردند و گفتند که تلاشها برای رهایی او جریان دارد.

در روز های اخیر پولیس پاکستان در شهرهای مختلف این کشور روند بازداشت پناهندگان افغان، تفتیش خانه به خانه و اخراج اجباری را تسریع کرده است.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از نهادهای بین‌المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، خواسته است که وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان را بررسی کرده و اقدام جدی انجام دهند.

ادامه خبر ...

درمندر ستاره مشهور سینمای هند درگذشت

آرشیف، درمندر بازیگر مشور هند
آرشیف، درمندر بازیگر مشور هند

خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه های هندی گزارش داده است که او در سن ۸۹ سالگی روز دوشنبه در ممبئی درگذشت. بر بنیاد گزارش‌ها، او در یک ماه گذشته بیمار بود و در خانه‌اش درگذشته است.

خانوادۀ این بازیگر بیانیۀ رسمی منتشر نکرده، اما شماری از هم‌نسلان او مانند آمیتاب بچن، در مراسم خاک‌سپاری‌اش در یک محل سوزاندن جسد در منطقۀ جوهو در حومۀ ممبئی حضور یافتند.

نرندر مودی صدراعظم هند در صفحه اکس نوشته است که درگذشت او پایان یک دورۀ مهم در سینمای هند است.

مودی از او به عنوان یک شخصیت نمادین سینما و بازیگر فوق‌العاده یاد کرده و گفته که شیوۀ بازی او در نقش‌های گوناگون احساسات میلیون‌ها نفر را برمی‌انگیخت.

وی که یکی بازیگران پر طرفدار سینمای هند بود در بیش از شش دهه کار هنری اش در بیشتر از ۳۰۰ فلم نقش‌آفرینی کرد.

درمندر در سال ۱۹۳۵ میلادی در ایالت پنجاب زاده شد و از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ عضو پارلمان هند بود.

او دوبار ازدواج کرد و فرزندانش سنی دیول و بوبی دیول نیز با حضور در فلم های سینمایی از شهرت برخوردار اند.

ادامه خبر ...

مردان مسلح به یک مرکز نظامی در پشاور حمله کرده اند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

مردان مسلح به یک مرکز شبه نظامیان مرزی در شهر پشاور مرکز ایالت خیبرپختونخوا صبح امروز دوشنبه (۳ قوس) حمله کردند.

یک مقام به شرط فاش نشدن نامش به رویترز گفته که یک بمبگذاری انتحاری در دروازه ورودی این مرکز دست به حمله زده و یکی دیگر وارد محوطۀ آن شده است.

رویترز به نقل از منابع گزارش داده که سه نفر کشته شده اند.

نیروهای امنیتی محل رویداد را محاصره کرده اند.

مسئولیت حمله را کسی یا گروهی تاحال نپذیرفته است.

ادامه خبر ...

دیپلومات ارشد طالبان در تهران: ۲۹۲ زندانی افغان از ایران به افغانستان انتقال داده شدند

تحویل دهی زندانیان افغان از سوی ایران به جانب افغانستان (عکس از آرشیف)
تحویل دهی زندانیان افغان از سوی ایران به جانب افغانستان (عکس از آرشیف)

دیپلومات ارشد طالبان در تهران از انتقال صد ها زندانی افغان از ایران به افغانستان خبر می دهد. فضل محمد حقانی شارژدافیر و سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران به رادیو آزادی یکشنبه شب (۲ قوس) گفت که ۲۹۲ زندانی روز های شنبه و یکشنبه از ایران به افغانستان منتقل شدند.

او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد.

برخی رسانه های ایرانی گزارش داده اند که این افغان ها دورۀ محکومیت خود را در ایران سپری کرده‌ و برای طی مراحل قانونی به حکومت طالبان تحویل داده شدند.

شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست.

محمود امیری مقدم ، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی هفتۀ گذشته به رادیو آزادی گفت که از آغاز امسال میلادی تا اواسط ماه اکتوبر دستکم ۷۲ افغان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل در ایران اعدام شده اند.

به گفتۀ او ، متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند.

ادامه خبر ...

جسد فرهاد عادل بازیکن تیم فوتبال سرسبزیاشلر در هرات پیدا شد

عکس فرهاد عادل از صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان
عکس فرهاد عادل از صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان

جسد حلق آویز شدۀ فرهاد عادل، بازیکن تیم فوتبال سرسبز یاشلر فاریاب در ولایت هرات پیدا شده است.

این تیم روز یکشنبه (۲ قوس) اعلام کرد که عادل در یک سوءقصد کشته شده و سپس جسدش حلق آویز شده است.

مقام های طالبان در هرات در این مورد هنوز چیزی نگفته اند.

فدراسیون فوتبال افغانستان در پیامی در فیسبوک ، از فرهاد عادل به عنوان کاپیتان سابق تیم فوتبال سرسبز یاشلر یاد کرده و مرگش را تایید کرده است.

جزئیات بیشتر در مورد چگونگی کشته شدن این فوتبالیست هنوز ارائه نشده است.

قرار بود که او امروز دوشنبه تیم سرسبز یاشلر را در رقابت های لیگ قهرمانان افغانستان همراهی کند.

فصل پنجم این رقابت ها روز شنبه اول قوس در کابل آغاز شد.

ادامه خبر ...

مرد«شماره دو حزب الله» در حملۀ اسرائیل کشته شد

هیثم علی طباطبایی فرد شماره دو حزب الله که در حمله هوایی اسرائیل روز یکشنبه سوم قوس در حومۀ بیروت کشته شد
هیثم علی طباطبایی فرد شماره دو حزب الله که در حمله هوایی اسرائیل روز یکشنبه سوم قوس در حومۀ بیروت کشته شد

اردوی اسرائیل می گوید که در یک حملۀ هوایی در حومۀ بیروت پایتخت لبنان ، هیثم علی طباطبایی، مرد شمارۀ دو حزب‌الله را کشته است.

حزب‌الله یک گروه شبه‌نظامی و همچنان یک حزب سیاسی است.

ایالات متحده ، حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است.

ساعاتی پس از حملۀ اسرائیل که بعدازظهر یکشنبه (دوم قوس) انجام شد ، گروه حزب‌الله در بیانیه ای کشته شدن هیثم علی طباطبایی را که به عنوان لوی درستیز این گروه نیز شناخته می شد تأیید کرد.

ایالات متحده قبلاً برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت طباطبایی شود، پنج میلیون دالر جایزه تعیین کرده بود.

وزارت صحت لبنان گفته است که در حملۀ اسرائیل به یک ساختمان مسکونی دستکم پنج نفر کشته و ۲۸ تن دیگر زخمی شدند.

ادامه خبر ...

