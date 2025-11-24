گسترش تجارت با هند، رقیب منطقوی پاکستان

حکومت طالبان گفته است که برای گسترش تجارت با هند تعرفه‌ها را به‌صورت متقابل کاهش می‌دهند.

وزارت صنعت و تجارت طالبان در صفحه اکس نوشته است که نور الدین عزیز وزیر این وزارت در سفرش به هند و در دیدار با مقامات هندی بر گسترش تجارت از مسیر هوایی، زمینی و بحری و فعال‌سازی گروه‌کاری مشترک تجارت و سرمایه‌ گذاری و دایر نمودن نمایشگاه‌های مشترک تفاهم نمودند.

عزیزی تأکید کرده است که کابل از سکتور خصوصی هند استقبال می‌کند و آماده است تا تسهیلات لازم را برای طرح‌های جدید در بخش‌های مختلف فراهم سازد.

در همین حال رسانه های هندی از جمله هندیا تودی INDIA TODAY گزارش داده است که دهلی نو و کابل گام‌های مهمی در راستای احیای دوباره و گسترش تجارت دوجانبه برداشته‌اند و هر دو طرف مشکلات ویزه و اتصال را که مانع روابط تجاری شده بود، حل کرده‌اند.

در خبر گفته شده است که به‌منظور گسترش همکاری‌های تجارتی، هند و افغانستان یک اتاق مشترک تجارت ایجاد خواهند کرد و تعرفه‌ها به‌صورت متقابل کاهش می‌یابد تا از گسترش تجارت حمایت شود.

پس از آن که پاکستان گذرگاه‌‌های خود را به روی هر گونه رفت و آمد و تجارت با افغانستان مسدود کرد، حکومت طالبان در تلاش شد تا مسیر دیگری را جایگزین پاکستان کند.

پیش از این مقامات هندی گفته بودند که به‌زودی پروازهای کارگو بین کابل–دهلی و امریتسر–کابل آغاز می‌شوند.