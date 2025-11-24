لینک‌های قابل دسترسی

دوشنبه ۳ قوس ۱۴۰۴ کابل ۱۱:۰۳

افغانستان

گسترش تجارت با هند، رقیب منطقوی پاکستان

نورالدین عزیز، وزیر صنعت و تجارت طالبان با یکی از مقامات هند در دهلی نو
حکومت طالبان گفته است که برای گسترش تجارت با هند تعرفه‌ها را به‌صورت متقابل کاهش می‌دهند.

وزارت صنعت و تجارت طالبان در صفحه اکس نوشته است که نور الدین عزیز وزیر این وزارت در سفرش به هند و در دیدار با مقامات هندی بر گسترش تجارت از مسیر هوایی، زمینی و بحری و فعال‌سازی گروه‌کاری مشترک تجارت و سرمایه‌ گذاری و دایر نمودن نمایشگاه‌های مشترک تفاهم نمودند.

عزیزی تأکید کرده است که کابل از سکتور خصوصی هند استقبال می‌کند و آماده است تا تسهیلات لازم را برای طرح‌های جدید در بخش‌های مختلف فراهم سازد.

در همین حال رسانه های هندی از جمله هندیا تودی INDIA TODAY گزارش داده است که دهلی نو و کابل گام‌های مهمی در راستای احیای دوباره و گسترش تجارت دوجانبه برداشته‌اند و هر دو طرف مشکلات ویزه و اتصال را که مانع روابط تجاری شده بود، حل کرده‌اند.

در خبر گفته شده است که به‌منظور گسترش همکاری‌های تجارتی، هند و افغانستان یک اتاق مشترک تجارت ایجاد خواهند کرد و تعرفه‌ها به‌صورت متقابل کاهش می‌یابد تا از گسترش تجارت حمایت شود.

پس از آن که پاکستان گذرگاه‌‌های خود را به روی هر گونه رفت و آمد و تجارت با افغانستان مسدود کرد، حکومت طالبان در تلاش شد تا مسیر دیگری را جایگزین پاکستان کند.

پیش از این مقامات هندی گفته بودند که به‌زودی پروازهای کارگو بین کابل–دهلی و امریتسر–کابل آغاز می‌شوند.

بازداشت یک خبرنگار افغان در پاکستان

آرشیف، خبرنگاران افغان هنگام پوشش یک کنفرانس خبری
سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان AMSO از بازداشت یک خبرنگار افغان به نام نورالله اکبری در پاکستان خبر داده است.

این سازمان با نشر بیانیه در صفحه فیسبوکش باز داشت این خبرنگار افغان را محکوم کرده و گفته است که او توسط پولیس پاکستان در منطقه‌ی فیصل‌تاون اسلام‌آباد بازداشت شده است.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان این اقدام را نقض آشکار آزادی رسانه‌ها و حقوق پناهندگان افغان خوانده و خواستار آزادی فوری وی شده است.

در بیانیه گفته شده که آقای اکبری در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارد و تا کنون هیچ یک از نهادهای دولتی پاکستان دلیل بازداشت او را روشن نکرده‌اند.

شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان در صحبت با رادیوآزادی بازداشت نورالله اکبری خبرنگار افغان را نیز تایید کردند و گفتند که تلاشها برای رهایی او جریان دارد.

در روز های اخیر پولیس پاکستان در شهرهای مختلف این کشور روند بازداشت پناهندگان افغان، تفتیش خانه به خانه و اخراج اجباری را تسریع کرده است.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از نهادهای بین‌المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، خواسته است که وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان را بررسی کرده و اقدام جدی انجام دهند.

دیپلومات ارشد طالبان در تهران: ۲۹۲ زندانی افغان از ایران به افغانستان انتقال داده شدند

تحویل دهی زندانیان افغان از سوی ایران به جانب افغانستان (عکس از آرشیف)
دیپلومات ارشد طالبان در تهران از انتقال صد ها زندانی افغان از ایران به افغانستان خبر می دهد. فضل محمد حقانی شارژدافیر و سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران به رادیو آزادی یکشنبه شب (۲ قوس) گفت که ۲۹۲ زندانی روز های شنبه و یکشنبه از ایران به افغانستان منتقل شدند.

او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد.

برخی رسانه های ایرانی گزارش داده اند که این افغان ها دورۀ محکومیت خود را در ایران سپری کرده‌ و برای طی مراحل قانونی به حکومت طالبان تحویل داده شدند.

شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست.

محمود امیری مقدم ، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی هفتۀ گذشته به رادیو آزادی گفت که از آغاز امسال میلادی تا اواسط ماه اکتوبر دستکم ۷۲ افغان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل در ایران اعدام شده اند.

به گفتۀ او ، متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند.

جسد فرهاد عادل بازیکن تیم فوتبال سرسبزیاشلر در هرات پیدا شد

عکس فرهاد عادل از صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان
جسد حلق آویز شدۀ فرهاد عادل، بازیکن تیم فوتبال سرسبز یاشلر فاریاب در ولایت هرات پیدا شده است.

این تیم روز یکشنبه (۲ قوس) اعلام کرد که عادل در یک سوءقصد کشته شده و سپس جسدش حلق آویز شده است.

مقام های طالبان در هرات در این مورد هنوز چیزی نگفته اند.

فدراسیون فوتبال افغانستان در پیامی در فیسبوک ، از فرهاد عادل به عنوان کاپیتان سابق تیم فوتبال سرسبز یاشلر یاد کرده و مرگش را تایید کرده است.

جزئیات بیشتر در مورد چگونگی کشته شدن این فوتبالیست هنوز ارائه نشده است.

قرار بود که او امروز دوشنبه تیم سرسبز یاشلر را در رقابت های لیگ قهرمانان افغانستان همراهی کند.

فصل پنجم این رقابت ها روز شنبه اول قوس در کابل آغاز شد.

کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان: یک گروه قاچاقچی مواد مخدر با طیاره های بی سرنشین در مرز با افغانستان از بین برده شد

عکس از آرشیف
کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان می گوید که برای اولین بار یک گروه قاچاقچی مواد مخدر با استفاده از طیاره های بی سرنشین در مرز با افغانستان از بین برده شد.

تلویزیون دولتی تاجیکستان در گزارشی روز شنبه (۱ قوس ، ۲۲ نوامبر ) گفت که ۷ قاچاقبر پس از عبور از مرز مورد حمله قرار گرفتند.

در گزارش آمده است که این حمله در (۲۰ نوامبر) در محلۀ همدانی در نزدیک مرز افغانستان صورت گرفته و اجساد دو تن از افراد یافت شده است.

در گزارش ، این افراد باشندگان ولسوالی درقد ولایت تخار معرفی شده اند.

مقام های کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته اند که ۱۱۶ بستۀ مواد مخدر نیز کشف و ضبط شده است.

تاجیکستان با افغانستان بیش از یکهزار کیلومتر مرز مشترک دارد.

به گزارش بخش تاجیکستان رادیو آزادی ، مخالفان حکومت این کشور ادعا می کنند که برخی منصبداران تاجیک در انتقال مواد مخدر از افغانستان دست دارند ؛ اما مقام ها این ادعا را رد کرده اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان: نشرات تلویزیون ملی در پکتیا متوقف شده است

عکس از آرشیف
مرکز خبرنگاران افغانستان از توقف نشرات تلویزیون ملی در کنترل طالبان در پکتیا خبر می دهد.

این مرکز در خبرنامه ای امروز یکشنبه ( ۲ قوس) گفت که به دنبال دستور مسئولان محلی طالبان در پکتیا مبنی بر ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان ، نشرات تلویزیون ملی در این ولایت متوقف شده و این رسانه به رادیو تبدیل شده است

در ادامه آمده که پکتیا ، بیست و سومین ولایتی است که این ممنوعیت در آن به صورت رسمی اعلام و اجرا شده است.

طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفته اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در پکتیا «از مسئولان محلی طالبان خواسته شده است که از مصاحبۀ تصویری خودداری کنند و به‌جای آن، گزارش‌های خود را به‌گونۀ صوتی یا نوشتاری ارائه کنند.»

در دومین روز فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان ؛ تیم های عینو مینه و صرافان هرات برنده شدند

عکس از آرشیف
در دومین روز فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان ، تیم عینومینه با نتیجۀ ۲ بر ۱ تیم اتفاق خانزاده را شکست داد و تیم صرافان هرات ۲ بر صفر در مقابل تیم آرمان ایف سی برنده شد.

این بازی ها ، امروز یکشنبه (۲ قوس) در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل برگزار شد.

در بازی های روز شنبه ، تیم ابومسلم فراه با نتیجۀ ۵ بر صفر در برابر تیم استقلال کابل پیروز شد و تیم خراسان فاریاب با نتیجه ۲ بر ۱ جوانان پیروزی کابل را شکست داد.

در این لیگ ده تیم حضور دارند.

سال گذشته تیم ابو مسلم فراه قهرمان این بازی‌ ها شده بود.

آغاز صادرات ۵۰۰ تُن انار، سیب و توت افغانستان به ازبکستان

عکس از آرشیف
طالبان می گویند که نخستین محمولۀ ۵۰۰ تُن انار، سیب و توت به ارزش ۲۵۰ هزار دالر از ولایت بلخ‌ به ازبکستان صادر شد.

حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در ایکس نوشته است که این محموله روز شنبه اول قوس صادر شد و این روند ادامه می یابد.

از سوی دیگر ، دفتر والی طالبان در بلخ گفته است که این محموله نخست به بازار های ازبکستان منتقل می شود و از آنجا به سایر کشورهای آسیای میانه خواهد رسید.

به دنبال تنش بین طالبان و اسلام آباد و مسدود شدن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان ، طالبان از تاجران خواستند که راه های بدیل را جستجو کنند.

بیش از یک ماه است که این گذرگاه ها مسدود اند.

رویداد ترافیکی در شاهراه هرات-قندهار دستکم ۱۰ کشته و ۱۲ زخمی برجای گذاشته

عکس از آرشیف
مقام های طالبان در هرات می گویند که دستکم ۱۰ نفر در یک رویداد ترافیکی در شاهراه هرات-قندهار جان باختند و ۱۲ تن دیگر زخمی شدند.

برخی از رسانه های داخلی گزارش داده اند که این رویداد صبح امروز یکشنبه (۲ قوس) در مربوطات ولسوالی زاول ولایت هرات رخ داده است.

یارمحمد صادق، معاون قوماندانی امنیۀ طالبان در ولسوالی زاول گفته است که این حادثه زمانی رخداد که یک موتر مسافربری نوع ۳۰۲ با یک موتر فلانکوچ تصادم کرد.

به گفتۀ او ، موتر مسافربری از ولایت هرات به‌ سوی قندهار در حرکت بود و فلانکوچ از دایکندی به‌ طرف هرات می رفت.

علت این رویداد هنوز مشخص نشده است.

در ماه اسد امسال بر اثر تصادم یک بس مسافربری حامل مهاجران اخراج شده از ایران، در مسیر اسلام قلعه- هرات با یک لاری بیش از ۷۰ نفر به شمول زنان و کودکان جان باخته بودند.

دهمین جشنوارۀ گل زعفران در هرات برگزار شد

دهمین جشنوارۀ گل زعفران در هرات
مولوی صدراعظم عثمانی، معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان روز شنبه در این جشنواره گفته که امسال در ۱۲ هزار هکتار زمین در افغانستان زعفران کشت شده است.

در اعلامیه‌ای که این وزارت نشر کرده، عثمانی افزوده که در کنار این، ۴۱ تُن زعفران تولید شده که نسبت به سال‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر حاجی ابراهیم عادل، رئیس اتحادیۀ زعفران افغانستان می‌گوید که تاکنون ۷۲ شرکت در بخش زعفران ایجاد شده و صادرات این محصول به بیرون از کشور ادامه دارد.

او گفت که این اتحادیه برنامه دارد ده میلیون دالر در این بخش سرمایه‌گذاری کند و برای ۸۰ هزار نفر زمینۀ کار را فراهم سازد.

این درحالیست که بر اساس گزارش‌ها، زعفران افغانستان بهترین کیفیت را در جهان دارد.

