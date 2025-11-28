پس از تیراندازی در واشنگتن دی سی، یکی از دو سرباز گارد ملی جان باخت است

رئیسجمهور امریکا دونالد ترمپ اعلام کرد که یکی از دو سرباز گارد ملی که در واشنگتن دیسی هدف تیراندازی قرار گرفته بودند، جان باخته است
متأسفانه باید به شما بگویم که همین لحظه خبر شنیدم که سارا بیکستروم یکی از سربازان بخش جنوبی ویرجینیا که ما دربارهاش صحبت میکردیم، جان باخته است.دونالد ترمپ
«متأسفانه باید به شما بگویم که همین لحظه خبر شنیدم که سارا بیکستروم یکی از سربازان بخش جنوبی ویرجینیا که ما دربارهاش صحبت میکردیم، جان باخته است. او بسیار قابل احترام بود، جوان بود و شخصیت خوبی داشت. او در ماه جون سال ۲۰۲۳ خدمتش را آغاز کرده بود. بسیار توانمند بود.»
روز چهارشنبه در نزدیکی قصر سفید بر دو سرباز گارد ملی امریکا، اندریو وُلف و سارا بیکستروم تیراندازی شد.
در ارتباط با این تیراندازی، یک افغان به نام رحمانالله لکنوال بازداشت شده است. او پس از زخمی شدن توسط پولیس در بازداشت قرار گرفت.
ترمپ شام پنجشنبه خبر درگذشت سارا بیکستروم را اعلام کرد و افزود که وضعیت سلامتی اندریو وُلف نیز خوب نیست.
پس از حادثهٔ چهارشنبه ایالات متحده روند بررسی درخواستهای پناهندگی افغانها را متوقف کرد و شام دیروز ترمپ دستور بازبینی پروندههای پناهجویانی را صادر کرد که در دوران دولت پیشین به ریاست جمهوری جو بایدن تأیید شده بودند.
دولت ترمپ گفته است که گرینکارتهای شهروندان ۱۹ کشور را دوباره بررسی خواهد کرد.
جوزف اَدلو، رئیس ادارهٔ خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا (USCIS) روز پنجشنبه ۲۷ نوامبر در بیانیهای گفت که رئیسجمهور به او دستور داده تا گرینکارتهای شهروندان کشورهای «نگرانکننده» را دوباره ارزیابی کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از USCIS گزارش داد که این بازبینی شامل شهروندان کشورهایی میشود که ترمپ در ماه جون برای آنها ممنوعیت سفر وضع کرده بود؛ از جمله افغانستان، کوبا، هائیتی، ایران، سومالیا و ونزوئلا.
تصمیم دولت امریکا برای بازبینی اسناد پناهجویان برخی کشورها پس از آن اعلام شد که روز چهارشنبه دو سرباز گارد ملی در واشنگتن دیسی زخمی شدند. فرد بازداشتشده در این حمله، یک افغان به نام رحمانالله لکنوال است.
جان رَتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) روز گذشته به شبکهٔ CBS گفت که لکنوال پیشتر در قندهار با CIA همکاری داشته است.
کاش پَتِل، از سوی دیگر رئیس دفتر تحقیقات فدرال (FBI) اعلام کرد که روند جمعآوری شواهد آغاز شده، با شاهدان حادثه صحبت شده و اسلحهای که متهم با آن تیراندازی کرده بود، برای بررسی به آزمایشگاه ارسال شده است.
لکنوال در سپتامبر سال ۲۰۲۱ وارد ایالات متحده شده بود.