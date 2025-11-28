ملل متحد: بازگشت یک میلیون مهاجر افغان از پاکستان؛ زمستان سخت در راه و منابع ناکافی

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد (یو ان اچ سی آر) می‌گوید با فرارسیدن زمستان و سرد شدن هوا، هزاران مهاجر افغان تحت فشارهای فزاینده، باوجود وضعیت وخیم حقوق بشری و انسانی در افغانستان، به کشور بازمی‌گردند.

این سازمان در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه، ۲۷ نوامبر در ویبسایت خود منتشر نموده، به نقل از فیلیپا کاندلر، نمایندهٔ یو ان اچ سی آر در پاکستان افزوده است که در سال ۲۰۲۵ بیش از یک میلیون افغان از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند.

به گفتهٔ او در شرایط مناسب، این یک موضوع برای تجلیل می‌بود، اما در وضعیت کنونی، این بازگشت‌ها نگرانی ایجاد می‌کند نه راه‌حل.

این سازمان در ادامه هشدار داده است که با سرد شدن هوا و کمبود جدی منابع، فاصله میان نیازها و امکانات به‌سرعت در حال افزایش است و اگر بازگشت‌کنندگان نتوانند دوباره به‌خوبی ادغام شوند، مهاجرت دوبارهٔ آنان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در اعلامیه با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی افغانستان آمده است که برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر بازگشت‌کنندگان، به حداقل ۳۵ میلیون دالر نیاز است.

در عین حال، برنامهٔ توسعه‌ای سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) نیز از نبود کمک‌های لازم برای بازگشت‌کنندگان ابراز نگرانی کرده است.

این اداره به تاریخ ۲۷ نوامبر در شبکهٔ ایکس نوشته است که با کاهش کمک‌ها در افغانستان، بیش از ۶۰ درصد از خانواده‌های بازگشته در سال گذشته هیچ کمک بین‌المللی دریافت نکرده‌اند.

شماری از مهاجران بازگشته از پاکستان نیز از وضعیت وخیم بشری و نبود کمک‌ها و حمایت لازم شکایت دارند.

هوا بسیار سرد است، به خدا اگر طاقت کرده بتوانیم. هیچ چیزی نداریم، مواد خوراکی نداریم، در خانه مریض داریم، بسیار پریشانی است.

نواز کاکر، یکی از آنان که که حدود دو ماه پیش از این کشور بازگشته و اکنون در ولایت کندز به سر می‌برد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"هوا بسیار سرد است، به خدا اگر طاقت کرده بتوانیم. هیچ چیزی نداریم، مواد خوراکی نداریم، در خانه مریض داریم، بسیار پریشانی است. نه کار است، نه کدام سرپناه که اطفال در آنجا باشند، در همین هوای سرد بسر می‌بریم."

حمیدالله، مهاجر افغان که حدود ده روز قبل به افغانستان بازگشته و اکنون در ولایت هلمند در یک سرپناه موقت به سر می‌برد، می‌گوید:

"ما به جایی نیاز داریم، باید از طرف یو ان اچ سی آر یا دولت برای ما سرپناه ساخته شود، چون هوا خیلی سرد است. همچنان مواد خوراکی بدهند، چون همهٔ جایداد ما را در کراچی ضبط کردند."

این در حالی است که پاکستان اخیراً بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) در اعلامیهٔ خود همچنان تأکید کرده است که نیازهای محافظتی افغان‌ها در داخل پاکستان همچنان جدی است؛ به‌ویژه برای آنانی که به دلیل پیشینهٔ کاری یا آسیب‌پذیری‌های‌شان با خطرات بیشتر روبه‌رو اند.

این سازمان افزوده است که بسیاری از افغان‌ها در پاکستان به خدمات حقوقی، اسناد قانونی و حمایت‌های اجتماعی نیاز دارند تا امنیت و کرامت‌شان تضمین گردد.

پس از افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان و در پی درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در یازدهم اکتوبر در امتداد خط دیورند، ظاهراً پاکستان فشارها بر افغان‌های مقیم آن کشور را به‌طور قابل‌ملاحظه افزایش داده و شمار زیادی از آنان بازداشت و یا با برخوردهای نادرست پولیس روبه‌رو شده اند.

مهاجران افغانی که به‌تازگی با بازداشت و برخورد پولیس پاکستان روبه‌رو شده‌اند، از جمله برخی از خبرنگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و مقام‌های حکومت پیشین می‌گویند که پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان در سال ۲۰۲۱ میلادی، به دلیل تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده‌های مهاجرت‌شان به کشورهای دیگر، افغانستان را ترک کرده و به پاکستان پناه برده‌اند.



