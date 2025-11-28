کرملین روز جمعه تأیید کرد که روسیه " طرح ۲۸ ماده‌ای صلح ایالات متحدۀ امریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را که از سوی امریکا و اوکراین تجدید نظر شده دریافت کرده و هفته آینده درباره آن گفت‌وگو خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز پنجشنبه گفت که پیش‌نویس کلی پیشنهادهای صلح که توسط ایالات متحده و اوکراین در ژنیو مورد بحث قرار گرفته، می‌تواند مبنای توافق‌های آینده برای پایان دادن به این درگیری باشد، اما اگر چنین نشود، روسیه به جنگ ادامه خواهد داد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت: "بله، این جزئیات به ما ارائه شده‌اند و هفته آینده بحث‌هایی در مسکو انجام خواهد شد."

قرار است استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا، هفته آینده برای گفت‌وگو با پوتین درباره این طرح به مسکو سفر کند.

وقتی از پسکوف پرسیده شد این مذاکرات دقیقاً چه زمانی برگزار می‌شود، گفت کرملین زمان آن را به خبرنگاران اطلاع خواهد داد.