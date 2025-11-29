در حملۀ روسیه به پایتخت اوکراین یک تن کشته و هفت تن زحمی شدند

پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که برای پایان دادن به جنگ داخلی سودان تصویب کرده، هیچ اشاره‌ای به نقش احتمالی امارات متحده عربی نکرده است.

به گفتهٔ منابع در پارلمان اروپا، حزب مردم اروپا (EPP) پس از تلاش‌های دولت امارات، هر گونه اشاره به این کشور را از متن حذف کرده است.

گفته می‌شود لانا نسیبه، مشاور وزیر خارجهٔ امارات، در جریان نشست‌های این هفتهٔ استراسبورگ فعالانه تلاش کرده تا نام امارات از قطعنامه حذف شود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که در گزارش افشا شدهٔ کارشناسان سازمان ملل، که در ماه اپریل امسال منتشر شده بود، ادعا شده بود که سلاح‌های پیشرفته به دارفور از طریق امارات و چاد قاچاق شده است، اقدامی که نقض آشکار ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل خوانده شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش جداگانه‌ای که در ماه می منتشر کرد، ادعا کرده بود که سلاح‌های چینی که امارات دوباره صادر کرده و در خرطوم ضبط شده‌اند، در دارفور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

امارات متحده عربی این اتهامات را رد کرده است.