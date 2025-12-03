ریچارد بنیت اعدام یک تن در خوست و حضور هزارن تماشاچی را خلاف کرامت انسانی خواند

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، بار دیگر از اعدام یک فرد در ملأعام در ولایت خوست انتقاد کرد.

بنیت شام سه‌شنبه ۱۱ قوس در صفحه «ایکس» خود نوشت که فردی در خوست اعدام شده و این حکم توسط یک پسر ۱۳ ساله اجرا شده است.

او افزود که هزاران نفر، از جمله کودکان، شاهد این صحنه بودند؛ موضوعی که به گفته او نقض جدی حقوق بشر است و با کرامت انسانی و شریعت اسلامی در تضاد قرار دارد.

مقام‌های محلی طالبان دیروز گفته‌اند که این فرد ده ماه پیش ۱۳ عضو یک خانواده را در ولسوالی‌های علی‌شیر و تیریزیو به قتل رسانده بود و حکم «قصاص» در حضور حدود ۸۰ هزار نفر در استدیوم خوست اجرا شده است.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای اعدام‌ها و دیگر مجازات‌های بدنی در ملأعام دوباره آغاز شده و تاکنون ۱۲ نفر به‌صورت علنی اعدام شده‌اند.