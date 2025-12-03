افغانستان
نزدیک به ۲۰۰ مهاجر افغان از پاکستان به جرمنی منتقل شدند
سخنگوی وزارت داخله جرمنی به خبرگزاری دی پی ای گفته است که رو سهشنبه ۱۱ قوس ۱۹۲ شهروند افغان با یک پرواز چارتر از اسلامآباد به میدان هوایی «ایرفورت» رسیدند و سپس به کمپ ترانزیتی «فریدلند» در شمال جرمنی منتقل شدند.
قرار است این افراد بعداً به ایالتهای مختلف جرمنی فرستاده شوند.
در چند ماه گذشته نیز جرمنی گروههای دیگری از افغانهای پذیرفتهشده را با پروازهای مشابه از پاکستان به این کشور منتقل کرده است.
وزارت داخله جرمنی همچنین اعلام کرده که ۶۲ افغانِ درخواستدهنده پناهندگی، با پیشنهادی موافقت کردهاند که در آن در صورت پسگرفتن درخواست پناهندگیشان، پول نقد دریافت میکنند. این وزارت افزود که گفتگو با شماری دیگر از افغانها در این زمینه ادامه دارد.
برخی از افغانهایی که منتظر سفر به جرمنی هستند، از این طرح انتقاد کردهاند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
پس از چهارسال؛ مرز ازبکستان با افغانستان بازگشایی شد
ازبکستان مرز خود با افغانستان را که از سال ۲۰۲۱ بسته بود، بهطور کامل برای تردد افراد و موترها دوباره باز کرد.
بر اساس گزارشها، اتاق تجارت و صنایع ازبکستان روز سهشنبه اعلام کرد که عبور و مرور در پل ترمز–حیرتان از سر گرفته شده و از این پس شهروندان هر دو کشور میتوانند با ویزه از این مسیر سفر کنند.
مقامات ازبکستان امیدوارند با بازگشایی دوباره این مسیر، صادرات به افغانستان افزایش یابد و احتمالا در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ میلیارد دالر برسد.
این مسیر ترانزیتی مهم در حالی دوباره باز میشود که تمامی راههای بین افغانستان و پاکستان از نزدیک به دو ماه پیش مسدود شدهاند.
پوتین با هیأت امریکایی در باره طرح صلح اوکراین در روسیه دیدار کرد
روسیه میگوید با ایالات متحده درباره طرح پیشنهادی صلح در اوکراین گفتوگوهای «سودمندی» انجام داده اما هنوز هیچ توافقی نزدیک نیست.
هیأت امریکایی به ریاست استیو ویتکوف نماینده ویژه روز سهشنبه در کرملین با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه و مقامهای همراه او نزدیک به پنج ساعت درباره طرحی گفتوگو کردند که هدف آن پایاندادن به جنگ روسیه در اوکراین است.
پس از این نشست یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین در یک نشست خبری در کرملین گفت که صلح هنوز نزدیک نشده اما دور هم نیست.
او «مسائل ارضی» را از مهمترین موارد اختلاف دانست و افزود که دو طرف بیشتر درباره ماهیت طرح صحبت کردند تا جزئیات آن.
اوشاکوف گفت برخی موارد برای روسیه قابل قبول بود و درباره برخی دیگر انتقاد داشتند.
او تأکید کرد: «ما بدون حل مسائل ارضی هیچ شانسی برای پایان بحران اوکراین نمیبینیم.
اکنون زمان آن رسیده که مسکو و واشنگتن برای رسیدن به پیشرفت واقعی، بهطور جدی کار را آغاز کنند.»
استیو ویتکوف درباره گفتوگوهای انجامشده اظهارنظر فوری نکرد و پس از ترک کرملین به سفارت آمریکا در مسکو رفت.
ریچارد بنیت اعدام یک تن در خوست و حضور هزارن تماشاچی را خلاف کرامت انسانی خواند
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، بار دیگر از اعدام یک فرد در ملأعام در ولایت خوست انتقاد کرد.
بنیت شام سهشنبه ۱۱ قوس در صفحه «ایکس» خود نوشت که فردی در خوست اعدام شده و این حکم توسط یک پسر ۱۳ ساله اجرا شده است.
او افزود که هزاران نفر، از جمله کودکان، شاهد این صحنه بودند؛ موضوعی که به گفته او نقض جدی حقوق بشر است و با کرامت انسانی و شریعت اسلامی در تضاد قرار دارد.
مقامهای محلی طالبان دیروز گفتهاند که این فرد ده ماه پیش ۱۳ عضو یک خانواده را در ولسوالیهای علیشیر و تیریزیو به قتل رسانده بود و حکم «قصاص» در حضور حدود ۸۰ هزار نفر در استدیوم خوست اجرا شده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای اعدامها و دیگر مجازاتهای بدنی در ملأعام دوباره آغاز شده و تاکنون ۱۲ نفر بهصورت علنی اعدام شدهاند.
قومندانی امنیهٔ طالبان در ولایت فراه: ده تن در تیر اندازی نیروهای سرحدی ایران کشته شدند
قومندانی امنیهٔ طالبان در ولایت فراه میگوید ده مهاجر افغان که قصد داشتند بهصورت قاچاقی وارد ایران شوند، از سوی نیروهای سرحدی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی به نقل از محمد نسیم بدری، سخنگوی قومندانی امنیهٔ فراه این افراد امروز تلاش داشتند از مسیر بندر ابونصر فراهی وارد ایران شوند که با تیراندازی مرزبانان ایرانی روبهرو شدند.
به گفتهٔ بدری دو تن از این افراد ناپدید است.
مقامهای ایرانی تاکنون در مورد این رویداد اظهار نظر نکردهاند.
پیش از این نیز مواردی از تیراندازی نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان گزارش شده است.
سازمان حقوق بشری «حالوش» در وبسایت خود نوشته که در تاریخهای ۲۵ و ۲۲ عقرب نیز گزارشهایی از تیراندازی مرزبانان ایرانی بر افغانها در منطقهٔ سراوان گزارش شده که سبب کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها شده است.
حکومت طالبان امروز یک نفر را در ولایت خوست در محضر عام اعدام کرد
حکومت طالبان امروز یک نفر را در ولایت خوست در ملأعام اعدام کرد.
حکم اعدام این فرد پیش از چاشت امروز سهشنبه ۱۳ قوس در استدیوم ورزشی ولایت خوست اجرا شد.
مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در خوست در صفحهٔ ایکس خود نوشته که این حکم در ارتباط به کشته شدن سیزده نفر از اعضای یک خانواده را در ولسوالیهای علیشیرو و تریزی این ولایت اجرا شده است.
او همچنان ادعا کرده که نزدیک به «هشتاد هزار نفر» برای تماشای اعدام جمع شدند.
این درحالی است که نهادهای مدافع حقوق بشر بار چنین مجازاتهای علنی را مورد انتقاد قرار دادند.
ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان اجرای اعدامهای علنی توسط طالبان را محکوم کرده است.
او امروز در واکنش به اعدام علنی در ولایت خوست در صفحه ایکس خود نوشته که اعدامهای علنی غیرانسانی، ظالمانه و نوعی مجازات غیرمعمول هستند و برخلاف قوانین بینالمللیاند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای اعدامها و دیگر مجازاتهای بدنی در ملأعام دوباره آغاز شده و تاکنون ۱۲ نفر بهصورت علنی اعدام شدهاند.
وزیران خارجه طالبان و تاجکستان گفتگوی تلفونی کردند
وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده است که مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه امروز با سراجالدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان گفتوگوی تلفونی انجام داده است.
این وزارت روز سهشنبه ۱۳ قوس با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته که در این تماس تلفونی در مورد «گسترش روابط سیاسی، تقویت همکاریهای اقتصادی، وضعیت مرزی میان دو کشور، هماهنگیهای امنیتی و ابتکارهای منطقهای» بحث شده است.
در این اعلامیه آمده امیرخان متقی حمله اخیر بر کارگران چینی در تاجکستان را محکوم کرده و بر همکاریهای مشترک برای ثبات منطقهیی تاکید کرده است.
همچنان در این اعلامیه به نقل وزیر خارجه تاجکستان آمده که او نیز بر حمایت از تقویت هماهنگیهای مرزی تأکید کرده و افزوده که تاجیکستان خواهان تعامل مثبت با حکومت افغانستان است.
در اعلامیه اشاره شده که دو طرف تداوم تماسهای منظم میان نیروهای مرزی، نشستهای مشترک کمیتههای امنیتی و نشستهای تخنیکی برای ثبات منطقه تاکید کردند.
این گفتکوی تیلفونی درحالی صورت میگیرد که ریاست جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه گفته بود که در دو حملۀ جداگانه ۲۶ و ۳۰ نومبر دستکم پنج شهروند چین کشته و پنج تن آنان زخمی شدهاند. تاجیکستان ادعا کرده که این حملات از خاک افغانستان صورت گرفته است.
همزمان با این حملات، چین از شهروندان خود خواسته است که از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند.
طالبان اعلام کردند که دوتن را به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر کرده است.
طالبان پیش از این گفته بودند که برخی حلقهها در این رویداد نقش دارند و میخواهند میان کشورهای منطقه بیثباتی، ناامنی و بیاعتمادی ایجاد کنند.
تاجیکستان: در حملات "از خاک افغانستان" پنج شهروند چین کشته شدند
ریاستجمهوری تاجیکستان گفته است که در یک هفتۀ گذشته، در دو حملۀ جداگانه دستکم پنج نفر کشته و پنج تن دیگر زخمی شدهاند. تاجیکستان ادعا کرده که این حملات از خاک افغانستان صورت گرفته.
امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، امروز دوشنبه در یک بیانیه این حملات را محکوم کرده و آن را اقدامات غیرقانونی و تحریکآمیز خوانده است.
رحمان در نشست با مقامهای امنیتی تأکید کرده که باید اقدامات قاطع برای جلوگیری از چنین رویدادهای ناگوار رویدست گرفته شود.
حملۀ نخست در ۲۶ نوامبر در منطقۀ شمسالدین شاهین ولایت ختلان بر یک فابریکۀ پروسس طلا انجام شده که در آن دستکم سه شهروند چین کشته و یک تن دیگر شدیداً زخمی شده است.
حملۀ دوم در روز یکشنبه ۳۰ نوامبر، بر کارگران یک شرکت سرکسازی صورت گرفته که در آن دستکم دو کارمند چینی کشته و چند تن دیگر زخمی شدهاند.
همزمان با این حملات، چین از شهروندان خود خواسته است که از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند.
در همین حال احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بدخشان به رسانه های داخلی افغانستان گفته است که دوتن را به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر کرده است.
طالبان پیش از این گفته بودند که برخی حلقهها در این رویداد نقش دارند و میخواهند میان کشورهای منطقه بیثباتی، ناامنی و بیاعتمادی ایجاد کنند.
جبهه آزادی ادعا کرده که دو عضو طالبان را در فاریاب کشته است
یک گروه مخالف طالبان موسوم به "جبهه آزادی افغانستان" ادعا کرده است که روز یکشنبه ۹ قوس، ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب را، هدف حمله قرار داده است.
این جبهه درصفحه ایکس "توییترسابق" امروز دوشنبه اول دسامبر نوشت که افرادش، بر تجمع محتسبان این اداره در هنگام خروج از ساختمان ریاست حمله کرده که در نتیجه به گفته آنهادو تن از افراد این گروه کشته و دو نفر دیگر زخمی شدهاند.
در همین حال سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در صفحه اکس تویتر سابق ادعا کرده است که روز گذشته در مرکز ولایت فاریاب میمنه یک فرد مهاجم که قصد داشت بر ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر حمله کند را پیش از رسیدن به هدفش بازداشت کرده اند.
در ادامه جبهۀ آزادی همچنان ادعا کرده که پیش از این نیز محتسبان مسلح گروه طالبان را در ولایتهای کابل، تخار و کاپیسا و دیگر ولایت ها هدف قرار داده بودند.
طالبان در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان چیزی نگفته اند.
جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان گروههای ضد طالبان هر از گاهی از انجام حملات و وارد کردن تلفات به طالبان خبر میدهند.
افغانهای مقیم امریکا به احترام سرباز کشتهشدۀ امریکایی، شمع روشن کردند
گروهی از افغانهای مقیم امریکا شب گذشته در مقابل قصر سفید گردهم آمده و به احترام سارا بَکستروم سرباز کشتهشدۀ امریکایی، شمع روشن کردند.
این افراد که بیشترشان اعضای جامعۀ افغان–امریکایی بودند، حملهای را که توسط تبعۀ افغان رحمنالله لکنوال بر سارا بکستروم و اندرو وُلف انجام شد، محکوم کردند.
آنان تأکید کردند که عمل یک فرد نمایندگی از تمام جامعۀ مهاجر نمی کند و نباید این رویداد، اعتماد چندینسالۀ دو طرف، دوستی و قربانی های مشترک را خدشهدار کند.
هفتۀ گذشته در واشنگتن دیسی، یک افغان بر دو عضو گارد ملی امریکا تیراندازی کرد که در نتیجه، سارا بکستروم یکی از این نظامیان، جان باخت و افسر دیگر، اندرو وُلف، هنوز در بیمارستان بستری است.