ملل متحد: پس از زلزله اخیر، زنان و دختران در شرق افغانستان با خطرات فزاینده‌ روبرو اند

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد(UNFPA) می گوید که پس از زلزله ۳۱ اگست، زنان و دختران در شرق افغانستان همچنان با خطرات فزاینده‌ای روبرو اند و ویرانی‌های گسترده در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان، هزاران تن را مجبور به اسکان موقت و پرجمعیت، کرده است.

بر اساس گزارش این اداره که امروز (۳ دسمبر) در ویب سایت ریلیف ویب، منتشر شد، بیش از ۵۵۰ هزار زن، از جمله بیش از ۳۳۰۰ زن باردار به مراقبت‌های مداوم نیاز دارند، در حالی که قطع ارتباطات و افزایش بی‌ثباتی در امتداد سرحد افغانستان با پاکستان، همچنان کمک‌رسانی را مختل کرده و دسترسی ایمن به حمایت را محدود می‌سازد.

در گزارش گفته شده که تا امروز ۲ میلیون دالر از جملۀ ۵ میلیون دالر مورد نیاز برای کمک بسیج شده و بودجه اضافی برای تضمین تداوم خدمات ضروری برای زنان و دخترانی که بیشتر در معرض خطر هستند، بطور عاجل نیاز است.

در زلزلۀ ۳۱ اگست، در شرق افغانستان، به ویژه در ولایت کنر، بیش از ۲۲۰۰ تن کشته، حدود ۴۰۰۰ تن زخمی و حدود ۷۰۰۰ خانه تخریب شد.