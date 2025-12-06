استفاده جوانان افغان از هوش مصنوعی در تولید موسیقی

شماری از جوانان افغان اخیرا ساخت آهنگ با استفاده از هوش مصنوعی را آغاز کرده‌اند.

عمر اندیش جوان افغان با همکاری چند دوستش آهنگ‌های را با استفاده از هوش مصنوعی ساخته است.

او می‌گوید که همه در افغانستان زندگی می‌کنند و یک کانال یوتیوب دارند.

به گفته او پیش از بازگشت طالبان به قدرت برگزاری کنسرت‌های هنرمندان را ترتیب می‌دادند و اکنون در قالب دیجیتال و با کمک هوش مصنوعی، به تولید موسیقی ادامه می‌دهند.

اما این آهنگ‌ها چگونه تولید می‌شوند؟

آقای اندیش در این باره به رادیو آزادی گفت:

«ما دو دوست داریم که روی یک شعر کمپوزیشن می‌سازند، بعد یک دوست ما به نام ارشاد خالق روی صدا و موسیقی کار می کند، صدای زن یا مرد را هر طور که نیاز باشد می سازد، سپس سر و تال بررسی می شود و بعد به بخش گرافیک می رود۷ این خلاصه پروسه است.»

در مجموع حدود یک هفته وقت می‌گیرد و از آغاز تا پایان، سه، چهار تا پنج نفر روی آن کار میکنند.

«در مجموع حدود یک هفته وقت می‌گیرد و از آغاز تا پایان، سه، چهار تا پنج نفر روی آن کار میکنند.»

او می‌افزاید که برای ساخت آهنگ با هوش مصنوعی برنامه‌ های مخصوص باید خریداری شود که هزینه آن برای هر اثر جداگانه و یا مجموعی ماهانه یا سالانه پرداخت می شود.

«چه بخش صدا باشد، چه بخش موسیقی یا دیزاین، برای همه سایت های مخصوص و پلتفرم های مخصوص وجود دارد. در بعضی از آنها باید ماهانه اشتراک نماییم، در بعضی سالانه و برخی هم برای هر کار جداگانه فیس می گیرند.»

او درباره مشکلات و چالش ‌های که هنگام ساخت آهنگ با هوش مصنوعی با آن مواجه می‌شوند،چنین گفت:

«مشکلات این است که کارت های بانک افغانستان را بسیاری سایت ها قبول نمی کنند. مثلا عاید یوتیوب ما نیز در یک کشور دیگر گرفته می شود و طبعا که فیس همان کشور هم گرفته می شود، اما امیدوار هستیم که کم کم زمینه دیجیتالی شدن در افغانستان فراهم شود و این مشکل حل گردد.»

این جوانان افغان در حالی با استفاده از هوش مصنوعی در افغانستان آهنگ می‌سازند که حکومت طالبان موسیقی را حرام خوانده و پخش و شنیدن آن را در کشور ممنوع کرده است.

عمر اندیش می‌گوید هدف آنان پاسخ‌دادن به علاقه و عطش مردم نسبت به موسیقی از این طریق است:

«وقتی این برنامه‌ها، این محفل‌ها و گردهمایی‌ها منع شد، حالا از طریق هوش مصنوعی می‌توانیم با کمپیوتر، مطابق ذوق و سلیقهٔ خودمان و دوستانمان موسیقی تولید کنیم.»

ای‌آی یا هوش مصنوعی تکنالوژی‌ای است که به کمپیوترها و ماشین‌ها تواناییِ فکرکردن مانند انسان، آموختن، تصمیم‌گیری و حل مشکلات را می‌دهد و در بخش‌های مختلف از آن استفاده می‌شود.