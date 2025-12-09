رئیسجمهور اوکراین میگوید مذاکرات با رهبران بریتانیا جرمنی و فرانسه در لندن «سازنده» بود و افزود که پیشنهادهای طرح صلح در حال نهایی شدن است و روز سهشنبه با ایالات متحده به اشتراک گذاشته خواهد شد.
ولودیمیر زلنسکی که روز دوشنبه برای دیدار با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا از لندن به بروکسل پرواز میکرد، گفت: «فکر میکنم این طرح فردا، یا در حوالی عصر آماده خواهد شد. فکر میکنم دوباره آن را بررسی خواهیم کرد و برای ایالات متحده ارسال خواهیم کرد».
او تصریح کرد که کییف هیچ حق قانونی یا اخلاقی برای واگذاری سرزمین به روسیه در هیچ توافقی با هدف پایان دادن به تهاجم تقریباً چهار ساله مسکو ندارد.
آقای زلنسکی روز دوشنبه در لندن با امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، و فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی، دیدار و گفتوگو کرد.
نخستوزیر بریتانیا در این دیدار تأکید کرد که کشورش «در کنار اوکراین میایستد و اگر قرار باشد آتشبسی برقرار شود، باید عادلانه و با دوام باشد».
امانوئل مکرون و فردریش مرتس هم بر تعهدشان نسبت به طرحی جدی و واقعی برای صلح، آنهم در مقطعی که صدراعظم آلمان «تعیینکننده برای همه» توصیف کرد، تأکید کردند.
به گفتهٔ یک منبع داخلی دولت بریتانیا، شیوهٔ استفاده از منافع داراییهای بلوکهشدهٔ روسیه برای کمک به اوکراین از جمله موضوعات مورد بحث میان این رهبران در لندن بود.
پیشتر، رهبران استونی، فنلاند، جمهوری ایرلند، لیتوانی، لتونی، لهستان و سوئد خواستار اقدام سریع اتحادیه اروپا در زمینه تهیه طرحی جهت استفاده از داراییهای بلوکهشده روسیه برای کمک مالی به اوکراین شده بودند.
در پایان نشست لندن، کاخ الیزه با صدور بیانیهای، این دیدار را «زمینهساز تداوم اقدام مشترک در قبال طرح ایالات متحده برای صلح در اوکراین» توصیف کرد.
در بیانیهٔ دفتر ریاستجمهوری فرانسه تأکید شده که «کار بر روی یافتن راهی برای ارائه تضمینهای امنیتی خدشهناپذیر به اوکراین وهمچنین برنامهریزی برای بازسازی این کشور دوچندان خواهد شد».
این دیدار در بحبوحهٔ انتقاد تازهٔ دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، از او انجام شد. ترمپ، زلنسکی را متهم کرده است که هنوز حتی طرح واشینگتن برای پایان جنگ را «نخوانده است».
همزمان، حملات روسیه ادامه دارد. مقامهای اوکراینی میگویند در حملات شب گذشته دستکم ۹ نفر زخمی شدهاند.
طرح اولیه امریکا برای پایان جنگ که از ابتدا بحثبرانگیز بوده، شامل واگذاری برخی مناطق به روسیه در برابر تضمینهای امنیتی مبهم برای اوکراین است؛ تضمینهایی که هنوز شکل مشخصی به خود نگرفته و تنها بخشی از آن به استقرار جنگندههای مدافع کییف در پولند اشاره دارد.