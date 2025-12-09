این اداره بتازگی با نشر اعلامیهای درصفحه ایکس، توییتر سابق خود گفته است که از هر ده اداره و سازمان تحت رهبری زنان، چهار نهاد به دلیل کاهش بودجه، مجبور شدهاند تا ۳۰ درصد کارمندان زن خود را کاهش دهند.
سازمان ملل متحد گفته است که بسیاری از این نهادها که ستون فقرات سیستم حامی زنان و دختران در افغانستان محسوب میشوند، در حال حاضر با کاهش شدید بودجه مواجه هستند.
بخش زنان سازمان ملل متحد در اعلامیهای در ادامه کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان نوشته است که: «ما نمیتوانیم رهبری پیشتاز آنها را از دست بدهیم.»
کمکها به بسیاری از این سازمانها و نهادها کاهش قابل ملاحظهای داشته و آنان را مجبور به برکناری حتی زنانی کرده است
این اداره با اشاره به کاهش کمکهای بینالمللی در ادامه نوشته است که کمکها به بسیاری از این سازمانها و نهادها کاهش قابل ملاحظهای داشته و آنان را مجبور به برکناری حتی زنانی کرده است که پیش از این روند کمکها را جاری نگهداشته اند.
در همین حال، یک باشنده کابل که از خانه به طورآنلاین برای یک نهاد زنان کار میکرد و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نام اش درگزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که اخیرا کارش را از دست داده اکنون با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است.
او گفت که در کشوری که از قبل با فقر بیسابقه روبرو است، کمبود کمکها بیشتر از این زنان را تحت تأثیر قرار میدهد.
«کمبود بودجه بیشتر زنان را در این بخش به حاشیه رانده است، در حالی که زنان در ادارات دولتی اجازه کار ندارند، اجازه تحصیل ندارند و بسیاری از زنان سرپرست خانواده هستند و اکنون این آخرین امید را از ما گرفتند و زنان را با مشکلات روانی و مهمتر از همه اقتصادی مواجه کرده اند.»
شماری از فعالان حقوق زن میگویند که زنانی که سرپرست خانواده هستند بیشترین آسیبپذیری را دارند.
یاسمین یقین نبی زاده فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت: «در کشوری که زنان از حقوق اولیه شان محروم باشند و با انواع محدودیت ها مواجه هستند، تضعیف نهادهای زنان به معنای از بین رفتن زنان است، این نهادها نه تنها دفتر هستند، بلکه برای زنان و دخترانی کارمند محلی است که در آنجا میتوانند صدای قلب شان را شریک کنند و فکر کنند که هنوز هم کسی است که صدای آنها را بشنود و به مشکلات آنها گوش میدهد.»
این درحالیست که پیش از این زنان سازمان ملل متحد گزارش داده بود که سازمان های محلی تحت رهبری زنان در افغانستان نزدیک پنجم حصه از بودجه خود را از دست داده اند.
این نهاد گفته است که پس از به قدرت رسیدن مجدد حکومت طالبان و فروپاشی سیستم های قبلی حمایت از زنان، میلیونها زن جایی برای خواستن کمک ندارند و دسترسی آنان به خدمات ضروری نیز به شدت محدود شده است.
اعلامیهای تازهٔ بخش زنان سازمان ملل در حالی منتشر میشود که دو روز پیش، در هفتم دسمبر، این نهاد با اشاره به کامل شدن سه ماه از ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن در محل کار در افغانستان اعلام کرده بود که این ممنوعیت ، روند ارائه کمک های حیاتی را متاثر کرده و افزوده که، هرچقدر این محدودیت ادامه یابد، خدمات نجاتبخش را بیشتر با خطر روبهرومی سازد.
آنها همچنان گفتند که کارگران زن افغان در این مدت به حمایت از تلاش های خیریه از طریق خانه ها و اجتماعات به قربانیان زلزله و بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران ادامه داده اند.
حکومت طالبان زنان را از فعالیت در بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی ممنوع کرده است که بر اساس گزارشها، این مساله ، مشکلات اقتصادی زنان افغان را درکشور افزایش داده است.