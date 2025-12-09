در حال حاضر در افغانستان، هفت خبرنگار و کارمند رسانۀ زندانی هستند

براساس گزارش، در سال ۲۰۲۵ میلادی، روسیه بدترین سرکوب مطبوعات را از زمان سقوط اتحادجماهیرشوروی سابق تجربه کرد و در ردیف ۱۷۱ مین یعنی پایین ترین موقعیت خود در شاخص آزادی مطبوعات جهانی خبرنگاران بدون سرحد، قرار گرفت.

سازمان خبرنگاران بدون سرحد در گزارش تازۀ خود می گوید که در دور زمامداری ملا هیبت الله آخندزاده رهبر طالبان، خبرنگاران در افغانستان با سانسور بی امان خفه شده اند که در فرامین محدود کننده و ممنوعیت های پی در پی، متبارز می شود.

گزارش می‌افزاید، پس از به قدرت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از ۱۶۵ کارمند مسلکی رسانه‌ای از جمله ۲۵ تن در سال ۲۰۲۵ میلادی از سوی طالبان دستگیر شده‌اند.

خبرنگاران بدون سرحد در این گزارش می نویسد، که خبرنگاران دستگیر شده از سوی طالبان، ابوذر صارم سرپلی، مسول خبرگزاری"توانا" و رئیس فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه یی و شکیب نظری، خبرنگار شبکۀ تلویزیونی جاپانی نیپون (NTV)، مجبور شدند تا "اعترافات" صحنه سازی شدۀ را ارائه کنند که ویدیوهایی آن بعداً در رسانه های اجتماعی پخش شد. مهدی انصاری خبرنگار ای اف کی نیوز(AFKA News) پس از دستگیری در ماه اکتوبر ۲۰۲۴ میلادی توسط ریاست عمومی استخبارات طالبان، به اتهام"تبلیغات علیه امارت اسلامی" به یک و نیم سال حبس در زندان و مجبور به"اعترافات" شد که بعد در شبکۀ فیسبوک منتشر شد.

۴۳ درصد از خبرنگاران کشته‌شده در ۱۲ ماه گذشته، در نوار غزه بوده است

در گزارش سالانه سازمان خبرنگاران بدون سرحد، در زمرۀ کشورهای شرق میانه که خبر‌نگاران در آن در معرض خطر قرار دارند از ایران، عراق، سوریه، عربستان سعودی، لیبیا، فلسطین، یمن، الجزایر، لبنان، بحرین، امارات متحده عربی، مصر، اسرائیل، تونس، اردن، مراکش و کویت نام گرفته شده است.

سازمان خبر نگاران بدون سرحد در گزارش تازۀ خود همچنین گفته که تعداد خبرنگاران کشته‌شده در جهان افزایش را نشان می‌دهد و طی یک سال گذشته، حداقل ۵۳ تن از جملۀ ۶۷ خبر‌نگار و فعال رسانه‌ای کشته‌شده، قربانی جنگ ها و یا شبکه‌های جنایتکار بوده اند که نصف از آنها در شرق میانه جان هایشان را از دست داده اند.

براساس گزارش، حدود نصف، یعنی ۴۳ درصد از خبرنگاران کشته‌شده در ۱۲ ماه گذشته، در نوار غزه و به دست نیروهای مسلح اسرائیل بوده است. علاوه بر این، اردوی روسیه در اوکراین، همچنان خبرنگاران اوکراینی و خارجی را هدف قرار می‌دهد، سودان نیز به یکی از مرگبارترین مناطق جنگی برای خبر‌نگاران تبدیل شده و در مکسیکو نیز باندهای مجرمین سازمان‌یافته، مسئول افزایش نگران‌کنندۀ قتل خبرنگاران در سال ۲۰۲۵ خوانده شده‌اند.

در گزارش همچنین گفته شده که تا اول دسمبر ۲۰۲۵ میلادی، ۵۰۳ خبر‌نگار در ۴۷ کشور جهان زندانی اند که از جمله، ۱۲۱ خبرنگار در چین، ۴۸ خبرنگار در روسیه و ۴۷ خبرنگار در میانمار زندنی اند که به ترتیب در ردیف اول تا سوم قرار دارند و در افغانستان، در حال حاضر هفت خبرنگار و کارمند رسانۀ زندانی هستند.