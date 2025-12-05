خبرنگاران بدون سرحد: در سال ۲۰۲۵ حداقل ۲۰ خبرنگار افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شده اند

از یک هفته می‌شود که ما در افغانستان هستیم، تا حال ۱۰ خانه را تبدیل کردیم

او روز جمعه «۵ دسمبر» در صحبت با رادیو آزادی گفت که او و یک همکار دیگر رسانه‌ای‌اش از سوی پولیس پاکستان به شدت لت‌وکوب شده و بعداً به افغانستان اخراج شدند که حالا در وضعیت بسیار دشوار با ترس از تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی با هم یکجا زنده‌گی می‌کنند.

حسینه می‌افزاید:

"تقریباً بیش از یک هفته می‌شود که ما در افغانستان هستیم، تا حال ۱۰ خانه را تبدیل کردیم، به دلیل این‌که جان ما در خطر است، ما در وضعیت بد امنیتی قرار داریم، این‌جا خانه نداریم، اقتصاد ما خوب نیست، مادرم بخاطر نگرانی از این‌که دخترم را طالبان بازداشت نکند، فشارش بالا رفته، سکته مغزی کرده‌است."

برخی از خبرنگارانی‌که هنوز در پاکستان بسر می‌برند نیز نگران وضعیت‌شان در آن کشور بوده و می‌گویند که هر لحظه در معرض اخراج قرار داشته و شب و روز شان را با مشکل سپری می‌کنند.

ظاهر بهاند یکی از این خبرنگاران افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفت:

"وضعیت خبرنگاران افغانستان در پاکستان بیش از حد نگران‌کننده است و با گذشت هر روز به مشکلات خبرنگاران افغان افزوده می‌شود، خبرنگاران از سوی پولیس پاکستان بازداشت، شکنجه و حتی به افغانستان اخراج می‌شوند، من خودم در ماه اپریل امسال از سوی پولیس بازداشت شده بودم که به همکاری رسانه‌ها دوباره آزاد شدم."

وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان بیش از حد نگران‌کننده است

این وضعیت در حالی گریبان‌گیر خبرنگاران افغان در پاکستان و آنانی‌که از این کشور اخراج شده‌اند، است که تازه سازمان گزارش‌گران بدون مرز (آر اس اف) اعلام کرده که پاکستان در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۰ خبرنگار افغان را که در این کشور در تبعید زنده گی می کنند، به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده است.

«آر اس اف» این اقدام پاکستان را نقض آشکار اصل «عدم بازگرداندن اجباری» قوانین بین‌المللی می‌خواند، اصلی که به‌گفته این سازمان، بازگرداندن اجباری افراد به کشورهایی که ممکن در آن‌جا با خطر آزار و اذیت روبه‌رو شوند را ممنوع می‌کند.

این سازمان با نشر گزارش تازه‌ی در وب‌سایت خود افزوده که ده‌ها خبرنگار افغان دیگر در پاکستان همچنان هر روز با ترس از بازداشت، اخاذی پولیس و اخراج فوری زنده‌گی می‌کنند.

بر اساس گزارش «آر اس اف»، حدود ۲۰۰ خبرنگار که به دلیل تهدیدهای طالبان از افغانستان فرار کرده و به پاکستان پناه برده‌اند، با حمایت این سازمان در انتظار اسکان در کشورهای ثالث بودند، اما به‌گفته این سازمان روند اسکان مجدد در کشورهای غربی تقریباً متوقف شده و زمان انتظار برای مصاحبه و بررسی پرونده‌ها به چندین سال رسیده است.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز افزوده که حکومت پاکستان از تابستان ۲۰۲۵، به‌ندرت ویزای اقامت مهاجران افغان را تمدید کرده است و همین مسئله بسیاری از آنان را در وضعیت «غیر قانونی» قرار داده‌است.

این سازمان در گزارش خود گفته است که طی شش ماه گذشته، موارد بازداشت‌های خودسرانه، انتقال به بازداشتگاه‌ها و اخراج فوری خبرنگاران افغان افزایش یافته و بسیاری از خبرنگاران بدون بررسی قانونی مدارک‌شان، مستقیماً توسط پولیس به تورخم منتقل شده و به طالبان تحویل داده می‌شوند.

تا ماه سپتمبر ۲۰۲۵ حدود یک ملیون و ۶۰۰ هزار افغان را از پاکستان اخراج کرده اند

سلیا مرسیه، مسئول بخش آسیای جنوبی در سازمان گزارش‌گران بدون مرز از حکومت پاکستان خواسته که فوراً این اخراج‌ها را متوقف کرده و روند تمدید ویزاهای این افراد را از سر بگیرد، همچنان از جامعه جهانی خواسته که مسیرهای امن و فوری برای اسکان دوباره آنان فراهم کند.

این نگرانی‌ها درحالی مطرح می‌شود که حکومت پاکستان اخیراً روند اخراج افغان‌ها را شدت بخشیده و همه روزه هزاران پناهجویان افغان به شمول خبرنگاران، فعالان مدنی و نظامیان پیشین را بازداشت و به افغانستان اخراج می‌کند.

محسن نقوی وزیر داخله پاکستان روز دوشنبه «اول دسمبر» در یک نشست خبری بر تشدید روند اخراج افغان‌ها از پاکستان تأکید کرده و به خبرنگاران گفت که تا ماه سپتامبر سال ۲۰۲۵ حدود یک ملیون و ۶۰۰ هزار افغان را از پاکستان اخراج کرده‌اند.

قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال ۲۰۲۱ میلادی، شماری زیادی از خبرنگاران افغان به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان پناه بردند.