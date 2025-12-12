لینک‌های قابل دسترسی

جمعه ۲۱ قوس ۱۴۰۴

افغانستان

محکمۀ مردمی رهبران ارشد طالبان را محکوم به تبعیض جنسیتی علیه زنان کرد

(آرشیف) جلسه استماع محکمه مردمی زنان افغانستان، ۹ اکتبر ۲۰۲۵
(آرشیف) جلسه استماع محکمه مردمی زنان افغانستان، ۹ اکتبر ۲۰۲۵

محکمۀ مردمی برای زنان افغانستان، رهبران ارشد طالبان را به عنوان عاملان ارتکاب جرایم علیه بشریت شناسی کرده و به دلیل «آزار و اذیت جنسیتی» محکوم کرد. این محکمه فیصله نهایی اش را روز پنج‌شنبه۲۰ قوس اعلام کرد.

این محکمه از سوی «محکمۀ دایمی مردم – پی‌پی‌تی» به تاریخ ۸ تا ۱۰ اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شد. این محکمه صلاحیت اجرایی رسمی ندارد، اما شهادت‌ های زنان، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی را جمع‌آوری و مستند می‌کند.

بر اساس حکم قرائت‌شده در نشست این محکمه، رهبران طالبان که در این حکم نام برده شده‌اند عبارت اند از ملاهبت‌الله آخندزاده رهبرطالبان، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس‌الوزرا، نورمحمد ثاقب وزیر ارشاد حج و اوقاف، محمد خالد حنفی وزیر امر بالمعروف و نهی المنکر، عبدالحکیم حقانی رئیس ستره‌محکمه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، حبیب‌الله آغا وزیر معارف و عبد‌الحق واثق، رئیس عمومی استخبارات.

محکمه حکم کرد که براساس تحقیق و شواهد ارائه‌شده، اقدامات آنان بخشی از یک کمپاین سیستماتیک برای حذف زنان از حیات عمومی در افغانستان است.

این در حالیست که محکمه جزایی بین‌المللی (آی‌سی‌سی) نیز در اوایل سال جاری دستور بازداشت مقامات بلندپایه حکومت طالبان به شمول ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات طالبان را به اتهام تخطی از تعذیب جندر و حقوق بشر صادر کرد.اما حکومت طالبان در آن زمان گفته بود که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسد.

شماری از زنان و دختران افغان پیش از این ابراز امیدواری کرده بودند که فیصله این محکمه بتواند صدای آنان را دوباره به جهان برساند و زمینهٔ فشار های بیشتر بر طالبان را فراهم کند.

تازه‌ترین خبرهای روز

اتحادیۀ اروپا از کمک ۲۵ میلیون یورو به افغانستان خبرداده است

(آرشیف) کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به افغانستان
(آرشیف) کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به افغانستان

اتحادیۀ اروپا روز پنج‌شنبه ۲۰ قوس اعلام کرد که به منظور تقویت امنیت غذایی و بهبود تغذیه در افغانستان، ۲۵ میلیون یورو به برنامۀ جهانی غذا «دبلیو اف پی» فراهم می‌کند.

این اتحادیه در صفحه اکس نوشته است که این کمک مالی از طریق برنامۀ جهانی غذا به مصرف خواهد رسید.

ویرونیکا بوسکوویچ-پوهار، شارژدافیرِ مأموریت اتحادیۀ اروپا برای افغانستان در این مورد گفت که "کمک جدید اتحادیۀ اروپا به برنامۀ جهانی غذا نشان‌دهندۀ تعهد پایدار ما به مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، کودکان و جوامع آسیب‌پذیر است."

او افزود که این حمایت بر بخش‌های زراعت، تغذیه، صحت و توانمندسازی اقتصادی تمرکز خواهد داشت تا جوامع روستایی بتوانند منابع اقتصادی خود را در برابر تأثیرات درازمدت تغییرات اقلیمی حفظ کنند.

این درحالیست که برنامه جهانی غذا "دبلیو اف پی" هشدار داده است که فقر و سوءتغذیه در افغانستان افزایش یافته و وضعیت در ماه‌های زمستان بدتر خواهد شد.

افغانستان تحت حاکمیت طالبان با یکی از شدیدترین بحران‌های غذایی جهان روبه‌رو است و بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد "اوچا" در سال جاری میلادی ۲۳.۷ میلیون تن در افغانستان به کمک‌ های بشردوستانه نیاز دارند.

ایران هفتۀ آینده یک نشست منطقه‌ای دربارۀ افغانستان برگزار می‌کند

(آرشیف) اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران
(آرشیف) اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران

وزارت خارجۀ ایران روز جمعه ۲۱ قوس گفت که در این نشست، نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و منطقه دربارۀ افغانستان شرکت خواهند کرد.

اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت همچنان گفت که این نشست نتیجۀ مشورت‌ها با کشورهای همسایه و دیگر بازیگران منطقه‌ای است و ابراز امیدواری کرد که این ابتکار به تقویت همکاری‌ها و کاهش تنش‌ها کمک کند.

به گفتۀ او، نشست در تهران برگزار می‌شود و نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برای افغانستان در آن حضور خواهند داشت.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که روابط میان حکومت طالبان افغانستان و پاکستان تیره شده و پس از چندین درگیری میان دو کشور، وضعیت حساس‌تر شده است.

بقایی در مورد این که آیا طالبان هم در این نشست دعوت شده اند یانه، چیزی نگفت.

تاکنون به جز روسیه هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

۱۸ هزار افغان منتقل شده به امریکا در فهرست تحت نظر تروریسم این کشور قرار دارند

روند تخلیۀ در افغانستان در آگست ۲۰۲۱
روند تخلیۀ در افغانستان در آگست ۲۰۲۱

رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده می‌گوید که ۱۸ هزار نفری که در دوران دولت بایدن از افغانستان آمده‌اند، در فهرست تحت نظر تروریسم قرار دارند.

روزنامۀ واشنگتن اگزماینر روز پنج‌شنبه گزارش داد که جوزف کنت مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریزم حکومت امریکا که در جلسه استماع کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان صحبت می‌کرد، ادعا کرد که دولت فدرال اطلاعات مربوط به ۱۸ هزار نفر را که نام‌شان در فهرست تحت نظر تروریسم ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) قرار دارد، در اختیار دارد.

به گفتۀ او، این افراد در سال ۲۰۲۱ از افغانستان به ایالات متحده منتقل شده‌اند.

کنت افزوده که از میان افراد، دو هزار تن آنان با گروه‌های تروریستی در ارتباط هستند.

اتاق تجارت کندهار: امسال نزدیک به ۲۳ هزار تُن انار صادر شده است

انار کندهار
انار کندهار

مقام‌های اتاق تجارت کندهار می‌گویند که امسال نزدیک به ۲۳ هزار تُن انار به ارزش بیش از ۱۰.۵ میلیون دالر به کشورهای خارجی صادر شده است.

عبدالباقی بینا، معاون اتاق تجارت کندهار روز پنج‌شنبه به رسانه‌های محلی گفت که در ابتدای امسال، صادرات انار به پاکستان بسته شد، اما پس از آن این مقدار انار به کشورهای هند، ازبیکستان، قزاقستان، امارات متحدۀ عربی، روسیه و برخی دیگر کشورها صادر شد.

پاکستان پس از جنگ در اواسط ماه اکتوبر، مسیرهای تجاری‌اش با افغانستان از جمله اسپین بولدک در کندهار را بست و این مسیرها هنوز بسته هستند.

سبک هنر مینیاتوری کمال‌الدین بهزاد در فهرست میراث‌های جهانی یونسکو شامل شد

سبک هنر مینیاتوری کمال‌الدین بهزاد در فهرست میراث‌های جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شامل شد.

این تصمیم در جریان نشست سه‌روزهٔ یونسکو اتخاذ شد، این نشست روز پنجشنبه در دهلی نو، پایان یافت.

در این نشست، ده‌ها میراث فرهنگی از هفتاد و هشت کشور ارزیابی شد و برخی از آن‌ها به فهرست میراث فرهنگی یونسکو راه یافتند.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، ثبت جهانی هنر مینیاتوری کمال‌الدین بهزاد را مایهٔ افتخار برای افغان‌ها خواند.

استقبال محتاطانۀ وزارت خارجۀ پاکستان از موضع‌گیری علمای دینی طالبان

وزارت خارجۀ پاکستان
وزارت خارجۀ پاکستان

وزارت خارجۀ پاکستان از تصمیم علمای دینی طالبان که اعلام کرده‌اند هیچ افغان حق ندارد برای جنگ به کشور خارجی برود، به گونۀ محتاطانه استقبال کرد.

طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری گفت که اسلام‌آباد در جریان مذاکرات با میانجی‌گری قطر و ترکیه، از طالبان خواسته بود که رهبرشان به‌صورت کتبی به پاکستان اطمینان بدهد.

اندرابی افزود که در این قطعنامه نام «تحریک طالبان پاکستان، تی‌تی‌پی ذکر نشده است، بنابراین پاکستان منتظر خواهد ماند تا ببیند در عمل چه رخ می‌دهد.

اندرابی دوباره تاکید کرد که طالبان پیش از این نیز همین موضوع را به‌صورت شفاهی گفته بودند اما آن را عملی نکردند.

صدها عالم دینی که از سوی طالبان دیروز در کابل گردهم آورده شده بودند، گفتند که هیچ افغان اجازه ندارد بیرون از افغانستان در جنگ‌ها شرکت کند.

آن‌ها همچنان گفتند که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند، جنگیدن در برابر او به گفتۀ شان «جهاد مقدس» است.

در قطعنامۀ شورای علمای دینی طالبان نامی از پاکستان برده نشده است، اما بنا بر گزارش‌ها، در دو ماه گذشته که نمایندگان طالبان افغانستان و حکومت پاکستان یکبار در دوحه، دو بار استانبول و یک بار ریاض برای حل اختلافات دیدار کرده‌اند، طرف پاکستانی تأکید داشته است که طالبان افغانستان باید فتوا بدهند که جنگ در پاکستان ناروا است.

حکومت چین از طالبان خواست تا در مورد قتل شهروندان چینی تحقیق کند

بیرق چین
بیرق چین

فو گونگ، نمایندۀ چین در سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که در مورد کشته شدن شهروندان چین در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان تحقیق کند.

گونگ دیشب در نشست شورای امنیت سازمان ملل همچنان خواست که حکومت طالبان تدابیر امنیتی در مرز با تاجیکستان را تقویت کند.

در حملات در ۲۶ و ۳۰ نومبر بر ولسوالی‌های شمس‌الدین شاهین و درواز تاجیکستان، پنج کارمند چینی کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.

حکومت تاجیکستان گفته که این حملات از خاک افغانستان اجرا شده است.

نمایندۀ چین در سازمان ملل متحد همچنان از حکومت طالبان خواست که گروه‌های هراس‌افگن فعال در افغانستان از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند.

امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان وعده کرده که در تحقیقات مشترک در این بخش با تاجیکستان همکاری می‌کنند.

پیش از این، احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بدخشان به رسانه‌های داخلی افغانستان گفته بود که دوتن به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر شده‌اند.

اما هیچ گروهی مسؤولیت این حملات را نپذیرفته و نتایج تحقیق هنوز اعلام نشده است.

سازمان ملل متحد بخشی از کارهایش را در سرحد افغانستان با ایران، از سر گرفت

بندر اسلام قلعه در هرات(آرشیف)
بندر اسلام قلعه در هرات(آرشیف)

سازمان ملل متحد می‌گوید که بخشی از کارهای متوقف شده‌اش را در سرحد افغانستان با ایران برای کمک به مهاجران عودت‌کننده از سر گرفته است.

این کار پس از آن متوقف شده بود که طالبان کار تقریباً همۀ کارمندان زن سازمان ملل متحد در یک مرکز پذیرش عودت کنندگان در بندر اسلام قلعه را مانع شدند.

تام فلیچر، مسول امور بشری سازمان ملل شب گذشته(۱۰ دسمبر) به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که آنها توانسته اند که یک تیم کوچک از کارمندان صحی زن را برای ارائه خدمات نجات بخش زندگی به اسلام قلعه بفرستند.

اسلام قلعه مسیر عمدۀ پناهجویانی است که از ایران اخراج می شوند و بر اساس خبرگزاری فرانسپرس، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون حدود ۱.۲ میلیون پناهجو از این مسیر عبور کرده وارد افغانستان شده اند که ۶۰ درصد آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

طالبان از اوایل ماه سپتمبر از داخل شدن کارمندان زن افغان سازمان ملل به دفاتر شان، مانع شده اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد اخیراً گفته که این محدویت خدمات نجات بخش زندگی را متاثر ساخته و به طور فزاینده این خدمات را در معرض خطر قرار می دهد.

جرمنی قصد دارد، درخواست‌های پناهندگی شماری از افغان‌ها را رسماً رد کند

شماری از افغان های مهاجر در یک پارک شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان(آرشیف)
شماری از افغان های مهاجر در یک پارک شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان(آرشیف)

وزارت داخله جرمنی می‌گوید که حکومت این کشور قصد دارد، درخواست‌های پناهندگی شماری از افغان‌هایی را که در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند، رسماً رد کند.

خبرگزاری دی پی ای جرمنی شب گذشته(۱۰ دسمبر) از این قول وزارت گزارش داد که به شماری از افغان‌ها که تعداد دقیق‌آنها اعلام نشده، گفته خواهد شد که"هیچ اراده سیاسی برای پذیرش آنها وجود ندارد."

هرچند مشخص نیست که چرا جرمنی این افغان‌ها را نمی‌پذیرد، اما مقام‌های این کشور پیش از این گفته بودند که سابقۀ امنیتی افغان‌های مقیم پاکستان را که منتظر رفتن به جرمنی هستند، بررسی می‌کنند و در صورت موجودیت تردید، درخواست‌های آنها رد خواهد کرد.

وزارت امور داخله جرمنی افزوده که روند پذیرش ۹۰ افغان باقی‌مانده در پاکستان که با موسسات جرمنی کار کرده‌اند و حدود ۵۸۰ تن دیگر که زندگی‌شان در خطر است، ادامه دارد و به این سلسله، شماری از افغان‌ها نیز در هفتۀ آینده با یک پرواز چارتر از اسلام‌آباد، به جرمنی منتقل خواهند شد.

