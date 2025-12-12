محکمۀ مردمی رهبران ارشد طالبان را محکوم به تبعیض جنسیتی علیه زنان کرد

محکمۀ مردمی برای زنان افغانستان، رهبران ارشد طالبان را به عنوان عاملان ارتکاب جرایم علیه بشریت شناسی کرده و به دلیل «آزار و اذیت جنسیتی» محکوم کرد. این محکمه فیصله نهایی اش را روز پنج‌شنبه۲۰ قوس اعلام کرد.

این محکمه از سوی «محکمۀ دایمی مردم – پی‌پی‌تی» به تاریخ ۸ تا ۱۰ اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شد. این محکمه صلاحیت اجرایی رسمی ندارد، اما شهادت‌ های زنان، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی را جمع‌آوری و مستند می‌کند.

بر اساس حکم قرائت‌شده در نشست این محکمه، رهبران طالبان که در این حکم نام برده شده‌اند عبارت اند از ملاهبت‌الله آخندزاده رهبرطالبان، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس‌الوزرا، نورمحمد ثاقب وزیر ارشاد حج و اوقاف، محمد خالد حنفی وزیر امر بالمعروف و نهی المنکر، عبدالحکیم حقانی رئیس ستره‌محکمه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، حبیب‌الله آغا وزیر معارف و عبد‌الحق واثق، رئیس عمومی استخبارات.

محکمه حکم کرد که براساس تحقیق و شواهد ارائه‌شده، اقدامات آنان بخشی از یک کمپاین سیستماتیک برای حذف زنان از حیات عمومی در افغانستان است.

این در حالیست که محکمه جزایی بین‌المللی (آی‌سی‌سی) نیز در اوایل سال جاری دستور بازداشت مقامات بلندپایه حکومت طالبان به شمول ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات طالبان را به اتهام تخطی از تعذیب جندر و حقوق بشر صادر کرد.اما حکومت طالبان در آن زمان گفته بود که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسد.

شماری از زنان و دختران افغان پیش از این ابراز امیدواری کرده بودند که فیصله این محکمه بتواند صدای آنان را دوباره به جهان برساند و زمینهٔ فشار های بیشتر بر طالبان را فراهم کند.