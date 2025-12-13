نگرانی باشندگان هلمند از خرابی جاده منتهی به قلعهٔ بُست

شماری از ساکنان ولایت هلمند خواهان بازسازی فوری جاده‌ای هستند که به قلعهٔ بُست منتهی می‌شود؛ جاده‌ای که به گفتهٔ آنان اکنون در حال تخریب کامل است.

انجینر ندا محمد بُستی، از باشندگان منطقهٔ قلعهٔ بُست، روز شنبه ۱۳ دسمبر در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفت که سطح این جاده قبلاً سنگ‌فرش بود:

«به قلعهٔ بُست، علاوه بر سیاحان داخلی از تمام ۳۴ ولایت افغانستان، سیاحان خارجی نیز می‌آیند، اما متأسفانه از چندین دهه به این‌سو، سرک قلعهٔ تاریخی بُست که در وضعیت بسیار خراب قرار دارد، باعث شده است سیاحانی که از آن عبور و مرور می‌کنند با مشکلات جدی روبه‌رو شوند. نه سکتور خصوصی به آن توجه کرده و نه دولت توجه خاصی نشان داده است.»

او مدعی است که در سایر روز های هفته ده‌ها تن و در روز های جمعه صدها تن برای دیدن قلعهٔ بُست می‌روند که در میان آنان باشندگان هلمند، سایر ولایات و گردشگران خارجی شامل اند.

عبدالمنان دانش، یکی دیگر از باشندگان منطقه و خبرنگار، نیز با اشاره به همین موضوع می‌گوید که اگر این راه ترمیم شود، شمار گردشگران به قلعهٔ بُست افزایش می‌یابد و در پی آن، کسب‌وکار مردم محل نیز رونق خواهد یافت.

او می‌افزاید که این مشکل از دیرزمان وجود دارد و با وجود درخواست‌ های مکرر مردم، تاکنون هیچ اقدامی از سوی حکومت پیشین یا حکومت طالبان صورت نگرفته است.

«باشندگان این منطقه بارها از دولت خواسته‌اند که این سرک باید بازسازی شود، اما متأسفانه نه در حکومت قبلی و نه هم اکنون این کار صورت نگرفته است. خواست ما از مسئولان این است که سرک سنگ‌فرش قلعهٔ بُست که تنها هشت‌ونیم کیلومتر طول دارد، بازسازی شود.»

به گفتهٔ او، هرچند مدتی قبل خیرالله خیرخواه، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، هنگام بازدید از قلعهٔ بُست وعده داده بود که این سرک با بودجهٔ آن وزارت بازسازی خواهد شد، اما تاکنون این وعده عملی نشده است.

قلعهٔ بُست که در جنوب شهر لشکرگاه ولایت هلمند موقعیت دارد، از جمله بناهای تاریخی و کهن افغانستان به شمار می‌رود.

صفی‌الله عزیزی، فعال اجتماعی در هلمند، در مورد ارزش تاریخی قلعهٔ بُست به رادیو آزادی گفت:

«قلعهٔ بُست غرور، تمدن و تاریخ ولایت هلمند و یکی از مهمترین نمادهای آن است. این قلعه در کنار رود هلمند، در قلب شهر تاریخی بُست موقعیت دارد. ارزش تاریخی این قلعه دست‌کم به سه هزار سال می‌رسد. این منطقه شاهد حضور ساسانیان، غوریان، غزنویان و تیموریان بوده است. دروازه‌ های معیاری، زینه‌ها، برج‌ها و خشت‌های کهنهٔ آن، نشان‌دهندهٔ یک تمدن پیشرفته است.»

به گفتهٔ باشندگان محل، این قلعه در جریان جنگ‌ های سال‌ های اخیر نیز آسیب دیده و به بازسازی نیاز دارد.

شاه‌جهان نوری، یکی از باشندگان قلعهٔ بُست، در این باره به رادیو آزادی گفت:

«امید ما این است که مقام‌های دولتی به قلعهٔ بُست که یک بنای تاریخی است توجه کنند و کار بازسازی بخش‌های داخلی آن، از جمله اتاق‌ها و دیوارهای اطراف، آغاز شود.»

بر بنیاد گزارش ‌های رسانه‌ های داخلی، حکومت جمهوری پیشین برای بازسازی این قلعه ۱۴ میلیون افغانی اختصاص داده بود، اما با سقوط آن حکومت، این پروژه نیز عملی نشد.

خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به پرسش‌ های رادیو آزادی در مورد شکایت‌ های مطرح‌شده در این گزارش پاسخ نداد و ریاض هلمندی، سخنگوی والی طالبان در هلمند، نیز با وجود وعده، در این مورد اظهارنظر نکرد.

باشندگان محل می‌گویند که از این جاده تخریب ‌شدهٔ قلعهٔ بُست، علاوه بر گردشگران و باشندگان این منطقه، ساکنان چهار ولسوالی دیگر ولایت هلمند، خانشین، دیشو، بهرامچه و گرمسیر نیز رفت‌وآمد می‌کنند که در بخش ‌های مختلف با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.