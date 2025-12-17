خانم پوهار روز سه‌شنبه برای تماشای هفتمین دور لیگ برتر بزکشی افغانستان به ورزشگاه یکه‌توت شهر کابل رفت.

او با نشر تصاویر حضورش در این ورزشگاه در شبکهٔ ایکس، توییتر سابق، نوشت که بزکشی یکی از بازی‌های سنتی افغانستان است که تحت تاثیر آن قرار گرفته و این میراث فرهنگی افغانستان مردم این کشور را متحد می‌کند.

در یکی از تصاویر، او با پوششی متفاوت کلاه شپو، کورتی سیاه و پوشش زرهی ظاهر شده و در حال نوازش یک اسپ نشان داده شده است.

خانم پوهار در اپریل ۲۰۲۴ به‌عنوان کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان گماشته شد و در دسمبر همان سال در پیوند به فرمان طالبان مبنی بر بسته شدن دروازه های انستیوت های طبی به روی زنان و دختران افغان در اعلامیه ای که در حساب رسمی ایکس، توییتر سابق خود منتشر کرد این اقدام را شدیداً محکوم کرد.

او از طالبان خواست که اقدامات به گفته او تبعیض آمیز شان علیه زنان و دختران افغان را لغو کرده و دسترسی زنان و دختران را به آموزش و خدمات صحی فراهم کنند.

حضور خانم پوهار در ورزشگاه و توجه او به بزکشی پرسش‌هایی را در میان برخی زنان و دختران افغان برانگیخته است که چرا برخورد طالبان با زنان و دختران افغان و زنان خارجی متفاوت است؟

پس از بازگشت طالبان به قدرت بیش از چهار سال پیش، زنان و دختران در کنار محدودیت‌های آموزشی و کاری، از رفتن به استدیوم‌های ورزشی و فعالیت به عنوان ورزشکار منع شده‌اند.

رقیه ساعی، فعال حقوق زنان میگوید طالبان با زنان افغانستان و زنان خارجی برخورد دوگانه دارند.

"برخورد طالبان با زنان افغانستان و زنان که افغان نیستند زمین تا آسمان متفاوت است، زنان که افغان نیستند بدون محرم در سرتاسر افغانستان سفر می توانند بدون از اینکه از آنها پرسان شود اما زن افغان حق ندارد بدون محرم سفر کند. امنیت زنان خارجی گرفته میشود اما زن افغان با سختگیرانه ترین محدودیت روبه رو است. این دو رنگی طالبان را نشان میدهد و نشان میدهد که طالبان در اصل صادق نیستند و رفتار شان زمین تا آسمان متفاوت است."

پیش از این هم دختران و زنان افغان، ملاقات مقام های طالبان با زنان خارجی را مورد پرسش قرار داده و انتقاد کرده اند که چرا طالبان با زنان و دختران افغان رویه متفاوت دارند.

مقامهای طالبان با زنان خارجی دیدار و تصاویر آن را عمدتا بدون سانسور منتشر می‌کنند و در مواردی آنرا نشانۀ از روابط شان با کشورهای جهان میخوانند.

این در حالیست که هیچ زنی در کابینه طالبان حضور ندارد و قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، حتی صدای زنان را در اماکن عمومی «عورت» خوانده است.