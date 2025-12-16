وزیر صحت عامهٔ طالبان در راس یک هیئت به هند سفر کرد

وزارت صحت عامه طالبان سه‌شنبه، ۲۵ قوس در یک خبرنامه اعلام کرد که مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت طالبان به دعوت رسمی دولت هند به این کشور رفته و رهبری یک هیئت عالی‌رتبه را بر عهده دارد.

در خبرنامه آمده است که این سفر چند روزه با هدف گسترش همکاری‌های صحی بین دو کشور، تبادل تجربیات و هماهنگی تلاش‌های مشترک انجام می‌شود.

این سومین سفر وزیران طالبان به هند در دو ماه گذشته است. پیش از این، وزیر امور خارجه و وزیر صنعت و تجارت طالبان به دعوت رسمی هند به این کشور سفر کرده بودند.

براساس اطلاعات وزارت صحت عامه طالبان، جلالی در جریان این سفر با مقامات مختلف هندی، به ویژه مسئولان بخش صحت دیدار خواهد کرد و در چند برنامهٔ از پیش تعیین‌شده شرکت خواهد نمود.